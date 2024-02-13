Как приятно делиться позитивными новостями своих верных партнеров! Компания JTI, глобальный лидер в области производства традиционных сигарет и содержащих никотин продуктов, которая ведет бизнес в более 130 странах, вновь дала нам повод поговорить о ней, получив прекрасный подарок к 25-летию: Global Top Employer в десятый раз подряд признал JTI Лучшим работодателем.

«Сейчас столько развелось всяких премий и сертификаций, что и не разберешь, стоит ли овчинка выделки», скажет скептический читатель, поджав губы и пожав плечами. «Хорошо, - ответим мы ему. – Давайте тогда разберемся, а судьи кто?»

Top Employers Institute, существующий с 1991 года, – это всемирно признанный авторитет в области выявления, признания и продвижения лучших практик в профессиональной сфере. Благодаря программе сертификаций Институт дает возможность участвующим в ней глобальным компаниям лучше понять собственные сильные и слабые стороны, скорректировать стратегию, улучшить существующие практики. В условиях динамичной, высококонкуретной бизнес-среды, постоянная готовность слышать рынок и меняться повышает шансы компании на привлечение лучших кадров из глобального пула талантов и, конечно, на их долговременное удержание.

Сертификацию 2024 года прошли более 2300 организаций в 122 странах. Прилагаемые ими усилия позитивно влияют на повседневную жизнь более 9 млн сотрудников во всему миру. Вряд ли кто-то усомниться в том, что счастливый человек и работает лучше, так что хороший результат одинаково важен как для руководства, так и для каждого сотрудника.

«Такое признание подтверждает, что в центре нашей деятельности всегда находятся люди, и отражает достигнутый нами прогресс в области улучшения общей атмосферы в компании и условий труда сотрудников, а также в области повышения разнообразия, равенства и инклюзивности», - не скрывает своего удовлетворения старший вице-президент компании Гергана Андреева, отвечающая, за кадровую политику.

JTI

То, что хорошей оценкой довольно начальство, это понятно, да и приведенные выше слова можно услышать из уст представителя любой организации. Нас же, журналистов, всегда интересует конкретика и мнения «простых смертных». Признаемся, имея немало знакомых среди работников, мы искали, к чему бы придраться. И не нашли. Так что придется ограничиться свидетельствами трех вполне счастливых сотрудников, сверив с ними заявления начальства.

Так, JTI гордится тем, что сотрудники и их семьи получают первоклассную поддержку благодаря политике компании, направленной на предоставление обоим родителям равных возможностей для ухода за новорожденным: независимо от пола и сексуальной ориентации, каждому представляется 20 недель полностью оплачиваемого отпуска. Стоит напомнить в этой связи, что прошлым летом Женева стала швейцарским лидером в этом вопросе после того, как 58% избирателей одобрили выдвинутую «зелеными» инициативу. Но за это пришлось долго бороться! Понятно, что внедрить такой «родительский отпуск» в одной отдельно взятой компании проще, чем в отдельно взятой стране, даже такой маленькой, как Швейцария, но ведь надо еще захотеть это сделать. Работающий в женевском офисе JTI Ронни Харкнелл очень рад, что желания его работодателя совпали с его возможностями. «Мне отрадно сознавать, что я участвовал в закладке самых первых основ будущего моего ребенка. Посреди непрерывно бегущего мира я смог на 20 недель погрузиться в семью и присутствовать при каждой новой вехе развития моего малыша. Этот опыт позволил мне пересмотреть мои приоритеты и цели в жизни». Думаем, любой родитель поймет радость Ронни.

Еще один предмет гордости JTI – ее гибкость в предоставлении сотрудникам значительной свободы в выборе того, как, когда и где работать. Сотрудники могут выбрать время начала или окончания рабочего дня, а также работать вне офиса до 50% рабочего времени. Плюс к гибкому графику, есть и опция ежегодно 10 дней работать из-за рубежа. «JTI постоянно адаптируется к современным реалиям. Возможность работать половину времени удаленно помогает мне сэкономить время на дорогу и в те дни, когда я остаюсь дома, с утра заниматься йогой и медитацией, а в обеденное время гулять с собакой», - поделилась с Нашей Газетой Катя Апитенок, директор по кадрам (в JTI эта функция называется People&Culture), работающая в компании уже четырнадцатый год и считающая, что звание лучшего работодателя JTI получила вполне заслуженно.

Ее мнение разделяет и Алёна Бех, менеджер по корпоративным отношениям. «Я особенно оценила JTI как работодателя после начала войны в Украине в феврале 2022 года, когда мне пришлось покинуть свою страну. В первые три недели войны команда нашего литовского офиса оказала мне огромную поддержку и теплый прием. Более того, в марте этого же года компания поспособствовала моему трудоустройству в женевской штаб-квартире JTI, сделав все, чтобы переезд прошел гладко, - рассказала она. - Подобные моменты лучше всего иллюстрируют главный принцип JTI – «наши люди на первом месте». Мой личный опыт в критической ситуации это доказал».

Дорогие читатели, а вы довольны своими работодателями? Могут ли они претендовать на звание лучших?