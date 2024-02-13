Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

вторник, 13 февраля 2024 года   

JTI – лучший работодатель мира. В десятый раз подряд |JTI est le meilleur employeur du monde. Pour la 10ème année consécutive

Автор: , Женева, .

Коллегиальный подход (DR)

Так была оценена способность компании создавать комфортную и эффективную рабочую атмосферу для 46 тысяч ее сотрудников по всему миру.

 

|

C’est ainsi que le Global Top Employer a montré son appréciation de la capacité de l’entreprise de créer une ambiance de travail agréable et efficace qui convient à ses quelques 46 000 employés qui se trouvent dans les 47 pays dans différentes régions du monde.

Как приятно делиться позитивными новостями своих верных партнеров! Компания JTI, глобальный лидер в области производства традиционных сигарет и содержащих никотин продуктов, которая ведет бизнес в более 130 странах, вновь дала нам повод поговорить о ней, получив прекрасный подарок к 25-летию: Global Top Employer в десятый раз подряд признал JTI  Лучшим работодателем.

«Сейчас столько развелось всяких премий и сертификаций, что и не разберешь, стоит ли овчинка выделки», скажет скептический читатель, поджав губы и пожав плечами. «Хорошо, - ответим мы ему. – Давайте тогда разберемся, а судьи кто?»

Top Employers Institute, существующий с 1991 года, это всемирно признанный авторитет в области выявления, признания и продвижения лучших практик в профессиональной сфере. Благодаря программе сертификаций Институт дает возможность участвующим в ней глобальным компаниям лучше понять собственные сильные и слабые стороны, скорректировать стратегию, улучшить существующие практики. В условиях динамичной, высококонкуретной бизнес-среды, постоянная готовность слышать рынок и меняться повышает шансы компании на привлечение лучших кадров из глобального пула талантов и, конечно, на их долговременное удержание.

Сертификацию 2024 года прошли более 2300 организаций в 122 странах. Прилагаемые ими усилия позитивно влияют на повседневную жизнь более 9 млн сотрудников во всему миру. Вряд ли кто-то усомниться в том, что счастливый человек и работает лучше, так что хороший результат одинаково важен как для руководства, так и для каждого сотрудника.

«Такое признание подтверждает, что в центре нашей деятельности всегда находятся люди, и отражает достигнутый нами прогресс в области улучшения общей атмосферы в компании и условий труда сотрудников, а также в области повышения разнообразия, равенства и инклюзивности», - не скрывает своего удовлетворения старший вице-президент компании Гергана Андреева, отвечающая, за кадровую политику.

То, что хорошей оценкой довольно начальство, это понятно, да и приведенные выше слова можно услышать из уст представителя любой организации. Нас же, журналистов, всегда интересует конкретика и мнения «простых смертных». Признаемся, имея немало знакомых среди работников JTI, мы искали, к чему бы придраться. И не нашли. Так что придется ограничиться свидетельствами трех вполне счастливых сотрудников, сверив с ними заявления начальства.

Так, JTI гордится тем, что сотрудники и их семьи получают первоклассную поддержку благодаря политике компании, направленной на предоставление обоим родителям равных возможностей для ухода за новорожденным: независимо от пола и сексуальной ориентации, каждому представляется 20 недель полностью оплачиваемого отпуска. Стоит напомнить в этой связи, что прошлым летом Женева стала швейцарским лидером в этом вопросе после того, как 58% избирателей одобрили выдвинутую «зелеными» инициативу. Но за это пришлось долго бороться! Понятно, что внедрить такой «родительский отпуск» в одной отдельно взятой компании проще, чем в отдельно взятой стране, даже такой маленькой, как Швейцария, но ведь надо еще захотеть это сделать. Работающий в женевском офисе JTI Ронни Харкнелл очень рад, что желания его работодателя совпали с его возможностями. «Мне отрадно сознавать, что я участвовал в закладке самых первых основ будущего моего ребенка. Посреди непрерывно бегущего мира я смог на 20 недель погрузиться в семью и присутствовать при каждой новой вехе развития моего малыша. Этот опыт позволил мне пересмотреть мои приоритеты и цели в жизни». Думаем, любой родитель поймет радость Ронни.

Еще один предмет гордости JTI – ее гибкость в предоставлении сотрудникам значительной свободы в выборе того, как, когда и где работать. Сотрудники могут выбрать время начала или окончания рабочего дня, а также работать вне офиса до 50% рабочего времени. Плюс к гибкому графику, есть и опция ежегодно 10 дней работать из-за рубежа. «JTI постоянно адаптируется к современным реалиям. Возможность работать половину времени удаленно помогает мне сэкономить время на дорогу и в те дни, когда я остаюсь дома, с утра заниматься йогой и медитацией, а в обеденное время гулять с собакой», - поделилась с Нашей Газетой Катя Апитенок, директор по кадрам (в JTI эта  функция называется People&Culture), работающая в компании уже четырнадцатый год и считающая, что звание лучшего работодателя JTI получила вполне заслуженно.

Ее мнение разделяет и Алёна Бех, менеджер по корпоративным отношениям. «Я особенно оценила JTI как работодателя после начала войны в Украине в феврале 2022 года, когда мне пришлось покинуть свою страну. В первые три недели войны команда нашего литовского офиса оказала мне огромную поддержку и теплый прием. Более того, в марте этого же года компания поспособствовала моему трудоустройству в женевской штаб-квартире JTI, сделав все, чтобы переезд прошел гладко, - рассказала она. - Подобные моменты лучше всего иллюстрируют главный принцип JTI – «наши люди на первом месте». Мой личный опыт в критической ситуации это доказал».

Дорогие читатели, а вы довольны своими работодателями? Могут ли они претендовать на звание лучших?

 

 

 

 

 

работа в Швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.14
CHF-EUR 1.06
CHF-RUB 104.03

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Какие швейцарские товары продолжают поступать в Россию?

 Журналисты NZZ проанализировали данные швейцарского экспорта и пришли к интересным выводам.

Всего просмотров: 844

Елена Костюченко: «Мы увидим рассвет и его опишем»

Вчера в Швейцарском Клубе прессы в Женеве была представлена книга «Моя любимая страна» бывшей журналистки «Новой газеты», продолжающей выполнять свой профессиональный долг – говорить правду. Сегодня книга, вышедшая во французском переводе в издательстве Noir sur Blanc, поступит в книжные магазины Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 689

Расстанется ли Художественный музей Базеля со своим «Таможенником»?

 Несколько франкоязычных изданий Швейцарии уже преподнесли новость о реституции, как если бы вопрос был решен. Однако это далеко не так.

Всего просмотров: 528
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Зачем сегодня учить русский?

Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.

Всего просмотров: 1,562

«Мирный саммит» в Швейцарии, «за» и «против»

 Инициатива Иньяцио Кассиса, еще далекая от конкретизации, уже вызвала раскол в швейцарском общественном мнении.

Всего просмотров: 1,025

Расстанется ли Художественный музей Базеля со своим «Таможенником»?

 Несколько франкоязычных изданий Швейцарии уже преподнесли новость о реституции, как если бы вопрос был решен. Однако это далеко не так.

Всего просмотров: 528
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top