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понедельник, 12 апреля 2021 года   

Население Швейцарии увеличивается, несмотря на рост смертности|La population de la Suisse croît, malgré la hausse des décès

Автор: Заррина Салимова, Берн, 12. 04. 2021.

В кантоне Берн наблюдается отрицательный естественный прирост населения. Фото: Nashagazeta.ch

В 2020 году скончались 76 000 жителей Конфедерации, что на 8 200 человек больше, чем годом ранее (+12,1%). По данным федеральной службы статистики (OFS), этот резкий рост летальных исходов связан с пандемией Covid-19.

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En 2020, 76000 personnes sont mortes, soit 8200 de plus que l’année précédente (+12,1%). Cette forte augmentation est à mettre en relation avec la pandémie de Covid-19, selon l’Office fédéral de la statistique.

Значительную часть прошлого года многие жители Швейцарии провели в локдауне, пытаясь на нескольких десятках квадратных метров совмещать профессиональную деятельность и личную жизнь, забыв о походах по магазинам, ужинах в ресторанах и путешествиях. Как эти новые условия жизни повлияли на демографические процессы? Привел ли коронакризис к всплеску рождаемости или вызвал волну разводов? И была ли зарегистрирована повышенная смертность во время пандемии в Конфедерации? Ответы на эти вопросы содержатся в недавно опубликованном статистическом отчете. Согласно предварительным данным, количество летальных исходов в прошлом году резко возросло, тогда как все остальные показатели, такие как число браков, разводов и рождений, сократились.

Численность постоянного населения Швейцарии, по данным на 31 декабря 2020 года, составила 8 667 100 человек, то есть увеличилась на 61 100 человек по сравнению с 2019-м. Прирост населения оказался, таким образом, одним из самых низких за последние десять лет и составил +0,7%.

В 2020 году в Конфедерации скончались 76 000 человек, что на 8 200 человек больше, чем в предыдущем (+12,1%). Это резкое увеличение может быть связано с пандемией нового коронавируса. По сравнению с 2019 годом смертность выросла больше среди мужчин (+14,6%), чем среди женщин (+9,9%). Среди людей старше 65 лет количество летальных исходов увеличилось на 12,7%: с 59 400 случаев в 2019-м до 66 900 случаев в 2020-м. В возрастной группе от 0 до 64 лет за прошлый год смертность выросла на 8,2%: с 8400 до 9100 случаев. Почти во всех кантонах наблюдается тенденция к росту смертности. Единственным исключением является Нидвальден, где в прошлом году было зарегистрировано на 0,6% меньше летальных исходов, чем годом ранее.

Кроме того, служба статистики мониторила показатели избыточной смертности – феномена, при котором фактическое количество смертей превышает ожидаемые значения. В 2020 году избыточная смертность наблюдалась во время первой волны пандемии в период с 16 марта по 19 апреля. По сравнению с ожидаемыми показателями скончались еще около 1 500 человек (26%) в возрастной группе старше 65 лет и еще около 100 человек (12%) в возрастной группе до 65 лет. Новый период избыточной смертности зафиксирован во время второй волны с 19 октября 2020 года по 31 января 2021 года: в возрастной группе старше 65 лет скончались примерно на 7300 человек (56%) больше, чем ожидалось, а в возрастной группе до 65 лет – примерно на 200 человек (11%) больше. Избыточная смертность была особенно заметна в регионе Женевского озера и в Тичино во время первой волны эпидемии, а вторая волна привела к высокой смертности во всех основных регионах.

Рождаемость, напротив, снизилась. Если в 2019 году в Швейцарии появились на свет 86 200 детей, то в прошлом году – 85 500 (-0,8%). 72,4% малышей родились в браке, а 27,6% – вне брака. В среднем на одну женщину приходится 1,46 ребенка. Увеличение рождаемости, тем не менее, зарегистрировано в некоторых кантонах: Граубюнден (+0,2%), Санкт-Галлен (+1,0%), Золотурн, Нидвальден, Шаффхаузен, Вале, Швиц и Обвальден (в каждом – более чем на 2%). В целом, возможное влияние санитарного кризиса на рождаемость можно будет оценить только в первые месяцы 2021 года.

Из-за значительного увеличения количества летальных исходов естественный прирост населения, то есть разница между рождаемостью и смертностью, составил в прошлом году 9500 человек по сравнению с 18 400 в 2019 году (-48%). Этот показатель находится на самом низком уровне с 2004 года. В кантонах Тичино, Берн, Базель-Сельский, Невшатель, Граубюнден, Юра, Базель-городской, Шаффхаузен и Гларус наблюдается отрицательный естественный прирост, при котором больше людей умирают, чем рождаются.

Более того, ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин сократилась с 81,9 года до 81,1 года (-0,8 года), а у женщин – с 85,6 до 85,2 лет (-0,4 года). Это снижение в значительной степени связано с ростом смертности среди пожилых людей. Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 65 лет у мужчин сократилась на 0,7 года, а у женщин – на 0,5 года.

COVID-2019

Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье.

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Пандемия, вероятно, сыграла свою роль и в сокращении числа браков и разводов. В 2020 году свадьбу сыграли 34 900 пар, что на 10,4% меньше, чем в 2019-м. Сократилось как количество брачных союзов между двумя гражданами Швейцарии (17 800; -5,2%), так и между двумя иностранцами (5200; -15,6%), а также в смешанных парах (11 900; -15,0%). Средний возраст при первом вступлении в брак составил 32,3 года для мужчин и 30,2 года для женщин. По сравнению с 2019 годом почти во всех кантонах зафиксировано снижение количества браков, за исключением Нидвальдена (+1,6%) и Граубюндена (+2,0%).

В 2020 году судьи объявили о 16 100 разводах, что на 4,7% меньше по сравнению с предыдущим годом. Любопытно, что швейцарцы и смешанные пары стали разводиться реже (-6,7% и -7,4% соответственно), а иностранцы – чаще (+2,9%). Средняя продолжительность брака на момент развода увеличилась с 15,4 лет в 2019 году до 15,6 лет в 2020 году, что свидетельствует о том, что все большее число долго состоящих в браке людей разрывают отношения. Количество разводов, впрочем, сократилось не во всех кантонах. Так, в Швице, Золотурне, Ури, Берне, Юра, Люцерне, Гларусе, Базеле-Сельском, Обвальдене и Аппенцелле-Инерродене зарегистрировано больше разводов, чем в 2019 году. По предварительным оценкам, два из пяти браков (39,2%) в Швейцарии могут распасться.

 

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