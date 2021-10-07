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четверг, 7 октября 2021 года   

Сокращение населения планеты и Швейцария|Déclin de la population de la planète et la Suisse

Автор: Лейла Бабаева, Женева-Берн-Лозанна, 7. 10. 2021.

© geralt/pixabay.com

В одном из исследований, опубликованных в журнале «The Lancet», говорится об уменьшении численности населения мира с 2064 года и снижении количества жителей более чем на 50% в двадцати странах, включая Японию, Испанию, Италию, Португалию и Таиланд. Что ждет Швейцарию?|
Une étude, publiée dans The Lancet, a fait état d'un déclin de la population mondiale depuis 2064 et d'une baisse de plus de 50% dans 20 pays, dont le Japon, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et la Thaïlande. Quels scénarios pour la Suisse?

Судьба мира

В издании Женевского университета (UNIGE) Campus приведены слова профессора факультета социальных наук Филиппа Ваннера о том, что сложно точно предсказать момент, когда численность населения начнет сокращаться, поскольку очевидно, что все разработанные до сих пор демографические модели оказались неверными.

Тем не менее, если вся планета приблизится к уровню рождаемости, который в настоящее время отмечается в западных странах, то этого будет недостаточно для роста населения и оно начнет быстро сокращаться. В то же время, нельзя знать заранее, исчезнет ли человечество, или вернется к более традиционным ценностям и исправит ситуацию. Причина в том, что поведение людей остается в высшей степени непредсказуемым. Сегодня никто не знает, каково будет отношение женщин, которые родятся в ближайшие десятилетия, к рождению детей.

Говоря о Китае, где семьям разрешили иметь трех детей, профессор добавил, что китайское общество сегодня в значительной степени ориентировано на потребление и на образ жизни «как в странах Запада». В таком контексте призывы правительства рожать больше детей могут не сработать, так как известно, что, чем выше уровень благосостояния, тем ниже рождаемость.

Как изменится в будущем население Швейцарии?

Профессор факультета социальных наук Мишель Орис отметил, что коэффициент фертильности в Швейцарии составляет около 1,5 ребенка на женщину в течение почти сорока лет. Население растет за счет иммигрантов, однако они тоже стареют, и в будущем потребуется «политически неприемлемое» количество новых мигрантов каждый год, чтобы сохранить демографическую структуру населения неизменной. Таким образом, альпийская республика обречена на старение.

Если говорить о данных правительственных департаментов, то в 2020 году федеральная служба статистики (OFS/BFS), опубликовала три сценария на 2020-2050 годы. Согласно первому сценарию, который учитывает тенденции последних лет, постоянное население Швейцарии увеличится с 8,7 млн человек в 2020 году до 10,4 млн в 2050-м. Число людей в возрасте 65 лет и старше вырастет за тот же период с 19% до 28,1%. Число швейцарцев пенсионного возраста на 100 человек (в возрасте от 20 до 64 лет) увеличится с 31 в 2020 году до 47 в 2050-м.

Согласно второму сценарию, основанному на предположении, что демографический рост окажется существенным, в 2050 году в Швейцарии будет 11,4 млн жителей. Число людей пенсионного возраста увеличится с 1,65 до 2,83 млн (+72 %), а их доля в населении – с 18,9% до 24,9%. Наконец, третий сценарий основан на более пессимистичных предположениях: к 2050 году число швейцарцев составит 9,5 млн человек, включая 2,5 млн граждан в возрасте 65 лет и старше.

Долгожители

Продолжительность жизни в Конфедерации постепенно растет, поэтому в 2020 году было запущено первое швейцарское исследование, полностью посвященное долгожителям. Оно опирается на разные научные дисциплины, включая социологию, психиатрию, психологию, медицину и биологию, и основано на цифровых технологиях, позволяющих составить как можно более подробный портрет людей, родившихся до 31 декабря 1921 года.

В 1900 году в Швейцарии был всего один столетний гражданин. В 1950 году их было 12, в 2000 году – 787, а в начале 2021 года – 1813. По данным OFS/BFS, каждая четвертая девочка и каждый шестой мальчик, рожденные сегодня, могут прожить больше века. Вышеупомянутое исследование получило название «Swiss 100», его авторы планируют раскрыть секреты увеличения продолжительности жизни.

Первые результаты позволили исследователям составить приблизительный портрет столетнего швейцарца. В 80% случаев это женщина, 57% из них живут дома и в целом не чувствуют себя чрезмерно уязвимыми. Около 30% таких людей имеют высшее образование, 30% окончили только школу, а около 40% прошли в свое время промышленно-техническое обучение.

Перемещения граждан – важный демографический аспект. В связи с этим стоит добавить, что ежегодно место жительства меняют около 450 тыс. швейцарских семей, чаще всех переезжают жители Санкт-Галлена, Винтертура и Фрибурга. Предпочитаемый месяц для переезда в другую квартиру или дом – март. Многие, как легко догадаться, желают иметь более просторное жилье, однако граждане в возрасте 50 лет и старше хотели бы, наоборот, переселиться в квартиры скромных размеров.

 

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