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понедельник, 22 января 2024 года   

Иммигранты – в города, резиденты – в пригороды |Les immigrés in, les « suisses de souche » out

Автор: , Женева, .

Самый востребованный квартал Цюриха (DR)

Новые данные, обнародованные Федеральной статистической службой Швейцарии, позволяют говорить об интересной тенденции, причины которой не так очевидны, как может показаться на первый взгляд.

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De nouveaux chiffres publiées par l’Office fédérale des statistiques suggèrent une tendance dont les raisons ne sont pas aussi évidentes qu’on pourrait imaginer.

За последние двадцать лет население Швейцарии росло быстрее, чем во всех других европейских странах, дойдя до 9 млн жителей. Главной движущей силой этого роста является иммиграция: начиная с 2001 года, ее доля неустанно растет, превосходя по численности рождаемость в стране. Перед лицом этого факта, а также зная о трудностях в Швейцарии с доступным жильем (да и вообще с жильем), специалисты задались логичным вопросам: где же оседают люди, приезжающие из-за границы прежде всего для работы?
 
Компания CIFI, занимающаяся консультациями в области недвижимости, попыталась найти ответ на него, взяв за основу данные Федеральной статистической службы за последние пять лет. Анализ этих данных показал, что приезжие размещаются прежде всего в трех крупнейших швейцарских городах. В Цюрихе их число превосходит число покидающих город почти на 7000 человек ежегодно. В Женеве эта цифра приближается к 5300, в Базеле – к 2500. При этом резиденты, прожившие там хотя бы год, стремятся покинуть мегаполисы.
 
Эта тенденция породила распространившийся на всю Швейцарию термин «Seefeldisation», по имени популярного цюрихского квартала Seefeld, привлекающего чудесным променадом вдоль озера, окруженным многочисленными зелеными «оазисами», где так любят отдыхать горожане. Внимание: исследование CIFI касается не беженцев, а именно мигрантов, которые, по утверждению одного из его авторов Симона Херста, часто имеют лучшую профессиональную подготовку, чем местные жители, а благодаря ей и более высокие зарплаты. Крупнейшие города страны привлекают их наличием больших международных компаний, работа в которых позволяет снимать дорогие городские квартиры.
 
Марко Сальви, изучающий вопросы миграции и рынка жилья в аналитическом центре Avenir Suisse, близком к швейцарским экономическим кругам, отвергает банализацию понятия Seefeldisation. По его словам, данные по самому Цюриху противоречат тезису об «облагораживании» этого квартала, то есть концентрации в центре города, включая набережную озера, обеспеченных иностранцев. Он отсылает интересующихся этим вопросом к исследованию, проведенному муниципалитетом Цюриха, которое происхождения, национальности, возраста и уровня доходов в период между 2010 и 2020 годами. Причем во всех районах.
 
Еще одно исследование провел профессор экономики из Фрибурга Волкер Гроссманн, сфокусировавшись на эволюции цен на жилье. Он подтверждает влияние на них иммиграции. По его мнению, с момента входа в силу свободного перемещения лиц в пределах ЕС в 2002 году, цены на недвижимость росли быстрее в регионах с высокой концентрацией приезжих из европейских стран, причем прежде всего – в центральных кварталах. Ту же тенденцию профессор отмечает и на рынке съемного жилья: «Приток 1% иммигрантов по отношению к изначальному населению ведет к росту цен в среднем на 2,2% при новой аренде квартир».

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недвижимость в Швейцарии
иммиграция в швейцарию
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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