Памятник раздора |Le monument de la discorde

Как вы помните, 9 июня жителям кантона Женева предстоит высказаться о запрете символов ненависти в общественных местах, первое место среди которых занимает нацистская свастика – о позициях разных партий по этому вопросу мы уже писали.



И тут выясняется, что в Швейцарии есть целый нацистский мемориал – один-единственный, похоже, но есть. Его «обнаружил» в январе 2023 года отдел расследований телеканала SRF. Причем обнаружил не где-нибудь в подвале или на чердаке, а в центре города Кур, столицы кантона Граубюнден. Обнаружил и проинформировал общественность, конечно: если уж страсти бушуют по поводу памятников «пособникам рабовладению», то с этим свидетельством гораздо более недавнего прошлого сам бог велел разобраться.



