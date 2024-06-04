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вторник, 4 июня 2024 года   

Памятник раздора |Le monument de la discorde

Автор: , Кур, .

Так должна выглядеть информационная панель по соседству с памятником© Ville de Coire

Работа Швейцарии над собственной историей медленно, но продолжается. Сейчас в фокусе прессы и властей оказался памятник нацистам в городе Кур.

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La Suisse continue le travail sur son passé. Aujourd’hui, c’est un monument nazi à Chur qui a attiré l’attention de la presse et des pouvoirs publiques.

Как вы помните, 9 июня жителям кантона Женева предстоит высказаться о запрете символов ненависти в общественных местах, первое место среди которых занимает нацистская свастика – о позициях разных партий по этому вопросу мы уже писали.

И тут выясняется, что в Швейцарии есть целый нацистский мемориал – один-единственный, похоже, но есть. Его «обнаружил» в январе 2023 года отдел расследований телеканала SRF. Причем обнаружил не где-нибудь в подвале или на чердаке, а в центре города Кур, столицы кантона Граубюнден. Обнаружил и проинформировал общественность, конечно: если уж страсти бушуют по поводу памятников «пособникам рабовладению», то с этим свидетельством гораздо более недавнего прошлого сам бог велел разобраться.
 

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исторические памятники швейцарии
национал-социализм в Швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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