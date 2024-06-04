Автор: Надежда Сикорская, Кур, 04.06.2024.
Работа Швейцарии над собственной историей медленно, но продолжается. Сейчас в фокусе прессы и властей оказался памятник нацистам в городе Кур.|
La Suisse continue le travail sur son passé. Aujourd’hui, c’est un monument nazi à Chur qui a attiré l’attention de la presse et des pouvoirs publiques.
Как вы помните, 9 июня жителям кантона Женева предстоит высказаться о запрете символов ненависти в общественных местах, первое место среди которых занимает нацистская свастика – о позициях разных партий по этому вопросу мы уже писали.
И тут выясняется, что в Швейцарии есть целый нацистский мемориал – один-единственный, похоже, но есть. Его «обнаружил» в январе 2023 года отдел расследований телеканала SRF. Причем обнаружил не где-нибудь в подвале или на чердаке, а в центре города Кур, столицы кантона Граубюнден. Обнаружил и проинформировал общественность, конечно: если уж страсти бушуют по поводу памятников «пособникам рабовладению», то с этим свидетельством гораздо более недавнего прошлого сам бог велел разобраться.
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