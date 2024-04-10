Законодательная сила символов |La force législative des symboles

Вчера Наша Газета рассказала вам о четырех вопросах, вынесенных на федеральное голосование, которое пройдет в Швейцарии 9 июня. В течение ближайших двух месяцев мы будем обращать ваше внимание на некоторые темы, по которым предстоит определиться жителям отдельных кантонов и которые представляются нам особенно важными. К ним относится тема № 1 в бюллетенях кантона Женева: Запрет символов ненависти в общественных местах. Стоит уточнить, что первое место среди потенциально подлежащих запрету символов занимает нацистская свастика. Утвердительный ответ граждан повлечет за собой принятие соответствующего закона с последующей поправкой конституции Республики и кантона Женева.