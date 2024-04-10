Автор: Надежда Сикорская, Женева, 10.04.2024.
В преддверии кантонального референдума 9 июня 2024 года страсти в Женеве разгорелись по неожиданному вопросу, а Народная партия Швейцарии вновь привлекла к себе внимание.|
La veille des votations du 9 juin, l’UDC attire de nouveau notre attention : un sujet posé sur l’agenda cantonal a provoqué une division au sein du parti.
Вчера Наша Газета рассказала вам о четырех вопросах, вынесенных на федеральное голосование, которое пройдет в Швейцарии 9 июня. В течение ближайших двух месяцев мы будем обращать ваше внимание на некоторые темы, по которым предстоит определиться жителям отдельных кантонов и которые представляются нам особенно важными. К ним относится тема № 1 в бюллетенях кантона Женева: Запрет символов ненависти в общественных местах. Стоит уточнить, что первое место среди потенциально подлежащих запрету символов занимает нацистская свастика. Утвердительный ответ граждан повлечет за собой принятие соответствующего закона с последующей поправкой конституции Республики и кантона Женева.
Сольный концерт Николая Луганского17 апреля известный российский пианист представит на сцене женевского Виктория-холла программу, которая привлечет любителей не только фортепианной музыки, но и оперы.
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420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.
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