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суббота, 13 апреля 2024 года   

Законодательная сила символов |La force législative des symboles

Автор: , Женева, .

В преддверии кантонального референдума 9 июня 2024 года страсти в Женеве разгорелись по неожиданному вопросу, а Народная партия Швейцарии вновь привлекла к себе внимание.

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La veille des votations du 9 juin, l’UDC attire de nouveau notre attention : un sujet posé sur l’agenda cantonal a provoqué une division au sein du parti.

Вчера Наша Газета рассказала вам о четырех вопросах, вынесенных на федеральное голосование, которое пройдет в Швейцарии 9 июня. В течение ближайших двух месяцев мы будем обращать ваше внимание на некоторые темы, по которым предстоит определиться жителям отдельных кантонов и которые представляются нам особенно важными. К ним относится тема № 1 в бюллетенях кантона Женева: Запрет символов ненависти в общественных местах. Стоит уточнить, что первое место среди потенциально подлежащих запрету символов занимает нацистская свастика. Утвердительный ответ граждан повлечет за собой принятие соответствующего закона с последующей поправкой конституции Республики и кантона Женева.

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антисемитизм Швейцарии
референдумы в швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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