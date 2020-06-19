Трагическая смерть афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского вызвала массовые протесты в США и многих других государствах. Памятники политикам, предпринимателям и меценатам, имена которых остались в истории рабства и колониализма, стали мишенью протестов движения Black Lives Matter, выступающего против насилия в отношении чернокожего населения. В Великобритании, Бельгии и США власти демонтируют памятники по требованию активистов, а некоторые сносят сами протестующие.

Наша Газета рассказывала о том, что волна негодования против расизма и напоминаний о рабовладельческом прошлом докатилась и до Швейцарии, где прозвучал призыв снести памятник человеку, до сих пор именовавшемуся «благодетелем Невшателя». Стоит добавить, что, созерцая некоторые произведения искусства, можно узнать на эту тему больше, чем из сводок новостей. В целом в мире накал страстей достиг такого уровня, что в интернете уже запущена петиция с требованием закрыть британскую газету The Guardian, которая поддерживает движение Black Lives Matter, но была основана в XIX веке на деньги от хлопковой плантации, где трудились рабы. На момент написания статьи петицию подписали более 17 тыс. человек.

В числе памятников, ставших мишенью протестующих, оказалась и бронзовая статуя Джона Саттера (1803-1880), американского предпринимателя швейцарского происхождения, демонтированная 15 июня в Сакраменто. Саттер (имя при рождении – Иоганн Август Зуттер) известен не только как основатель колонии Новая Гельвеция в Калифорнии и покупатель бывшего русского поселения Форт-Росс, но и как рабовладелец, информирует газета Le Matin.

Будущий предприниматель родился в немецком городе Кандерн, имел магазин в кантоне Берн, но прогорел и, спасаясь от кредиторов, оставил семью и в 1834 году приехал в США. Сменив несколько профессий, в 1839 году он основал вышеупомянутую колонию у слияния рек Сакраменто и Америкэн-Ривер. После того, как недалеко от лесопилки Саттера были обнаружены крупинки желтого металла, в Калифорнии началась золотая лихорадка, и в 1848 году сюда приехало множество золотоискателей, чье мародерство нанесло большой ущерб швейцарцу. Вскоре он передал управление колонией своему сыну Джону, который основал город Сакраменто и сумел погасить долги отца. По сей день личность Джона Саттера вызывает споры: одни считают его неудачливым дельцом, надолго оставившим свою семью в нищете, для других он - первопроходец. В Сакраменто в его честь назван Национальный исторический парк Форт Саттера, несколько школ и округ. Добавим, что швейцарский и французский писатель Блез Сандрар увековечил образ Саттера в своем романе «Золото» (1925).

Некоторые историки подчеркивают, что Саттер обратил в рабство сотни американских индейцев, которые выполняли тяжелую работу и одновременно были солдатами, защищавшими его территорию. Отношение швейцарского предпринимателя к индейцам стало объектом внимания ученых в последние три десятилетия. Издание The Sacramento Bee приводит слова ныне покойного профессора Калифорнийского университета в Дейвисе Джека Форбса о том, что Саттер был насильником и поработителем, и что «мы не можем позволить себе уважать таких людей».

Интересно, что не все исследователи единодушны в этом вопросе: бывший сотрудник парка Форт Саттера и автор монографий по истории и антропологии региона Сакраменто Стив Бек отмечает, что до сих пор точно неясно, действительно ли индейцы были рабами Саттера или получали плату за свой труд. Эксперт добавил, что существуют свидетельства людей, лично видевших, как Саттер платит индейцам, при этом, однако, у многих остаются сомнения по поводу статуса таких работников.

Саттера обвиняют в том, что он создал для себя гарем и жестоко обращался с коренными жителями. Многие историки приводят цитаты из хроники, оставленной современником Саттера, швейцарцем Генрихом Лиенхардом (1822-1903). Последний эмигрировал в США в возрасте 21 года и провел там всю оставшуюся жизнь. В своей книге он пишет о том, что Саттер запирал индейцев на ночь, а также высылал отряды на поиски беглецов. По мнению Стива Бека, Лиенхард завидовал Саттеру из-за внимания к его персоне на фоне золотой лихорадки. Стив Бек напомнил, что ценности людей, живших в XIX веке, весьма отличались от нынешних.

8 июня этого года памятник знаменитому швейцарцу, находившийся перед медицинским центром его имени, облили красной краской, а 15 июня демонтировали, под одобрительные возгласы местных жителей. Пока неизвестно, убрали статую временно или насовсем. Медцентр Саттера является частью организации Sutter Health, которая получила памятник в дар в 1987 году от United Swiss Lodge, отделения организации Sacramento Helvetia Verein, объединяющей выходцев из Швейцарии и их потомков в Сакраменто. На открытии памятника, обошедшегося в 130 тыс. долларов, присутствовали около 500 человек, включая высокопоставленных лиц из Конфедерации.

Вопрос о сносе памятников, напоминающих о рабовладельческом и расистском прошлом, стоит в Сакраменто с особой остротой, поскольку здесь не так давно тоже погиб афроамериканец: в 2018 году полицейские застрелили 22-летнего Стефона Кларка, который находился в саду возле дома своей бабушки и не имел при себе оружия.

Меняет ли демонтаж памятника прошлое? Разумеется, нет. Влияет ли такой шаг на будущие события? Да, но как именно, и так ли, как хочется активистам, – большой вопрос. Начнется ли дискуссия о переименовании школ и других объектов, которые носят имя швейцарского предпринимателя, пока неясно. Эти вопросы активно обсуждают пользователи интернета, некоторые вопрошают, каким будет следующий этап: снос памятника Юлию Цезарю или Чингисхану?