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среда, 8 февраля 2023 года   

Новые швейцарские удостоверения личности|Nouvelles cartes d’identité suisses

Автор: Заррина Салимова, Берн, 7. 02. 2023.

Фото: Fedpol

С 3 марта граждане Швейцарии смогут получить идентификационные карты нового образца. Что же касается иностранцев, желающих продлить срок пребывания в стране, то некоторым из них приходится подолгу ждать решения властей.

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Dès le 3 mars, les citoyens suisses pourront obtenir de nouvelles cartes d’identité. Quant aux étrangers qui souhaitent prolonger leur séjour dans le pays, certains d’entre eux doivent attendre longtemps une décision des autorités.

Не так давно Наша Газета рассказывала об обновленных швейцарских паспортах, а сейчас пришло время менять ID-карты: впервые в швейцарской истории удостоверяющие личность документы имеют единый дизайн в виде изображения горного массива.

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