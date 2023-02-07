Новые швейцарские удостоверения личности |Nouvelles cartes d’identité suisses

Не так давно Наша Газета рассказывала об обновленных швейцарских паспортах, а сейчас пришло время менять ID-карты: впервые в швейцарской истории удостоверяющие личность документы имеют единый дизайн в виде изображения горного массива.