Автор: Заррина Салимова, Берн, 7. 02. 2023.
С 3 марта граждане Швейцарии смогут получить идентификационные карты нового образца. Что же касается иностранцев, желающих продлить срок пребывания в стране, то некоторым из них приходится подолгу ждать решения властей.|
Dès le 3 mars, les citoyens suisses pourront obtenir de nouvelles cartes d’identité. Quant aux étrangers qui souhaitent prolonger leur séjour dans le pays, certains d’entre eux doivent attendre longtemps une décision des autorités.
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