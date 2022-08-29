Время менять паспорта

31 октября станет в этом году особым днем для жителей Швейцарии по двум причинам. Во-первых, как и многим другим соседям по планете, в этот рабочий день нам удастся поспать утром на час дольше – по традиции, переход на зимнее время произойдет в ночь с 29 на 30 октября. Во-вторых, с этого дня можно будет занимать очередь за новыми, обновленными паспортами.

Многие считают, что давно пора было – дизайн главного удостоверения личности швейцарского гражданина не менялся почти 20 лет. Но дело не в эстетике. С начала использования, в 2006 году, биометрических данных, он был адаптирован к действующим на тот момент требованиям безопасности, но и они не стоят на месте – настал момент обновить всю серию паспортов, чтобы документы соответствовали новым нормам защиты.

Человек ненаблюдательный может сначала и не заметить нововведения, ведь знаменитая красная обложка паспорта какой была, такой и останется. Зато внутри особое место будет выделено «пятой Швейцарии», или швейцарцам, проживающим за границей – на одной из страниц, предназначенных для проставления виз, появится новая символика, по аналогии с 26 кантонами, чьи гербы и главные достопримечательности украшают швейцарские паспорта. Возможно, сыграла роль растущая численность этой категории граждан: по последним данным Федеральной статистической службы, 788 тысяч швейцарцев рассеяно по миру, по отношению к общей численности населения этот показатель вырос с 9,2% в 2001 году до 10,8% в 2021-м – как вы помните, президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис адресовал своим «далеким согражданам» специальное обращение по случаю Национального праздника 1 августа 2022 года. Согласитесь, при виде такого проявления уважения к своим согражданам, в силу разных причин оказавшимся за рубежом, трудно удержаться от сравнения с правительствами стран, автоматически причисляющих их к «пятой колонне».

Если вам захочется быть среди первых обладателей обновленного паспорта – например, собственная неудачная фотография в действующем паспорте надоела! – то можно уже сейчас записаться на прием в паспортный стол или компетентное представительство Швейцарии за рубежом: с 31 октября там будут «снимать» ваши биометрические данные. Но никакой объективной необходимости торопиться нет – все паспорта, находящиеся на руках у их обладателей, остаются действительными до истечения указанного в них срока.

В остальном ничего не изменится. За логистику (печать и доставка паспортов) по-прежнему отвечает Федеральная служба строительства и логистики (BBL/ OFCL) и по-прежнему действует «комплексное предложение»: паспорт + карточка удостоверения личности, которые можно заказать одновременно.

Новая серия паспортов включает обычный, дипломатический и служебный паспорта, проездной документ (паспорт для беженцев) и паспорт для иностранцев, проживающих в Швейцарии. Что касается так называемого «срочного паспорта», выдаваемого при особых обстоятельствах на временной основе, то этот документ с обновленным дизайном будет введен в обиход несколько позже.