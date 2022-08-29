Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

понедельник, 29 августа 2022 года   

Время менять паспорта |Le passeport suisse sera renouvelé

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 29. 08. 2022.

Действующий швейцарский паспорт © Nashagazeta

О введении в обиход новой модели швейцарского паспорта сообщило Федеральное полицейское управление Швейцарской Конфедерации.

|

Cette nouvelle a été annoncé par l’Office fédéral de la police (fedpol).

31 октября станет в этом году особым днем для жителей Швейцарии по двум причинам. Во-первых, как и многим другим соседям по планете, в этот рабочий день нам удастся поспать утром на час дольше – по традиции, переход на зимнее время произойдет в ночь с 29 на 30 октября. Во-вторых, с этого дня можно будет занимать очередь за новыми, обновленными паспортами.

Многие считают, что давно пора было – дизайн главного удостоверения личности швейцарского гражданина не менялся почти 20 лет. Но дело не в эстетике. С начала использования, в 2006 году, биометрических данных, он был адаптирован к действующим на тот момент требованиям безопасности, но и они не стоят на месте – настал момент обновить всю серию паспортов, чтобы документы соответствовали новым нормам защиты.

Человек ненаблюдательный может сначала и не заметить нововведения, ведь знаменитая красная обложка паспорта какой была, такой и останется. Зато внутри особое место будет выделено «пятой Швейцарии», или швейцарцам, проживающим за границей – на одной из страниц, предназначенных для проставления виз, появится новая символика, по аналогии с 26 кантонами, чьи гербы и главные достопримечательности украшают швейцарские паспорта. Возможно, сыграла роль растущая численность этой категории граждан: по последним данным Федеральной статистической службы, 788 тысяч швейцарцев рассеяно по миру, по отношению к общей численности населения этот показатель вырос с 9,2% в 2001 году до 10,8% в 2021-м – как вы помните, президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис адресовал своим «далеким согражданам» специальное обращение по случаю Национального праздника 1 августа 2022 года. Согласитесь, при виде такого проявления уважения к своим согражданам, в силу разных причин оказавшимся за рубежом, трудно удержаться от сравнения с правительствами стран, автоматически причисляющих их к «пятой колонне».

Если вам захочется быть среди первых обладателей обновленного паспорта – например, собственная неудачная фотография в действующем паспорте надоела! – то можно уже сейчас записаться на прием в паспортный стол или компетентное представительство Швейцарии за рубежом: с 31 октября там будут «снимать» ваши биометрические данные. Но никакой объективной необходимости торопиться нет – все паспорта, находящиеся на руках у их обладателей, остаются действительными до истечения указанного в них срока.

В остальном ничего не изменится. За логистику (печать и доставка паспортов) по-прежнему отвечает Федеральная служба строительства и логистики (BBL/ OFCL) и по-прежнему действует «комплексное предложение»: паспорт + карточка удостоверения личности, которые можно заказать одновременно.

Новая серия паспортов включает обычный, дипломатический и служебный паспорта, проездной документ (паспорт для беженцев) и паспорт для иностранцев, проживающих в Швейцарии. Что касается так называемого «срочного паспорта», выдаваемого при особых обстоятельствах на временной основе, то этот документ с обновленным дизайном будет введен в обиход несколько позже.

 

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.04
CHF-EUR 1.04
CHF-RUB 62.28

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Вакансия в Нашей Газете |
среда, 31 августа 2022 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Сергей Лебедев: «Мы возвращаемся в эпоху большого молчания»

 Роман «Дебютант» живущего в Германии российского писателя вышел во французском переводе в лозаннском издательстве Noir sur Blanc и завтра появится в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 1,421

Как экономить энергию?

 Многих квартиросъемщиков ожидает повышение счетов за отопление и электричество. Какие же меры энергосбережения могут действительно оказаться эффективными?

Всего просмотров: 1,369

Про горный перевал Фурка, заброшенные гостиницы и единственное здание Рема Колхаса в Швейцарии

 Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. 

Всего просмотров: 1,330
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Про горный перевал Фурка, заброшенные гостиницы и единственное здание Рема Колхаса в Швейцарии

 Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. 

Всего просмотров: 1,330

Как Швейцария будет экономить газ

 Федеральный совет объявил о мерах, которые будут приняты в случае нехватки «голубого топлива».

Всего просмотров: 1,291

Время менять паспорта

О введении в обиход новой модели швейцарского паспорта сообщило Федеральное полицейское управление Швейцарской Конфедерации.

Всего просмотров: 637
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top