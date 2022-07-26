Швейцария славится не только своими банками, сыром и шоколадом, но и дорогим общественным транспортом. Согласно исследованию ассоциации по продвижению общественного транспорта Litra, тарифы на проезд в Швейцарии в целом соответствуют среднеевропейскому уровню, при этом поездки в пределах городской агломерации обходятся дороже, а вот путешествия между двумя городами – немного дешевле. Неудивительно, что в последнее время по всей стране выдвигаются предложения, направленные на то, чтобы сделать проезд в городских автобусах и трамваях бесплатным.

Последний по времени пример – Женева, где в конце июля представители движения «Солидарная молодежь», а также молодежных отделений Зеленой, Социалистической и Швейцарской рабочей партий объявили о подаче в кантональную канцелярию текста инициативы «За бесплатный, экологичный и качественный общественный транспорт». Активисты собрали более 10 500 подписей, хотя им требовалось всего 8 157.

Некоторые жители Женевы, наверное, испытали déjà vu: подобная идея уже была отклонена двумя третями голосов на референдуме в 2008 году. С тех пор, впрочем, многое изменилось, в том числе и аргументы авторов инициативы. Предложение вновь показалось привлекательным, видимо, потому, что оно сочетает две актуальных сейчас темы – эко-ответственность и социальную справедливость. После климатических забастовок 2019 года в Женеве был создан кантональный план борьбы с изменением климата, предусматривающий снижение доли автомобилей почти на 50% к 2030-му и достижение углеродной нейтральности к 2050-му. Непривычная для Швейцарии и длящаяся уже которую неделю жара также свидетельствует о том, что климат меняется. Теоретически, бесплатный общественный транспорт мог бы стать альтернативой личному автомобилю и способствовал бы скорейшему отказу от ископаемых видов топлива.

Энергетический кризис также может сыграть на руку авторам инициативы, так как риск нехватки энергоносителей делает еще более важным снижение потребления, а значит, и повышение привлекательности общественного транспорта. Немаловажно и то, что многие до сих пор ощущают на себе последствия коронакризиса: те, кто находятся в трудном финансовом положении, вероятно, поддержат идею бесплатного проезда.

Если предложение будет принято, то оно обойдется системе женевского общественного транспорта TPG в 157 млн из общего бюджета в 450 млн франков. Где же взять эти средства? Можно было бы использовать, например, доходы от новой минимальной налоговой ставки для компаний, установленной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на уровне 15%. Еще одним возможным источником финансирования бесплатного проезда могут стать и дивиденды, выплачиваемые кантонам Швейцарским национальным банком (ШНБ). Это, однако, может оказаться слабым местом инициативы, так как рыночные потрясения ударили по финансовым результатам ШНБ: убыток за первое полугодие может достичь 80 млрд франков. Если потери за год окажутся слишком высокими, то банк может отказаться от распределения средств кантонам, которым, в свою очередь, придется пересмотреть бюджет на следующий год.

По мнению противников бесплатного проезда, инициатива не учитывает некоторые реалии. «Не все в жизни бесплатно, и всегда полагаться на налоги нецелесообразно», - отметил в комментарии Le Temps представитель Либеральной партии Максим Провини. По его мнению, более эффективной и менее затратной мерой по снижению автомобильного трафика было бы содействие совместному использованию автомобилей (covoiturage).

Добавим, что вопрос высокой стоимости проезда волнует не только Женеву, но и другие кантоны. Так, инициативы, подобные женевской, были выдвинуты в Невшателе и Во. А Большой совет Фрибурга в мае этого года признал недействительной инициативу о бесплатном общественном транспорте: против проголосовали 59 депутатов, за – 36, при этом никто не воздержался. Аналогичное решение ранее было принято властями Берна и Цюриха. Дело в том, что Конституция Швейцарии предусматривает, что пассажиры должны оплачивать определенную долю расходов, что делает бесплатный проезд в общественном транспорте невозможным и фактически антиконституционным. Социалисты считают иначе, отвергая идею о несовместимости Конституции и инициативы. Распределение расходов в любом случае обеспечивается за счет налогообложения, то есть налогоплательщики уже в какой-то мере косвенно участвуют в оплате услуг общественного транспорта.

Женевский кантональный совет теперь должен вынести свое решение по инициативе. Не исключено, что в городе Кальвина, как и во Фрибурге, власти могут сослаться на аргумент о несоответствии федеральному, то есть вышестоящему, законодательству. В общем, политические дебаты обещают быть интересными. Если власти все-таки допустят инициативу до голосования, то референдум может состояться в 2023 или 2024 годах.