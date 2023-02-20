Автор: Надежда Сикорская, Берн, 20. 02. 2023.
Впервые с 2005 года счета Конфедерации окрасились в красный цвет и ближайшие перспективы не дают повода для оптимизма.|
Pour la première fois depuis 2005 les comptes de la Confédération plongent en rouge tandis que les perspectives financières restent sombres.
«Красный цвет» - это эвфемизм для «дефицита», как и «затруднительное положение» - выражение, использованное федеральной советницей Карин Келлер-Суттер для описания ситуации, в которой Швейцария не оказывалась вот уже 18 лет.
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