«Затруднительное положение» государственной казны Швейцарии |Une « situation délicate » de la trésorerie suisse

«Красный цвет» - это эвфемизм для «дефицита», как и «затруднительное положение» - выражение, использованное федеральной советницей Карин Келлер-Суттер для описания ситуации, в которой Швейцария не оказывалась вот уже 18 лет.