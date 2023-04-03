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вторник, 4 апреля 2023 года   

На чем будут экономить швейцарские власти? |Comment les autorités suisses vont-elles faire des économies?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 3. 04. 2023.

Фото: Nashagazeta.ch

Столкнувшись с дефицитом бюджета, Федеральный совет разработал пакет мер экономии.

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Face au déficit budgétaire, le Conseil fédéral a élaboré un plan de mesures d’économie.

Незадолго до своей отставки в прошлом году бывший министр финансов Ули Маурер с неудовольствием отмечал, что Швейцария «потеряла связь с деньгами». Он был удивлен тому, что в то время как никто не хочет платить больше налогов, «мы все равно постоянно решаем тратить деньги». Федеральный советник призывал экономить и снижать расходы – везде. «Когда я смотрю вокруг, у меня создается впечатление, что мы действительно находимся в изобилии. Кажется, что стоит только щелкнуть пальцами, и ваша тарелка будет наполнена едой. Эти времена определенно прошли. Нам придется затянуть пояса», - предупреждал министр. Когда в начале этого года пост Ули Маурера заняла Карин Келлер-Суттер, политические обозреватели ожидали, что она продолжит следовать курсу жесткой экономии. И, судя по всему, эти прогнозы сбылись.

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