На чем будут экономить швейцарские власти? |Comment les autorités suisses vont-elles faire des économies?

Незадолго до своей отставки в прошлом году бывший министр финансов Ули Маурер с неудовольствием отмечал, что Швейцария «потеряла связь с деньгами». Он был удивлен тому, что в то время как никто не хочет платить больше налогов, «мы все равно постоянно решаем тратить деньги». Федеральный советник призывал экономить и снижать расходы – везде. «Когда я смотрю вокруг, у меня создается впечатление, что мы действительно находимся в изобилии. Кажется, что стоит только щелкнуть пальцами, и ваша тарелка будет наполнена едой. Эти времена определенно прошли. Нам придется затянуть пояса», - предупреждал министр. Когда в начале этого года пост Ули Маурера заняла Карин Келлер-Суттер, политические обозреватели ожидали, что она продолжит следовать курсу жесткой экономии. И, судя по всему, эти прогнозы сбылись.