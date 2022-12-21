Вниманию автомобилистов!

Наши читатели, владеющие автотранспортом, наверняка в курсе идущей в Швейцарии дискуссии о месте автомобиля в городе, возникновение которой частично можно объяснить активностью партии Зеленых. При всем уважении к защитникам окружающей среды, которая у нас одна на всех, иногда их рвение выходит за рамки здравого смысла. Жители крупных городов уже смирились с тем, что велосипедные «дорожки» стали чуть ли не шире основной проезжей части, что число парковочных мест сокращается, а пешеходных зон растет, не говоря уже о множащихся инициативах, направленных на ограничение скорости практически до черепашьей. В кантоне Фрибург активисты требуют ограничения скорости до 50 км/ч во всех населенных пунктах, через которые проходят кантональные дороги. Аналогичная ситуация в Цюрихе. В Лозанне и Сионе скорость передвижения ночью не может отныне превышать 30 км/ч, причем в Лозанне намерены применять это ограничение и днем. Такая же угроза нависла над Женевой. Дело дошло до того, что Народная партия Швейцарии и Либерально-республиканская партия подали запрос в парламент с требованием законодательно гарантировать возможность передвигаться со скоростью 50 км/ч частникам и общественному транспорту на основных трассах. Таким образом они надеются добиться отмены принятого в 2021 году решения о повсеместном ограничении скорости до 30 км/ч. А в качестве эффективной меры борьбы с шумом они предлагают властям покрыть трассы звукопоглощающим покрытием – стоит это будет дороже, но по сравнению со стоимостью всех бесконечных дорожных работ, свидетелями которых мы с вами являемся, капля в море.

Как же добиться мирного сосуществования?

По мнению директора Лаборатории городской социологии Лозаннского политеха (EPFL) Винсента Кауфмана, речь не должна идти о выборе между изменением образа жизни и технологическим прогрессом. Выступая в эфире RTS, специалист напомнил, что сам по себе вопрос не новый, но политическая конъюнктура порой вызывает к жизни «хорошо забытое старое». В данном случае сыграло роль затишье, навязанное пандемией коронавируса, когда все сидели по домам, постепенно отвыкнув от шума городского и не желая снова к нему привыкать. Да и поколенческий фактор присутствует. «Еще двадцать лет назад автомобиль был символом свободы, предметом желаний. Но с тех пор он превратился для многих в необходимость, зависимость, для которой порой просто нет альтернативы». Плюс, конечно, велосипедисты: понятно, что, в случае столкновения с автомобилем, едущем на скорости 30 или 50 км/ч, последствия будут разные.

К каким еще «санкциям» следует готовиться любителям быстрой езды?

Федеральный совет вынес на рассмотрение вопрос об усилении наказания, вплоть до лишения водительских прав, для водителей, намеренно доводящих моторы своих авто до рева. По данным Федеральной службы охраны окружающей среды, от этого в Швейцарии страдает более миллиона человек. По другим данным, теперь уже Федеральной службы благоустройства территорий, в 2019 году дорожный шум обошелся в 2,8 млрд франков, из них 1,6 млрд – на медицинские расходы. Более того, в Швейцарии будут запрещены машины с подменными глушителями двигателя, производящими больше шума, чем установленные производителями. Кантоны, которые усилят контроль за дорожным шумом, получат пряник в виде материальной поддержки от Конфедерации. Как будет выглядеть кнут, пока не сообщается.

Ну хорошо, борьбу с дорожным шумом еще можно понять, да и рев моторов мало кому доставляет удовольствие, особенно по ночам. Хотя по нашим наблюдениям, рычат больше мотоциклы, чем автомобили. Но какое оправдание можно найти намерению правительства радикально сократить эксплуатацию электрических автомобилей в случае острой нехватки электричества? Согласитесь, после всех поощрений в адрес владельцев электромобилей, включая сокращение налогов на них и даже установление более низкой платы за парковку, такое решение не назовешь логичным. «Зато» Швейцария прославилась: соответствующие заголовки облетели страницы газет во многих странах мира, с подобающими случаю недоуменно-скептическими комментариями. Надо отметить, что предложенный Федеральным советом план вызвал критику как правого политического крыла, так и левого. Все сочли притеснение электромобилей противоречащим долгосрочным усилиям по декарбонизации автомобильного парка. При этом представители так называемых буржуазных партий отвергли также ограничение скорости на шоссе 100 км/ч, в то время как Зеленые это предложение поддержали.

В прошлое воскресенье газета NZZ am Sonntag сообщила, что Союз швейцарских городов, объединяющий 129 населенных пунктов, высказался в поддержку ограничения скорости 30 км/ч во всех агломерациях. В ответ на это Народная партия Швейцарии заявила об «охоте на автомобилистов».

Интуиция подсказывает, что мы еще вернемся к этой теме.