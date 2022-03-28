В Швейцарской Конфедерации, согласно последним имеющимся данным статистики на конец декабря 2021 года, проживают 2 190 293 иностранца: 1 452 089 граждан стран Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), а также 738 204 гражданина третьих стран. Самой многочисленной оказалась итальянская диаспора, которая насчитывает 331 379 человек. Далее следуют немцы (313 702 человека), португальцы (258 943 человека) и французы (151 551 человек).

При этом в 2020 году швейцарский паспорт получили 33 873 иностранца, что на 6073 человека (-15,2%) меньше, чем в 2019-м. А в прошлом году гражданами Швейцарии стали 36 917 иностранцев, в том числе 7 947 человек немецкого происхождения, 4 207 – итальянского, 3 152 – французского. Из-за своих строгих требований к предоставлению гражданства Швейцария занимает очень низкое место в исследовании Migrant Integration Policy Index. В то время как многие соседние страны упростили процедуру для людей, родившихся на территории страны и учившихся в школе, здесь дела обстоят иначе.

Швейцарское гражданство можно получить тремя способами: по так называемому «праву крови», то есть если один из родителей является швейцарцем, а также путем усыновления швейцарскими родителями или путем натурализации, то есть по решению властей. Упрощенная натурализация доступна, в частности, для лиц, состоящих в браке с гражданином Швейцарии, и внуков иностранцев. Однако, например, правила для иностранцев в третьем поколении оказались слишком сложными. Напомним, что в феврале федеральная комиссия по миграции пришла к выводу, что ажиотажа среди заявителей не наблюдается, так как критерии оказались трудновыполнимыми для большинства желающих получить красный паспорт с белым крестом. Обычную процедуру натурализации могут пройти те, кто проживает в стране не менее десяти лет и имеет разрешение C, но и ее нельзя назвать легкой.

Национальные советницы от Зеленой либеральной партии Катя Крист и Корина Гредиг выдвинули предложения, призванные смягчить практику предоставления гражданства. Они считают, что уровень натурализации в Швейцарии низок по международным стандартам, так как для заявителей существуют многочисленные препятствия, включая длительный период проживания, долгие сроки рассмотрения процедур и, в некоторых случаях, высокие пошлины. Более того, с 2018 года получить швейцарский паспорт стало еще сложнее, поскольку некоторые условия были ужесточены. Например, с тех пор действуют более высокие требования к языку, а те, кто получал социальную помощь, не могут подать заявление.

Что конкретно предлагают политики? Прежде всего, они выступают за то, чтобы в будущем можно было подавать заявление на натурализацию после семи лет проживания в стране, а не десяти, как это требуется сейчас. Сроки пребывания в одном кантоне также должны быть снижены, так как нынешние требования не соответствуют растущей мобильности населения, которое уже не так привязано к определенному месту жительства, как раньше. Многие люди переезжают из-за работы или учебы, и это может отсрочить натурализацию на годы. Если сегодня в кантоне нужно прожить от двух до пяти лет, то в будущем – один-три года.

Корина Гредиг также предлагает смягчить критерии для тех, кто вырос в Швейцарии или посещал обязательную школу не менее пяти лет, так как эти люди уже интегрированы в швейцарское общество. «Нынешний закон о гражданстве приводит к тому, что около полумиллиона человек, которые практически все свое детство провели в Швейцарии, не имеют права голоса», - отметила член Национального совета в комментарии Blick.

Наконец, Катя Крист предлагает отказаться от одобрения натурализации путем голосования членов коммуны. Другими словами, решение о предоставлении гражданства должно приниматься властями, а не членами общинного собрания, так как в этом случае объективность просто не может быть гарантирована, что может привести к дискриминации.

Добавим, что в 2013 году Зеленая либеральная партия посредством парламентской инициативы предложила легализовать однополые браки. После многолетних дебатов, ратификации палатами парламента и референдума брак для всех все-таки стал реальностью в Швейцарии, правда, на это ушло почти десять лет. Какая судьба ожидает предложения об упрощении правил натурализации? Время покажет.