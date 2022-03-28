Автор: Заррина Салимова, Берн, 28. 03. 2022.
Швейцария – одна из европейских стран, где получить гражданство наиболее сложно. Два члена Национального совета решили исправить ситуацию и предложили смягчить некоторые правила натурализации.|
La Suisse est l’un des pays européens où il est le plus difficile d’obtenir la nationalité. Deux membres du Conseil national ont décidé de faire changer les choses et ont présenté des propositions visant à assouplir les règles de naturalisation.
В Швейцарской Конфедерации, согласно последним имеющимся данным статистики на конец декабря 2021 года, проживают 2 190 293 иностранца: 1 452 089 граждан стран Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), а также 738 204 гражданина третьих стран. Самой многочисленной оказалась итальянская диаспора, которая насчитывает 331 379 человек. Далее следуют немцы (313 702 человека), португальцы (258 943 человека) и французы (151 551 человек).
При этом в 2020 году швейцарский паспорт получили 33 873 иностранца, что на 6073 человека (-15,2%) меньше, чем в 2019-м. А в прошлом году гражданами Швейцарии стали 36 917 иностранцев, в том числе 7 947 человек немецкого происхождения, 4 207 – итальянского, 3 152 – французского. Из-за своих строгих требований к предоставлению гражданства Швейцария занимает очень низкое место в исследовании Migrant Integration Policy Index. В то время как многие соседние страны упростили процедуру для людей, родившихся на территории страны и учившихся в школе, здесь дела обстоят иначе.
Швейцарское гражданство можно получить тремя способами: по так называемому «праву крови», то есть если один из родителей является швейцарцем, а также путем усыновления швейцарскими родителями или путем натурализации, то есть по решению властей. Упрощенная натурализация доступна, в частности, для лиц, состоящих в браке с гражданином Швейцарии, и внуков иностранцев. Однако, например, правила для иностранцев в третьем поколении оказались слишком сложными. Напомним, что в феврале федеральная комиссия по миграции пришла к выводу, что ажиотажа среди заявителей не наблюдается, так как критерии оказались трудновыполнимыми для большинства желающих получить красный паспорт с белым крестом. Обычную процедуру натурализации могут пройти те, кто проживает в стране не менее десяти лет и имеет разрешение C, но и ее нельзя назвать легкой.
Национальные советницы от Зеленой либеральной партии Катя Крист и Корина Гредиг выдвинули предложения, призванные смягчить практику предоставления гражданства. Они считают, что уровень натурализации в Швейцарии низок по международным стандартам, так как для заявителей существуют многочисленные препятствия, включая длительный период проживания, долгие сроки рассмотрения процедур и, в некоторых случаях, высокие пошлины. Более того, с 2018 года получить швейцарский паспорт стало еще сложнее, поскольку некоторые условия были ужесточены. Например, с тех пор действуют более высокие требования к языку, а те, кто получал социальную помощь, не могут подать заявление.
Что конкретно предлагают политики? Прежде всего, они выступают за то, чтобы в будущем можно было подавать заявление на натурализацию после семи лет проживания в стране, а не десяти, как это требуется сейчас. Сроки пребывания в одном кантоне также должны быть снижены, так как нынешние требования не соответствуют растущей мобильности населения, которое уже не так привязано к определенному месту жительства, как раньше. Многие люди переезжают из-за работы или учебы, и это может отсрочить натурализацию на годы. Если сегодня в кантоне нужно прожить от двух до пяти лет, то в будущем – один-три года.
Наконец, Катя Крист предлагает отказаться от одобрения натурализации путем голосования членов коммуны. Другими словами, решение о предоставлении гражданства должно приниматься властями, а не членами общинного собрания, так как в этом случае объективность просто не может быть гарантирована, что может привести к дискриминации.
Добавим, что в 2013 году Зеленая либеральная партия посредством парламентской инициативы предложила легализовать однополые браки. После многолетних дебатов, ратификации палатами парламента и референдума брак для всех все-таки стал реальностью в Швейцарии, правда, на это ушло почти десять лет. Какая судьба ожидает предложения об упрощении правил натурализации? Время покажет.
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