Автор: Заррина Салимова, Берн, 10. 03. 2021.
В 2020 году иммиграция в Швейцарии сократилась на 2,6% по сравнению с 2019 годом. Коронавирусный кризис не только замедлил приток иностранцев, но и способствовал сокращению эмиграции.|
En 2020, l’immigration a baissé en Suisse de 2,6 % par rapport à 2019. Non seulement la crise du coronavirus a freiné l’immigration, maus aussi a contribué au recul de l’émigration.
Эпидемия нового коронавируса оказала большое влияние на миграционные процессы в Швейцарии, подчеркивается в докладе Государственного секретариата по вопросам миграции (SEM). В целом, по состоянию на конец декабря 2020 года, в стране проживало 2 151 854 иностранца: 1 470 945 граждан стран-членов Евросоюза (ЕС), Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) и Великобритании, а также 680 909 граждан третьих стран. Самой многочисленной иностранной диаспорой в Конфедерации остаются итальянцы (328 270 человек). За ними следуют немцы (311 481), португальцы (260 921) и французы (146 367).
По сравнению с предыдущим годом количество людей, приехавших в Швейцарию на постоянное место жительство, сократилось на 2,6%, то есть на 3592 человека. Иммиграция из ЕС, ЕАСТ и Соединенного Королевства увеличилась на 487 человек, составив 98 043 человек. В то же время число лиц из третьих стран сократилось на 4079 человек - до 38 919.
Уезжать из Швейцарии стали реже. 70 270 постоянных проживавших в Конфедерации граждан иностранных государств покинули страну в прошлом году. Это означает, что эмиграция сократилась на 12,1% (-9703 человека) по сравнению с 2019 годом. Эмиграция граждан ЕС/ЕАСТ и Великобритании сократилась на 7312 человек, а граждан третьих стран – на 2391 человека.
В результате чистая миграция увеличилась на 11,6% (+6 373 человека) и составила 61 390 человек. Этот рост объясняется значительным сокращением эмиграции, а не большим притоком иностранцев в страну. Любопытно, что чистая миграция из ЕС/ЕАСТ и Великобритании увеличилась на 25% (+ 7997 человек) и составила 39 962 человека. Что касается третьих стран, то чистая миграция сократилась на 7% (-1624 человека) и составила 21 428 человек.
По каким причинам иностранцы приезжают в Швейцарию? В 2020 году основной целью иммиграции из ЕС, ЕАСТ или Великобритании была работа – это касалось как краткосрочного, так и долгосрочного пребывания. В общей сложности 119 606 граждан ЕС/ЕАСТ и Великобритании иммигрировали в Швейцарию с целью трудоустройства, что соответствует 72,5% от общего числа иммигрантов из этих регионов. Иммиграция европейских работников с целью краткосрочного пребывания (до 12 месяцев) сократилась на 22,8% (-17 301 человек), а долгосрочная иммиграция – на 5,9% (-3 801 человек) по сравнению с 2019 годом.
В рамках процедуры по воссоединению семьи в Конфедерацию въехали 38 278 человек (-4,8%), 18,7% из которых являлись членами семьи гражданина Швейцарии. 16 788 иностранцев приехали в страну для получения образования. По сравнению с предыдущим годом число желающих учиться в Швейцарии увеличились на 8% (+1242 человека).
Вид на жительство типа С в прошлом году был выдан 76 954 иностранцам, 4 219 из которых получили его по ускоренной процедуре. Напомним, что ВНЖ типа C выдается после непрерывного пятилетнего пребывания, если иностранный гражданин хорошо интегрировался, в частности, если он владеет национальным языком. Любопытно, что чаще всего эти документы по ускоренной процедуре получали граждане Польши, России, Венгрии, Румынии и Индии.
Добавим, что в 2020 году обладателями швейцарского паспорта стали 33 873 иностранца, что на 6073 человека меньше (- 15,2%), чем в 2019-м. Чаще всего гражданами Конфедерации становились выходцы из Германии, Италии, Косово, Франции, Сербии, Северной Македонии, Турции, Португалии, Испании и Шри-Ланки.
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