Не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что распространение Covid-19 и вызванный строгими противоэпидемическими ограничениями экономический кризис оказали серьезное влияние на рынок труда в Швейцарии. Но какие именно последствия будет иметь пандемия? В каких секторах наблюдается дисбаланс между спросом на рабочую силу и предложением? И представителям каким профессий не грозит безработица даже в кризис? Ответы на эти вопросы содержатся в новом исследовании, проведенном рекрутинговой компанией Adecco в сотрудничестве с экспертами Социологического института Цюрихского университета (UZH).

Для мониторинга ситуации на рынке труда авторы доклада используют индекс нехватки рабочей силы, под которым понимается соотношение числа вакансий и соискателей. Этот показатель, не перестававший увеличиваться с 2016 года, когда было проведено первое подобное исследование, впервые опустился в этом году, причем сразу на 17%. Любопытно, что в немецкоязычной части Швейцарии индекс снизился сильнее, чем в Романдии – на 21% и 12% соответственно. Тем не менее, в немецкоязычных кантонах этот показатель все равно остается выше среднего по стране. Предприятия в Восточной Швейцарии ищут, в частности, специалистов в области инженерного дела, а в Западной – технических работников.

В большинстве профессий число вакансий сокращается, в то время как количество соискателей увеличивается, отмечается в исследовании. Переизбыток работников наблюдается в сфере гостиничного хозяйства и общественного питания, что было ожидаемо, учитывая закрытые рестораны и пустующие из-за невозможности путешествовать отели. Кроме того, коронакризис дал дальнейший толчок процессам автоматизации, в связи с чем большое число специалистов в сфере экономики и администрирования остались без заработка. По-прежнему много людей ищут работу в сфере клининга.

Несмотря на кризис, все еще ощущается значительная нехватка некоторых кадров. В рейтинг наиболее востребованных в Швейцарии профессий вошли специалисты в области машиностроения, управления имуществом и состоянием, информационных технологий, медицины, фармацевтики, а также представители технических специальностей. Компании ежедневно продолжают вести интенсивный поиск подобных специалистов, и иногда им очень трудно набрать подходящий персонал. Сложности связаны, среди прочего, со снижением мобильности соискателей из-за неопределенности, вызванной действующими во многих странах ограничениями на поездки.

Кроме того, сейчас существует большой спрос на хорошо подготовленных медсестер, особенно тех, которые специализируются на уходе за пациентами отделениях интенсивной терапии. По оценкам экспертов, недостаток медицинских работников будет ощущаться и в будущем. Так, в связи со старением населения растет необходимость в специалистах в гериатрии и геронтопсихиатрии.

Наконец, ускорившаяся из-за локдауна цифровизация бизнес-процессов будет влиять на сохраняющийся спрос на квалифицированных работников в ИТ-отрасли. В настоящее время количество рабочих мест в этой сфере значительно превышает число безработных.

Добавим, что, согласно недавнему опросу кадрового агентства Manpower, девять из десяти респондентов считают сохранение работы самой важной задачей на данный момент. Однако при этом 94% опрошенных с неохотой вернулись бы в офис и предпочли бы продолжать работать удаленно.

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