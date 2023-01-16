Есть ли у Швейцарии пределы роста? |Y-a-t-il une limite de la croissance démographique en Suisse ?

Принято считать, что Швейцария – маленькая страна. Но это с какой стороны посмотреть. Если с точки зрения территории, то конечно, ведь она не стремится ее расширять ни путем захватнических войн, ни путем «добровольного присоединения». Однако при отсутствии роста «вширь», страна активно растет «вглубь», если можно так выразиться.