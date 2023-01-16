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понедельник, 16 января 2023 года   

Есть ли у Швейцарии пределы роста?|Y-a-t-il une limite de la croissance démographique en Suisse ?

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 16. 01. 2023.

Демографический рост в Швейцарии в 2010-2020 годах, по регионам, в % © admin.ch

В 2023 году население Швейцарской Конфедерации превысит 9 млн человек. Может ли страна вместить всех желающих?

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En 2023, la Suisse devrait franchir la barre des 9 millions d'habitants. Est-ce que le pays est capable de contenir tous les désireux ?

Принято считать, что Швейцария маленькая страна. Но это с какой стороны посмотреть. Если с точки зрения территории, то конечно, ведь она не стремится ее расширять ни путем захватнических войн, ни путем «добровольного присоединения». Однако при отсутствии роста «вширь», страна активно растет «вглубь», если можно так выразиться.

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