Автор: Надежда Сикорская, Берн, 16. 01. 2023.
В 2023 году население Швейцарской Конфедерации превысит 9 млн человек. Может ли страна вместить всех желающих?|
En 2023, la Suisse devrait franchir la barre des 9 millions d'habitants. Est-ce que le pays est capable de contenir tous les désireux ?
Принято считать, что Швейцария – маленькая страна. Но это с какой стороны посмотреть. Если с точки зрения территории, то конечно, ведь она не стремится ее расширять ни путем захватнических войн, ни путем «добровольного присоединения». Однако при отсутствии роста «вширь», страна активно растет «вглубь», если можно так выразиться.
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