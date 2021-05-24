Автор: Надежда Сикорская, Женева, 24. 05. 2021.
Результаты исследования, проведенного двумя расположенными в Женеве специализированными агентствами ООН, Всемирной организацией здоровья и Международной организацией труда, должны привлечь внимание всех трудоголиков.|
L’étude menée par deux agences spécialisées de l’ONU basés à Genève, l’OMS et le OIT, devrait attirer les bourreaux de travail partout au monde.
Швейцарцы – известные трудоголики. Пожалуй, нет другого народа, который сам отказался бы от сокращения рабочей недели и продления оплачиваемого отпуска до шести недель и поддержал бы предложение о повышении пенсионного возраста. Однако именно так поступили жители этой страны, приняв участие в соответствующих референдумах. Возможно, теперь некоторые из них пересмотрят свои позиции…
Смерть на рабочем месте от разрыва сердца или кровоизлияния в мозг: такой печальный итог ждет, по мнению экспертов ВОЗ и МОТ, тех, кто работает более 55 часов в неделю. Проведенное исследование, результаты которого были опубликованы на прошлой неделе в журнале Environment International, - первое, поставившее перед собой задачу проанализировать связь между преждевременными кончинами, серьезными проблемами со здоровьем и уж слишком ненормированным рабочим днем. Оно интересно также тем, что представляет собой синтез десятка проведенных ранее исследований, в которых в общей сложности приняли участие сотни тысяч человек. Кроме того, несмотря на то что пандемия подталкивает многих к «растяжке» рабочего дня, в зоне изучения специалистов оказался более продолжительный период, а не только последний год. С учетом всех этих оговорок основной вывод категоричен: работать более 55 часов в неделю опасно для здоровья. «Пришло время всем нам – правительствам, работодателям и работникам признать, что слишком длинные рабочие недели могут привести к преждевременной кончине», - подчеркнула директор департамента окружающей среды и здоровья ВОЗ доктор Мария Нейра.
Выяснилось, что люди, отрабатывающие в неделю 55 и более часов, на 35% больше подвержены риску скоропостижно скончаться от инсульта и на 17% - от ишемической болезни сердца по сравнению с теми, кто посвящает профессиональным обязанностям 35-40 часов в неделю.
По данным ВОЗ и МОТ, в 2016 года от инсульта скончались в мире 398 тысяч человек, плюс еще 347 тысяч – от ишемической кардиопатии. Объединяет их одно – все они работали как проклятые! В целом число смертей от переработок значительно выросло за 15 лет – на 29 % по сравнению с 2000 годом, при этом число летальных исходов из-за болезни сердца у людей за этот период на 42 %, из-за инсульта – на 19%. Большая часть их них – это люди в возрасте 60-79 лет, в более молодые годы (между 45 и 74 годами) работавшие более 55 часов в неделю.
Все эти данные позволяют экспертам ВОЗ «указать пальцем» на слишком долгую рабочую неделю как на основной фактор смертности, связанной с профессиональной деятельностью.
Разницы между полами в смысле реакции на переработки не обнаружено, при этом ранние смерти особенно распространены среди мужчин (72%), поскольку именно они представляют собой большую часть работающих в мире. Что касается географического распространения, то высоки показатели в юго-восточной Азии – эксперты объясняют это значительным числом нелегальных рабочих.
Удалось установить, что в целом 9% населения мира относится к таким «трудоголикам» - кто-то пашет по собственному выбору, кто-то в силу обстоятельств. Пандемия не только не улучшила эту ситуацию, но скорее наоборот. «Работа «на удаленке» стала нормой во многих секторах деятельности, часто стирая границы между домом и офисом. При этом многие предприятия были вынуждены в целях экономии сократить или приостановить свою деятельность, в результате нагрузка на оставшихся сотрудников увеличилась, как и часы работы», - обратил внимание генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, добавив, что «никакая работа не стоит того, чтобы ради нее подвергаться риску заработать инсульт или болезнь сердца».
Ну, это как сказать. В нашей маленькой редакции, например, «безразмерный» рабочий день давно стал нормой, и ничего, держимся. А сколько часов в неделю работаете вы, дорогие читатели?
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