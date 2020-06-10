Швейцарцы, кажется, открыли секрет долголетия: в период с 1950 по 2010 годы количество жителей Конфедерации, отметивших столетний юбилей, удваивалось каждые 10 лет. С 2012-го эта тенденция стабилизировалась, и в настоящее время в возрастной группе 100+ насчитывается около 1600 человек, причем 80% из них – это женщины, сообщает Федеральная служба статистики (OFS).

В среднем в Конфедерации на 100 000 жителей приходятся 18 человек, достигших столетнего возраста. Для сравнения: к странам с самой высокой долей столетних и пожилых людей относятся Албания (845 человек на 100 000 жителей), Турция (213) и Греция (87).

При этом в Швейцарии существуют значительные кантональные различия. Так, кантонами с наиболее высокой концентрацией столетних стали Базель-городской (38 человек на 100 000 жителей), Юра (35) и Тичино (33). На четвертом месте находится Женева (29), а пятое поделили между собой Аппенцель-Ауссерроден (25) и Ури (25). Если же рассчитывать долю столетних по отношению к числу пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, то в первую тройку войдут Базель-городской (191 столетних на 100 000 пожилых), Женева (176) и Юра (170). Кантоны с наименьшим количеством столетних жителей – это Аргау и Обвальден, в которых проживают менее 10 человек старше 100 лет на 100 000 жителей.

Неизвестно, каким именно образом влияет семейное положение на продолжительность жизни, но кое-какие выводы из статистических данных все-таки можно сделать. 82% проживающих в Конфедерации столетних жителей – это вдовы или вдовцы, 9% процентов никогда не вступали в брак, 5% разведены, и только 4% до сих пор женаты.

Главной претенденткой на звание самой пожилой жительницы Швейцарии считается Алис Шауфельберг. Она родилась в Аргау в 1908 году, большую часть своей жизни провела в Цюрихе и 11 января этого года отметила 112-летие.

По оценкам OFS, число столетних и пожилых людей в Швейцарии будет продолжать увеличиваться в ближайшие десятилетия в связи с ростом ожидаемой продолжительности жизни. Согласно статистическим подсчетам, столетнего возраста достигнут каждая четвертая девочка и каждый шестой мальчик, родившиеся в 2018 году.

В целом, к 2050 году число жителей Швейцарии вырастет на 1,8 млн и достигнет 10,4 млн человек при условии, что численность постоянного населения будет увеличиваться в среднем на 0,6% в год. Причем население будет быстро стареть, особенно в ближайшие десять лет. Уже сейчас практически в половине кантонов Конфедерации – Тичино, Граубюндене, Базеле-сельском, Нидвальдене, Шаффхаузене, Базеле-городском, Берне, Гларусе, Золотурне, Ури, Юра и Вале – доля пожилых людей превышает долю детей и молодежи.

По прогнозам OFS, в 2050 году в Швейцарии будет проживать в общей сложности 2,7 млн человек в возрасте 65 лет и старше. Для сравнения: на конец 2019 года этот показатель составлял 1,6 млн человек. Немаловажно и то, что доля людей пенсионного возраста растет быстрее, чем трудоспособное население. Если в 2019-м на каждые 100 человек трудоспособного возраста (20-64 года) приходились 35 человек старше 65 лет, то в 2050-м – на 100 работающих будут приходиться 53 пенсионера. В общем, реформа, предусматривающая увеличение пенсионного возраста, видимо, неизбежна. Сценарии и прогнозы, впрочем, могут быть скорректированы, так как были составлены до пандемии нового коронавируса, который, как известно, чаще уносит жизни именно пожилых людей.