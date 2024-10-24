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четверг, 24 октября 2024 года   

Чего следует бояться Швейцарии? |De quoi la Suisse doit-elle avoir peur ?

Автор: , Берн, .

© Rodion Kutsaiev/Unsplash+

«Движимые желанием ограничить влияние США, Китай, Россия, Иран и Северная Корея борются с западными представлениями о мировом порядке», - пишет Федеральная разведывательная служба Швейцарии (FIS) в своем докладе «Безопасность Швейцарии 2024», опубликованном во вторник.

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«Mus par une volonté de restreindre l'influence des Etats-Unis, la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord luttent contre les conceptions occidentales de l'ordre mondial», écrit le Service de renseignement de la Confédération (SRC) dans son rapport "La Sécurité de la Suisse 2024", publié mardi.

Известно, что страх – это чувство, возникающее из-за ощущения воображаемой или реальной опасности. В психологии страх считается отрицательно окрашенным эмоциональным процессом, однако на практике он может и играть и  положительную роль – эмоция, основанная на прошлом негативном опыте, избавляет разумного человека от повторения такого опыта.

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безопасность Швейцарии
угрозы швейцарии
служба разведки Швейцарии
федеральная разведывательная служба
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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