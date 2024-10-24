Чего следует бояться Швейцарии? |De quoi la Suisse doit-elle avoir peur ?

Известно, что страх – это чувство, возникающее из-за ощущения воображаемой или реальной опасности. В психологии страх считается отрицательно окрашенным эмоциональным процессом, однако на практике он может и играть и положительную роль – эмоция, основанная на прошлом негативном опыте, избавляет разумного человека от повторения такого опыта.