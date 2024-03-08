«Это нападение на всех нас» |«C’une attaque contre nous tous»

В первые выходные марта вся Швейцария напряженно следила за подведением итогов референдума. Триумфальная победа сторонников инициативы о 13-й пенсии оттянула на себя внимание общественности и СМИ от печального инцидента, ставшего еще одним тревожным свидетельством всплеска антисемитских настроений: после 7 октября 2023 года организации, представляющие интересы еврейского сообщества в Швейцарии, зафиксировали десятикратное увеличение числа антисемитских происшествий.