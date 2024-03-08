Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 08.03.2024.
Нападение на ортодоксального еврея в Цюрихе вызвало резонанс по всей Швейцарии. Нападавшего могут лишить швейцарского гражданства, а парламент высказался за создание национального плана борьбы с антисемитизмом.|
L’attaque d’un juif orthodoxe à Zurich a résonné dans toute la Suisse. L’agresseur pourrait être déchu de sa nationalité suisse tandis que le Parlement soutient un plan national de lutte contre l’antisémitisme.
В первые выходные марта вся Швейцария напряженно следила за подведением итогов референдума. Триумфальная победа сторонников инициативы о 13-й пенсии оттянула на себя внимание общественности и СМИ от печального инцидента, ставшего еще одним тревожным свидетельством всплеска антисемитских настроений: после 7 октября 2023 года организации, представляющие интересы еврейского сообщества в Швейцарии, зафиксировали десятикратное увеличение числа антисемитских происшествий.
Их разыскивает РоссияНа днях стало известно, что министерство внутренних дел России разыскивает десять граждан Швейцарии. Кто они?
Результаты голосования 3 мартаПолучат ли швейцарские пенсионеры подарок в виде 13-й пенсии? И будет ли повышен пенсионный возраст?
О Мастерах и МаргаритахСовсем новый фильм Михаила Локшина по одному из самых известных произведений русской литературы чудом пробрался на швейцарские экраны. Правда, только по-русски.
О Мастерах и МаргаритахСовсем новый фильм Михаила Локшина по одному из самых известных произведений русской литературы чудом пробрался на швейцарские экраны. Правда, только по-русски.
Константин Митенев: В ожидании высылкиКак известный санкт-петербургский художник, работы которого выставлялись во многих странах мира, оказался в швейцарском миграционном центре, и можно ли рассчитывать на гуманность швейцарских властей?
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
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