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пятница, 8 марта 2024 года   

«Это нападение на всех нас» |«C’une attaque contre nous tous»

Автор: , Цюрих, .

Акция солидарности в Цюрихе, 4 марта 2024 года. Фото: FSCI/SIG

Нападение на ортодоксального еврея в Цюрихе вызвало резонанс по всей Швейцарии. Нападавшего могут лишить швейцарского гражданства, а парламент высказался за создание национального плана борьбы с антисемитизмом.

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L’attaque d’un juif orthodoxe à Zurich a résonné dans toute la Suisse. L’agresseur pourrait être déchu de sa nationalité suisse tandis que le Parlement soutient un plan national de lutte contre l’antisémitisme.

В первые выходные марта вся Швейцария напряженно следила за подведением итогов референдума. Триумфальная победа сторонников инициативы о 13-й пенсии оттянула на себя внимание общественности и СМИ от печального инцидента, ставшего еще одним тревожным свидетельством всплеска антисемитских настроений: после 7 октября 2023 года организации, представляющие интересы еврейского сообщества в Швейцарии, зафиксировали десятикратное увеличение числа антисемитских происшествий.

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антисемитизм в швейцарии
евреи в Швейцарии
еврейская община Швейцарии
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