Автор: Заррина Салимова, Берн, 22.10.2024.
По информации TagesAnzeiger, российский дипломат приобретал в Швейцарии оружие и лабораторное оборудование.|
Selon TagesAnzeiger, un diplomate s’est procuré des munitions et des équipements de laboratoire en Suisse.
Швейцарский нейтралитет и санкции запрещают продажу России военных материалов и ряда товаров двойного назначения, но такая продукция все равно попадает на российский рынок – в том числе стараниями шпионов.
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