Автор: Надежда Сикорская, Женева, 16.09.2024.
Ежедневник, врученный студентам Женевского университета, «украшен» призывом «От реки до моря». Ректорат потребовал прекратить его распространение, но корабль уже уплыл.|
L’agenda distribué aux élèves de l’Université de Genève par la Conférence Universitaire des Associations d’Etudiant.e.x.s. contient le slogan «From the river to the sea». Le rectorat a réclamé l’arrêt de sa diffusion mais le ship has sailed.
Из не затушенной искры возгорается пламя. Замороженный конфликт размораживается. Точка, не поставленная над « i », остается многоточием, рискующим превратиться в восклицательный знак. Недостаточно четкая и твердая реакция властей разных уровней на пропалестинские выступления некоторых молодых людей, получающих образование в Швейцарии, и оккупация ими ряда местных университетов наряду с призывами к бойкоту израильских вузов в прошлом учебном году аукнулась в учебном году, еще только начинающемся.
Судя по всему, CUAE не обязана согласовывать с руководством вуза содержание распространяемого ею ежедневника, хотя издается он за счет университета. Издание Watson опубликовало сумму – 30 000 шв. франков из бюджета государственного учебного заведения, договоренность об этом была достигнута 15 апреля 2024 года, когда финансовый отдел UNIGE рассмотрел заявку CUAE о «создании и издании традиционного студенческого ежедневника» тиражом 5500 экземпляров. Видимо, содержание его, не традиционное, явилось для руководства университета неприятным сюрпризом, на который нельзя не отреагировать.
Реакция последовала. 11 сентября ректорат Женевского университета опубликовал на его сайте заявление под заголовком «Ректорат осуждает распространение проблемного ежедневника». Текст заявления достаточно короток, так что приводим его полностью.
«Конфликт между Израилем и ХАМАСом, продолжающийся уже скоро год, вызывает сильные эмоции и множество вопросов в студенческой среде. Ректорат прислушался к ним и создал для их изучения научный комитет, работа которого продолжается. Ректорат опубликовал документ с изложением позиции по этому вопросу и организует в среду 18 сентября Встречу в Ратуше, чтобы обсудить место Университета в общественных дебатах с сообществом UNIGE и жителями города.
Свобода слова, дебаты и диалог являются основополагающими ценностями Университета. В условиях напряженности и ужесточения высказываемых позиций ректорат хотел бы подчеркнуть, что эта свобода регулируется четкими принципами, которые ее защищают: неприятие всех форм подстрекательства к насилию, дискриминации, исламофобии, антисемитизма и нарушения устава этики и профессионального поведения Университета.
В честь начала нового учебного года CUAE предоставила студентам бесплатный ежедневник, содержащий сообщения и иллюстрации, которые оскорбляют как членов университетского сообщества, так и широкую общественность. Мы решительно осуждаем эту публикацию, которая противоречит ценностям уважения, разнообразия и инклюзивности, которые мы пропагандируем, и предпримем шаги для исправления ситуации».
На следующий день, в четверг, ежедневник был публично осужден Межобщинной координацией по борьбе с антисемитизмом и дискриминацией (Cicad), которая назвала его «грубой пропагандистской операцией». Предупрежденная членами университетского сообщества, эта организация осудила также тот факт, что 6 сентября в ежедневнике упоминается «55-я годовщина тройного захвата самолета Народным фронтом освобождения Палестины». Напомним, что в 1970 году были угнаны три авиалайнера и взяты в заложники 300 пассажиров, так что отмечание этой «юбилейной даты» тянет на апологию терроризм, за что карают даже в Швейцарии, до сих пор не признавшей ХАМАС террористической организацией.
В пятницу 13 сентября студенческая ассоциация нанесла ответный удар. В своем пресс-релизе CUAE заявила, что «побывала в кабинете проректора с несколькими конкретными предложениями, включая включение в ежедневник контекстуализации лозунга и оккупации в прошлом семестре. После этого CUAE была уведомлена о полном запрете на распространение дневника».
Ректорат подтвердил эту меру, которую представители CUAE расценили, как «занятие одной политической позиции и цензуру другой, что опасно для свободы слова в университете», пообещав, что ежедневник будет по-прежнему распространяться за пределами учебного заведения. Какова будет реакция «улицы», предсказать сложно.
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