Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 15. 01. 2020. Просмотров: 165
Цюрихские исследователи создали аппарат, позволяющий увеличить срок хранения предназначенной для трансплантации печени от нескольких часов до недели. Новая технология может спасти жизни многих пациентов.|
La machine développée par des chercheurs zurichois permet d’augmenter le temps de conservation des foies humains destinés à être greffés de quelques heures à une semaine. Cette nouvelle technologie pourrait sauver les vies de nombreux patients.
Одна из главных трудностей, с которыми сталкиваются хирурги-трансплантологи, состоит в том, что предназначенные для пересадки органы могут храниться всего несколько часов. Если операция не была произведена в течение короткого времени, то донорские органы безвозвратно повреждаются и больше не могут быть использованы для трансплантации. Сердце и легкие в среднем можно хранить не более 4 часов, печень и поджелудочную железу – от 8 до 12 часов, а почку – до 36 часов. Однако в скором времени ситуация, по крайней мере, в области трансплантологии печени, может кардинально измениться.
Группа хирургов, биологов и инженеров Цюрихского университетского госпиталя (USZ), Цюрихской федеральной политехнической школы (ETHZ), акселератора Wyss Zurich и Цюрихского университета (UZH) разработала перфузионный аппарат Liver4Life, позволяющий сохранить донорскую печень в течение недели. Аппарат представляет собой имитацию человеческого тела: насос заменяет сердце, генератор кислорода – легкие, а диализный блок – почки. В печень поступают необходимые гормоны и питательные вещества, а сам орган не находится в аппарате неподвижно: машинная «диафрагма» приводит его в движение в такт человеческому дыханию. Аппаратом можно управлять дистанционно.
Кроме консервации здоровой печени, Liver4Life может использоваться для восстановления поврежденного органа, его очистки от жировых отложений и даже регенерации. Так, в аппарате были протестированы десять донорских органов, признанных во всех европейских центрах негодными для трансплантации из-за слишком низкого качества. После перфузии шесть из десяти органов восстановились в течение одной недели и теоретически могли бы быть пересажены пациентам.
Работа над проектом заняла четыре года. Результаты исследования были опубликованы 13 января в научном журнале «Nature Biotechnology».
Ожидается, что первая операция по пересадке печени, прошедшей через перфузионный аппарат, будет произведена в этом году. Если трансплантация пройдет успешно, то разработанная в Швейцарии технология может совершить переворот в медицине.
Добавим, что, по данным федерального департамента здравоохранения, в 2018 году в Швейцарии в очереди на операцию по пересадке печени находились 407 человек – доступных для трансплантации донорских органов, как правило, в два-три раза меньше.
Кто и кого увольняет в ШвейцарииФирма Von Rundstedt, один из крупнейших представителей в сфере аутплейсмента в Конфедерации, опубликовала исследование «Барометр рынка труда». Главный вывод: увольняют в основном людей в возрасте 40-50 лет.
Бурный денежный поток в кантоне ЦюрихВ кантоне Цюрих уже десять лет действует налоговая амнистия. Благодаря этой мере задекларирована колоссальная сумма: около 10 млрд франков.
Берегите свой сонАпноэ, бессонница, ночные кошмары… качество нашего сна влияет на наше здоровье и работоспособность. О решениях, позволяющих вставать утром с постели, ощущая себя свежим и полным сил, мы расскажем в сегодняшней статье.
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.
Ленин в ЖеневеПрогулка в поисках теней: к 140-летию со дня рождения вождя революции, который четыре года прожил в этом городе.
Достоевский о Женеве: «Это ужас, а не город!»Сегодня исполняется 135 лет со дня смерти великого русского писателя, жизненный путь которого прошел и через Швейцарию. Вместе с профессиональными исследователями его творчества и просто почитателями его таланта мы решили отметить эту печальную дату оригинальной, на наш взгляд, публикацией - объяснением в нелюбви к Женеве и к Швейцарии в цитатах.
Добавить комментарий