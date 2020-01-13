Автор: Лейла Бабаева, Женева, 13. 01. 2020. Просмотров: 205
В Швейцарии более 5 тысяч человек обрели вторую жизнь благодаря трансплантации органов, отмечается в коммюнике Университетского госпиталя Женевы (HUG). Но начало нового этапа подчас омрачается попаданием в организм патогенов. Заражение происходит в связи с тем, что иммунная система ослаблена иммунодепрессантами, которые пациент принимает с целью предотвратить отторжение нового органа. В 60% случаев недуг имеет бактериальную природу; осложнения у более 50% пациентов возникают в течение года после операции, так как в этот период дозы иммунодепрессантов особенно велики. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Infectious Diseases.
На сайте HUG приведены слова профессора Женевского университета и главы отделения трансплантации HUG Кристиана ван Дельдена о том, что ранее не проводились исследования, в которых было бы указано число случаев заражений среди пациентов, проходящих курс антибиотикопрофилактики. Последняя необходима для того, чтобы защитить организм от грибков, бактерий и других возбудителей болезней. По словам Кристиана ван Дельдена, который является одним из руководителей исследования, ранее считалось, что, начиная со второго месяца после трансплантации, риск инфекционных осложнений снижается параллельно постепенному сокращению доз иммунодепрессантов.
В исследовании, которое продлилось с 2008 по 2014 год, приняли участие около 3 тысяч человек, живущих с пересаженными легкими, сердцем, печенью, поджелудочной железой или почками. Специалисты из центров трансплантации, расположенных в Женеве, Цюрихе, Берне, Базеле и Лозанне, выяснили, что благодаря антибиотикопрофилактике случаи заражения цитомегаловирусом, заболеваний токсоплазмозом и пневмоцистной пневмонией стали встречаться реже. В то же время, другие осложнения были отмечены у более 50% пациентов, при этом вид патогенов зависел от того, какой орган был трансплантирован.
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