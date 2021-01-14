Вакцина есть, а флаконов нет – это как новый автомобиль с пустым баком. За период пандемии Covid-19 зафиксировано более 90 млн заражений и около 2 млн летальных исходов, поэтому возможная нехватка стеклянных пузырьков в 2021 году – серьезная угроза безопасности человечества. Производители вакцин от нового коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna обещают поставить 4 млрд доз в этом году, крупные партии планируют выпустить AstraZeneca, Johnson & Johnson, CureVac и другие предприятия. Кроме того, препараты производятся в России, Индии и Китае, при этом всем компаниям нужны стеклянные флаконы для доз вакцин.

По мнению экспертов медицинского факультета Гарварда, обеспечить нужное количество ёмкостей – непростая задача. В прошлом году немецкая фирма Schott поставила 2 млрд флаконов, необходимых на стадии клинических испытаний. Ее представитель подчеркнула в интервью газете Le Temps, что в настоящее время ее предприятие занято привлечением 1 млрд долларов для увеличения производственных мощностей. В отделениях фирмы, расположенных в 34 странах, работают 16,2 тыс. сотрудников, ее торговый оборот за последний финансовый год составил 2,2 млрд евро. Есть отделения и в Швейцарии: в филиале Schott в Санкт-Галлене работают 500 человек, производя флаконы, ампулы и шприцы, а в Ивердон-ле-Бене 250 сотрудников выпускают разные виды оптического стекла.

Компания носит имя немецкого химика Фридриха Отто Шотта (1851 – 1935), который первым, в 1887 году, через три года после основания компании Schott & Genossen Glass Works of Jena, синтезировал специальное боросиликатное стекло, прекрасно подходящее для производства флаконов для хранения и перевозки медикаментов. Преимущество боросиликатного стекла в том, что коэффициент его теплового расширения примерно в три раза меньше, чем у натрий-известкового стекла, это позволяет ему не трескаться при резких изменениях температуры и выдерживать значения от минус 80-ти до плюс 500 градусов. Таким образом, боросиликатное стекло – подходящий вариант для вакцины от Pfizer/BioNtech, которую следует хранить и перевозить при температуре минус 70 градусов. Сегодня 75% вакцин в мире хранятся во флаконах производства Schott.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Говоря о стекле, нельзя не упомянуть песок, ведь, по информации Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), это третий наиболее используемый ресурс на планете, после воздуха и воды. «Песок является составляющей каждого дома, каждой дамбы, дороги, винного бокала и мобильного телефона. Казалось бы, с нехваткой этого на первый взгляд бесконечного ресурса не должно возникать никаких проблем, но даже песок не выдерживает современного темпа потребления», - отмечается на сайте ЮНЕП. В случае с флаконами для лекарств ситуация осложняется тем, что для их производства нужен кварцевый песок, а его запасы ограничены. По словам профессора Гарвардской медицинской школы Прашанта Ядава, избежать нехватки стеклянных емкостей можно, выпуская флаконы, рассчитанные на 20 доз. Такой подход подойдет в первые месяцы этого года, если производители емкостей, включая итальянскую фирму Stevanato и немецкую Gerresheimer, не смогут сразу удовлетворить спрос. Другое решение – производство флаконов из стекла и пластика, в США, вероятно, эти емкости скоро будут выпущены на рынок. Такое развитие технологий выглядит логично: сфера применения пластика все время расширяется, чтобы обеспечить растущие потребности человечества, и сегодня, к сожалению, приходится думать в первую очередь о спасении от вируса, а не о борьбе с изменением климата. Впрочем, если заранее наладить переработку флаконов из стекла и пластика, то можно решить две задачи одновременно.