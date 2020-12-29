Почти ровно год после обнаружения в китайском городе Ухань первого случая заболевания новым коронавирусом в европейских странах, в том числе и в Конфедерации, началась иммунизация людей, входящих в группу риска. Однако многие опасаются, что недавно обнаруженные новые и, предположительно, более заразные штаммы коронавируса могут поставить кампанию по вакцинации под угрозу.

Более 10 000 новых случаев за праздничные выходные

С четверга по понедельник власти зафиксировали 10 087 инфекций, 482 госпитализации и 244 летальных исхода. За эти четыре дня, по данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), проведены 82 600 тестов, 12,21% из которых оказались положительными. В течение 14 дней общее число инфицированных выросло до 52 541 человек, что соответствует 607,78 новым случаям на 100 000 жителей. Индекс репродукции упал ниже 1 и составляет сейчас 0,86. Всего с начала эпидемии в Швейцарии и Лихтенштейне лабораторно подтверждены 438 284 случая заражения Covid-19, 6 778 человек скончались.

Штамм коронавируса из ЮАР уже в Швейцарии

В последние дни в Великобритании и ЮАР независимо друг от друга был открыт новый вариант Sars-CoV-2. 24 декабря британский вариант был обнаружен в двух образцах в Швейцарии, а 27 декабря был выявлен и южноафриканский штамм. Один из заразившихся живет в кантоне Швиц, другой находится сейчас во Франции.

«Это в определенной степени тревожит, потому что это не то, что мы хотели бы видеть сейчас на пути к медленному, но, надеюсь, неминуемому завершению этой пандемии», - отметил в интервью SRF глава лаборатории цифровой эпидемиологии Лозаннского политеха (EPFL) и член рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Марсель Салате. По его словам, похоже на то, что оба варианта могут распространяться быстрее, однако пока нет оснований полагать, что новые штаммы могут привести к более тяжелому развитию болезни или к тому, что вакцина окажется неэффективной. Салате также подчеркнул, что вакцинация – это наш выходной билет из санитарного кризиса.

Минздрав напоминает, что все лица, въезжающие в Швейцарию из Великобритании или ЮАР с 14 декабря 2020 года, обязаны соблюдать десятидневный карантин. Это правило распространяется также на швейцарских резидентов, которые приезжают из этих стран.

Вакцинация идет полным ходом

Наша Газета уже рассказывала, что на прошлой неделе к иммунизации населения приступили власти кантонов Люцерн и Аппенцелль-Иннерроден. В понедельник вакцинация началась в кантонах Невшатель, Женева, Вале и Фрибург, а вчера в присутствии Алена Берсе был открыт базельский кантональный центр вакцинации. Около 1900 жителей Базеля-городского в возрасте старше 75 лет будут вакцинированы к концу года, а еще 3000 человек – к середине января. Выступая на открытии центра перед прессой, федеральный советник отметил, что на данный момент не принято никакого решения об ужесточении мер, и заявил, что вакцинация – это единственный способ преодолеть пандемию.

Напомним, что в крупнейшей в истории Швейцарии кампании по вакцинации также участвует армия, которая принимает препараты на границе, занимается их хранением в секретных местах и поставками в кантоны. Вакцины перевозятся в контейнерах с сухим льдом при постоянной температуре -78 градусов. На армейских складах лекарственные средства содержатся в морозильниках со сверхнизкой температурой. Кантоны могут размещать свои заказы ежедневно до 15.00 в пределах квот, установленных Конфедерацией, а поставки осуществляются непрерывно, в том числе в праздничные и выходные дни, сообщает RTS.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Пандемия и бензин

В результате коронакризиса, падения цен на нефть и, следовательно, на бензин этот год станет одним из наиболее выгодных для швейцарских автомобилистов. Свою роль сыграло и резкое сокращение спроса на топливо на швейцарских автозаправочных станциях, вызванное ограничением передвижения лиц и тем, что люди просто стали меньше путешествовать из-за закрытых границ.

Добавим, что в Швейцарии две трети цены литра бензина составляют налоги, причем с 1 января налог на бензин и дизельное топливо повысится на 3,7 сантима за литр, уточняет RTS. В будущем цена может вырасти еще на 12 сантимов за литр в связи с пересмотром закона о СО2, который был принят парламентом, но может быть опротестован на референдуме.