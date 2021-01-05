Covid-19: вакцинация запущена в большинстве кантонов

Автор: Заррина Салимова, Берн, 5. 01. 2021.
Дозы вакцины поступают в Швейцарию поэтапно, поэтому иммунизация населения займет несколько месяцев. Цель правительства - к лету привить около шести миллионов человек.|
Les doses de vaccin arrivent en Suisse de manière échelonnée. C’est pourquoi la vaccination de la population s’étendra sur plusieurs mois. L’objectif est de vacciner jusqu’à six millions de personnes d’ici l’été.
В понедельник еще десять кантонов приступили к иммунизации населения против нового коронавируса. Так, в Цюрихе первыми получила прививки семейная пара из Ветцикона. Женева стала первым из кантонов, где тестируют компьютерную программу Конфедерации для управления вакцинацией, обеспечения отслеживаемости доз и записи на прием. В понедельник кантональные власти получили уже 20 000 звонков от заинтересованных граждан. В настоящее время в Женеве имеется 6000 доз, и ожидается, что в конце этой недели будет получено еще столько же, а затем еще 12 000 в течение двух недель, сообщает Le Temps. Начиная с сегодняшнего дня кантон сможет проводить 400 прививок в день, а затем увеличит это число до 800. Подробнее о санитарной обстановке в Швейцарии читайте в нашем обзоре.
Статистика после праздников
За время праздничных дней в Конфедерации было проведено 63 665 тестов, 15,18% из которых оказались положительными. Согласно санитарному бюллетеню от 4 января, власти зафиксировали 9665 новых случаев, 367 госпитализаций и 189 летальных исходов за четыре дня. Общее количество лабораторно подтвержденных инфекций выросло до 461 961, 7271 человек скончался. За последние две недели в стране зарегистрированы в среднем 540,25 инфекций на 100 000 жителей. Индекс репродукции вируса, рассчитываемый с десятидневной задержкой, составил 0,89.
В Швейцарии закроют школы?
Президент Конференции кантональных директоров здравоохранения Лукас Энгельбергер не очень оптимистично смотрит в будущее. Если показатели заражений будут продолжать расти, то избежать ужесточения мер, в том числе, например, закрытия школ, будет невозможно, заявил он в интервью телеканалу SRF. По мнению Энгельбергера, школа «задает темп» повседневной жизни: если бы дети учились дистанционно, то родители тоже проводили бы больше времени дома.
Эти слова вызвали непонимание в Романдии. Школьники Во, Фрибурга и Верхнего Вале возобновили учебу в понедельник. Учебный год начнется, как и планировалось, 7 января во франкоязычной части Вале, а 11 января – в кантонах Женева, Невшатель и Юра. В то же время некоторые немецкоязычные кантоны, такие как Шаффхаузен, Санкт-Галлен и Нидвальден, перенесли начало учебного года, уточняет Le Temps.
Противники закрытия школ напоминают, что школы не являются местом распространения вируса, и говорят о том, что дистанционное обучение усугубляет неравенства между детьми, лишает их социальных связей и мешает интеграции.
Споры вокруг вакцинации
Вакцинация проходит в Конфедерации на фоне непрекращающихся дебатов. Противники иммунизации убеждены, что делать прививки пока рано, а сторонники критикуют власти за недостаточно четкую организацию кампании. Так, министр здравоохранения Во Ребекка Руис рассказала в интервью RTS о сложности федеральной системы, в которой каждый кантон проводит свою собственную кампанию. Она уточнила, что Романдия хотела бы иметь поддержку армии при организации иммунизации, но эта просьба была отклонена Конфедерацией.
Недовольство многих вызывает и нехватка доз. Дело в том, что правительство придерживается диверсифицированной стратегии, заказав препараты у разных производителей. Не все они получают одобрение в одно и то же время, дозы доставляются постепенно, поэтому требуется время, чтобы все желающие были вакцинированы.
Кроме того, многие пациенты хотели бы сделать прививку у семейного врача, но пока это практически невозможно. Дело в том, что вакцина Pfizer/BioNTech должна храниться при температуре минус 80 градусов. К тому же, препарат поставляется упаковками по тысяче доз. В обычных врачебных кабинетах просто нет условий, чтобы их хранить вещество, а у одного практикующего врача, как правило, нет такого количества пациентов. Специалисты ожидают появления на рынке вакцины Moderna, которую можно держать в обычном холодильнике и которую поставляют упаковками по сто штук.
Добавим, что в понедельник вечером в Швейцарию прибыла вторая партия препарата Pfizer/BioNTech - 126 000 доз. Узнать о сроках вакцинации в вашем кантоне, можно на сайте Ofsp-coronavirus.ch.
Вниманию швейцарских автомобилистовС 1 января 2021 года в Конфедерации вступят в силу обновленные правила дорожного движения. Кроме того, со следующего года будут действовать новые условия получения водительских прав.
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Covid-19: «Откажитесь от новогодних поцелуев»Эксперты считают, что наметившаяся тенденция к снижению числа инфекций больше не сохраняется, и призывают всех отмечать праздники с соблюдением санитарных мер.
Covid-19: вакцинация запущена в большинстве кантоновДозы вакцины поступают в Швейцарию поэтапно, поэтому иммунизация населения займет несколько месяцев. Цель правительства - к лету привить около шести миллионов человек.
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