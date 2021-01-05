Covid-19: вакцинация запущена в большинстве кантонов

В понедельник еще десять кантонов приступили к иммунизации населения против нового коронавируса. Так, в Цюрихе первыми получила прививки семейная пара из Ветцикона. Женева стала первым из кантонов, где тестируют компьютерную программу Конфедерации для управления вакцинацией, обеспечения отслеживаемости доз и записи на прием. В понедельник кантональные власти получили уже 20 000 звонков от заинтересованных граждан. В настоящее время в Женеве имеется 6000 доз, и ожидается, что в конце этой недели будет получено еще столько же, а затем еще 12 000 в течение двух недель, сообщает Le Temps. Начиная с сегодняшнего дня кантон сможет проводить 400 прививок в день, а затем увеличит это число до 800. Подробнее о санитарной обстановке в Швейцарии читайте в нашем обзоре.

Статистика после праздников

За время праздничных дней в Конфедерации было проведено 63 665 тестов, 15,18% из которых оказались положительными. Согласно санитарному бюллетеню от 4 января, власти зафиксировали 9665 новых случаев, 367 госпитализаций и 189 летальных исходов за четыре дня. Общее количество лабораторно подтвержденных инфекций выросло до 461 961, 7271 человек скончался. За последние две недели в стране зарегистрированы в среднем 540,25 инфекций на 100 000 жителей. Индекс репродукции вируса, рассчитываемый с десятидневной задержкой, составил 0,89.

В Швейцарии закроют школы?

Президент Конференции кантональных директоров здравоохранения Лукас Энгельбергер не очень оптимистично смотрит в будущее. Если показатели заражений будут продолжать расти, то избежать ужесточения мер, в том числе, например, закрытия школ, будет невозможно, заявил он в интервью телеканалу SRF. По мнению Энгельбергера, школа «задает темп» повседневной жизни: если бы дети учились дистанционно, то родители тоже проводили бы больше времени дома.

Эти слова вызвали непонимание в Романдии. Школьники Во, Фрибурга и Верхнего Вале возобновили учебу в понедельник. Учебный год начнется, как и планировалось, 7 января во франкоязычной части Вале, а 11 января – в кантонах Женева, Невшатель и Юра. В то же время некоторые немецкоязычные кантоны, такие как Шаффхаузен, Санкт-Галлен и Нидвальден, перенесли начало учебного года, уточняет Le Temps.

Противники закрытия школ напоминают, что школы не являются местом распространения вируса, и говорят о том, что дистанционное обучение усугубляет неравенства между детьми, лишает их социальных связей и мешает интеграции.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Споры вокруг вакцинации

Вакцинация проходит в Конфедерации на фоне непрекращающихся дебатов. Противники иммунизации убеждены, что делать прививки пока рано, а сторонники критикуют власти за недостаточно четкую организацию кампании. Так, министр здравоохранения Во Ребекка Руис рассказала в интервью RTS о сложности федеральной системы, в которой каждый кантон проводит свою собственную кампанию. Она уточнила, что Романдия хотела бы иметь поддержку армии при организации иммунизации, но эта просьба была отклонена Конфедерацией.

Недовольство многих вызывает и нехватка доз. Дело в том, что правительство придерживается диверсифицированной стратегии, заказав препараты у разных производителей. Не все они получают одобрение в одно и то же время, дозы доставляются постепенно, поэтому требуется время, чтобы все желающие были вакцинированы.

Кроме того, многие пациенты хотели бы сделать прививку у семейного врача, но пока это практически невозможно. Дело в том, что вакцина Pfizer/BioNTech должна храниться при температуре минус 80 градусов. К тому же, препарат поставляется упаковками по тысяче доз. В обычных врачебных кабинетах просто нет условий, чтобы их хранить вещество, а у одного практикующего врача, как правило, нет такого количества пациентов. Специалисты ожидают появления на рынке вакцины Moderna, которую можно держать в обычном холодильнике и которую поставляют упаковками по сто штук.

Добавим, что в понедельник вечером в Швейцарию прибыла вторая партия препарата Pfizer/BioNTech - 126 000 доз. Узнать о сроках вакцинации в вашем кантоне, можно на сайте Ofsp-coronavirus.ch.