Ассоциация «Друзья Конституции» собрала почти 90 000 подписей за проведение референдума против закона о Covid-19. Авторы инициативы предлагают предотвратить ретроактивную легитимизацию чрезвычайных полномочий Федерального совета и продление срока их действия до конца 2021 года. Напомним, что закон о Covid-19 уже вступил в силу. Подробнее о развитии ситуации читайте в нашем обзоре.

Менее 3000 инфекций за сутки

Во вторник федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) сообщило о 2851 новом случае заражения SARS-CoV-2, 147 госпитализациях и 98 летальных исходах. Индекс репродукции вируса составил 1, а доля положительных тестов опустилась до 12,56%. Всего с начала эпидемии инфекция была лабораторно подтверждена у 487 357 человек, 7793 из них скончались, причем практически половина связанных с Covid-19 летальных исходов в Швейцарии проиcходит в домах престарелых.

Число пациентов в больницах немного снижается, но в настоящее время по-прежнему заняты 74% мест в отделениях интенсивной терапии, отметил в ходе состоявшегося во вторник брифинга глава отдела управления кризисными ситуациями и международного сотрудничества OFSP/BAG Патрик Матис. По его словам, в Швейцарии новые штаммы коронавируса обнаружены в 127 образцах, 86 из которых относятся к британскому варианту, пять – к южноафриканскому, а остальные мутации нельзя отнести к тому или иному варианту. Любопытно, что швейцарские исследователи обнаружили британскую мутацию B.1.1.7 в образцах сточных вод от 9 декабря. Другими словами, новый штамм присутствовал в Конфедерации еще за две недели до того, как он был впервые лабораторно подтвержден.

Вторая вакцина получила одобрение в Швейцарии

Швейцарский орган контроля за лекарственными средствами Swissmedic во вторник выдал разрешение на использование вакцины Moderna, которая подходит для иммунизации людей старше 18 лет. Конфедерация заказала около 7,5 млн доз препарата, причем одному человеку необходимо сделать две прививки с определенным временным промежутком. Уже сегодня первые 200 000 доз будут доставлены в армейскую аптеку, которая затем распределит их между кантонами. Дополнительные дозы будут поставляться поэтапно. Как и вакцина от Pfizer/BioNTech, которая была лицензирована Swissmedic 19 декабря 2020 года, препарат Moderna основан на технологии матричной РНК; активное вещество производится в Швейцарии. К 18 января Конфедерация будет иметь в своем распоряжении в общей сложности 560 750 доз от двух производителей, что позволит вакцинировать 4% взрослого населения, а к лету все желающие должны иметь возможность привиться. Подробнее об особенностях вакцин мы рассказывали в нашем материале.

Напомним, что в национальной стратегии вакцинации приоритет отдается уязвимым лицам, то есть пожилым и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Из-за отсутствия достаточных научных данных дети и беременные женщины не включены в приоритетные группы. На сегодняшний день Берн заказал более 15 млн доз вакцины у трех производителей – вакцина AstraZeneca пока находится на стадии рассмотрения в Swissmedic.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Новый «карантинный список»

С 12 января в перечень территорий, по возвращении из которых необходимо соблюдать десятидневный карантин, включена Ирландия, а с 15 января в список будут добавлены Дания, Нидерланды, Панама и Чехия. Все страны можно найти на сайте bag.admin.ch.

Напомним, что по прибытии в Конфедерацию из одного из регионов с высоким риском заражения новым коронавирусом необходимо незамедлительно отправиться на карантин по месту жительства, а также в двухдневный срок обязательно уведомить об этом кантональные власти. Телефоны и электронные адреса кантональных служб приведены на сайте Минздрава (OFSP/BAG). Отрицательный результат теста на Covid-19 не отменяет обязательного карантина и не сокращает его продолжительность. За несоблюдение этого правила предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 10 000 швейцарских франков. Категории лиц, освобожденных от обязательного карантина, перечислены в статье 4 Постановления о мерах, принятых в сфере международных пассажирских перевозок. В настоящее время в карантине находятся 5928 человек, вернувшихся из стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2.