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вторник, 12 января 2021 года   

Covid-19 и возможный выбор вакцины|Covid-19 et le choix (probable) de vaccins

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 12. 01. 2021.

© Triggermouse/pixabay.com

Наша Газета рассказывала о ходе вакцинации в Швейцарии с использованием препарата Pfizer/BioNTech, а также о том, что Берн заказал миллионы доз еще у двух производителей – Moderna и AstraZeneca. Смогут ли швейцарцы выбирать вакцину?

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NashaGazeta a déjà consacré des articles à la vaccination en Suisse avec le vaccin Pfizer/BioNTech, et a raconté que Berne a commandé des millions de doses à deux autres fabricants – Moderna et AstraZeneca. Les Suisses pourront-ils choisir le vaccin?

Сегодня Конфедерация продолжает переговоры с другими фирмами, чтобы обеспечить достаточное количество вакцины для населения, информирует телерадиокомпания RTS. Между препаратами вышеупомянутых производителей существуют некоторые различия: вакцины от фирм Moderna и Pfizer основаны на матричной рибонуклеиновой кислоте, которая передает клеткам команду производить S-белок, необходимый для выработки иммунитета. В препарате от AstraZeneca используется аденовирус шимпанзе, видоизмененный для борьбы с Covid-19.

В тестировании вакцины от Moderna приняли участие 30 420 добровольцев, препаратов от Pfizer и AstraZeneca – 43 548 и 11 636 добровольцев соответственно. Эффективность препарата от Moderna составляет 94,1% (86,4% для людей старше 65 лет), а вакцины производства Pfizer – 95% в целом и 94,7% для пациентов, перешагнувших 65-летний рубеж.

В ноябре прошлого года вакцина от компании AstraZeneca показала эффективность на уровне 70%. Такой показатель объясняется тем, что одна группа добровольцев сначала получила полдозы препарата, а через месяц – полную, второй группе оба раза вводили полные дозы. В первом случае эффективность вакцины достигла 90%, во втором – 62%, среднее значение составило 70%. По информации производителя, последующие испытания продемонстрируют, что его препарат может конкурировать с вакцинами от Pfizer и Moderna. Побочные действия этих вакцин: боль в месте укола, головные боли и усталость, самочувствие улучшается в среднем через 1-3 дня. Что касается вакцины от AstraZeneca, то в сентябре ее испытания были прерваны, так как у одного из добровольцев развился паралич после получения дозы препарата. По информации газеты New York Times, у этого человека был обнаружен ранее не диагностированный рассеянный склероз, а испытания вскоре были продолжены.

Кстати, самая дешевая вакцина – от AstraZeneca. Фармацевтические компании не разглашают стоимость доз, поставляемых по контрактам, подписанным с правительствами разных стран. Широкая публика узнала цены благодаря госсекретарю по вопросам бюджета Бельгии Еве де Блеекер, которая случайно опубликовала в Twitter стоимость вакцин от коронавируса, закупленных ее государством. Госсекретарь быстро удалила запись, но журналисты успели сделать снимки экрана и информация попала в прессу. Препарат от AstraZeneca обошелся в 1,78 евро за дозу, что намного ниже цен на вакцины от Pfizer (12 евро) и Moderna (18 евро). 

Сегодня неизвестно, смогут ли швейцарцы выбирать вакцину. Глава отдела контроля за инфекционными заболеваниями минздрава Швейцарии (OFSP/BAG) Виржини Массере подчеркнула, что эксперты исходят из предположения, что препараты похожи в плане эффективности и безопасности. Если же будут обнаружены отличия, то федеральная комиссия по вакцинации опубликует рекомендации для врачей, в частности, какую вакцину следует использовать в зависимости от возраста пациента. Виржини Массере напомнила, что, делая прививку от гриппа, пациент не имеет возможности выбирать конкретный препарат.

COVID-2019

Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье.

Перейти на страницу досье

Добавим, что, кроме болезни Covid-19, существует и другая опасность: поддельные вакцины. Продажа ненастоящих лекарств приносит преступникам огромный доход, пишет газета Le Temps со ссылкой на издание La Repubblica. В конце прошлого года итальянский журналист насчитал в даркнете 80 предложений – две необходимые дозы вакцины от SARS-CoV-2 по цене от 300 до 1000 долларов.

В декабре 2020 года Интерпол подчеркнул необходимость обеспечить сотрудничество между правоохранителями и органами надзора в сфере здравоохранения, чтобы гарантировать безопасность населения. Со своей стороны, Европол зафиксировал рост объявлений о продаже поддельных вакцин в даркнете. Жертвами злоумышленников могут стать плохо информированные люди, а также те, кто больше других боятся заразиться коронавирусом. Представитель международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA), штаб-квартира которой находится в Женеве, отметил, что преступники пользуются недостатками законодательства и систем контроля. IFPMA призывала власти усилить борьбу с контрафактной продукцией.

 

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