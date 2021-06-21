Автор: Заррина Салимова, Лозанна, 21. 06. 2021.
Впервые за 33-летнюю историю существования рейтинга конкурентоспособности от лозаннской бизнес-школы IMD Конфедерация заняла в нем первое место.|
La Suisse arrive en tête pour la première fois en 33 ans d’existence du classement mondial de la compétitivité de l’IMD Lausanne.
Рейтинг мировой конкурентоспособности IMD ранжирует 64 мировые экономики на основе того, в какой степени страна способствует процветанию своего народа. Для измерения уровня экономического благосостояния авторы учитывают 334 критерия, которые регулярно пересматриваются и обновляются по мере развития мировой экономики и появления новых теорий, исследований и данных.
Исследование этого года отражает то, как пандемия повлияла на национальные экономики. Эксперты, впрочем, подчеркивают, что кризис здравоохранения хотя и был разрушительным, но оказался временным, а конкурентоспособность измеряет более долгосрочные последствия.
Выяснилось, что определенные факторы помогли странам лучше пережить кризис и занять более высокие позиции в списке. В частности, речь идет об инвестициях в инновации и развитой цифровой экономике: регионы, которые без труда перешли на «работу на дому», преуспели по сравнению с остальными. Кроме того, ключевую роль сыграла способность государства обеспечить социальную защиту, включая пособия по безработице. Наконец, влияние на скорейший выход из кризиса оказала развитость системы здравоохранения. При этом в более выгодном положении находятся государства, создавшие себе определенный экономический «буфер» еще до начала пандемии. В частности, в рейтинге 2021 года лидируют страны Западной Европы, что отражает устойчивость их экономик перед лицом глобального кризиса.
Швейцария впервые за 33-летнюю историю составления рейтинга мировой конкурентоспособности IMD заняла первое место. Конфедерация, по оценкам авторов исследования, относительно медленно боролась с пандемией, но она не поставила под угрозу свой будущий экономический рост, поскольку придерживалась дисциплинированной финансовой стратегии.
Швеция заняла второе место (поднявшись с 6-го в прошлом году), а Дания – третье (2-е в 2020 году). На четвертой строчке оказались Нидерланды, не изменившие свою позицию за год. А вот Сингапур сместился на пятое с первого места, которое он занимал в течение двух предыдущих лет.
В последнее время Швейцария конкурирует с Сингапуром (стоит вспомнить хотя бы неудавшуюся попытку перенести ВЭФ из Давоса в Сингапур). Однако город-государство в Юго-Восточной Азии значительно пострадал с точки зрения экономики во время пандемии, поскольку зависит от экспорта и импорта услуг и мобильности людей, отмечается в докладе. Конфедерация же пользуется преимуществами европейского статуса, но ее маневренность объясняется отсутствием членства в Европейском Союзе. Другие европейские страны, возглавившие рейтинг, добились успеха, находясь либо вне ЕС, либо, по крайней мере, вне еврозоны. По словам директора Центра мировой конкурентоспособности IMD Артуро Бриса, независимость и одновременно близость к Европе в период, когда глобальные цепи поставок подвергались серьезному риску, были очень важны. С этой точки зрения, недавнее решение Федерального совета прекратить переговоры по рамочному соглашению с Брюсселем в попытке сохранить определенную долю независимости, видимо, оправдано.
Добавим, что Украина заняла 54-ю строчку, очутившись в последней десятке списка. На семь позиций в рейтинге поднялся Казахстан (35-е место), значительно обогнавший Россию (45-е). По мнению авторов доклада, России необходимо обновить инфраструктуру, особенно транспортную, так как логистика неадекватна для самой большой страны в мире. Требуется также развивать современную цифровую экономику через поток рыночных инноваций мирового уровня. К основным социально-экономическим вызовам для России относится ускорение экономического роста, который в течение последнего десятилетия составлял менее половины от среднемирового. Проблему представляет, среди прочего, и борьба с бедностью и неравенством: в то время как некоторые регионы, такие как Москва или богатая нефтью Тюмень, достигли значительного прогресса, большая часть страны сильно отстает.
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