Рейтинг мировой конкурентоспособности IMD ранжирует 64 мировые экономики на основе того, в какой степени страна способствует процветанию своего народа. Для измерения уровня экономического благосостояния авторы учитывают 334 критерия, которые регулярно пересматриваются и обновляются по мере развития мировой экономики и появления новых теорий, исследований и данных.

Исследование этого года отражает то, как пандемия повлияла на национальные экономики. Эксперты, впрочем, подчеркивают, что кризис здравоохранения хотя и был разрушительным, но оказался временным, а конкурентоспособность измеряет более долгосрочные последствия.

Выяснилось, что определенные факторы помогли странам лучше пережить кризис и занять более высокие позиции в списке. В частности, речь идет об инвестициях в инновации и развитой цифровой экономике: регионы, которые без труда перешли на «работу на дому», преуспели по сравнению с остальными. Кроме того, ключевую роль сыграла способность государства обеспечить социальную защиту, включая пособия по безработице. Наконец, влияние на скорейший выход из кризиса оказала развитость системы здравоохранения. При этом в более выгодном положении находятся государства, создавшие себе определенный экономический «буфер» еще до начала пандемии. В частности, в рейтинге 2021 года лидируют страны Западной Европы, что отражает устойчивость их экономик перед лицом глобального кризиса.

Швейцария впервые за 33-летнюю историю составления рейтинга мировой конкурентоспособности IMD заняла первое место. Конфедерация, по оценкам авторов исследования, относительно медленно боролась с пандемией, но она не поставила под угрозу свой будущий экономический рост, поскольку придерживалась дисциплинированной финансовой стратегии.

Швеция заняла второе место (поднявшись с 6-го в прошлом году), а Дания – третье (2-е в 2020 году). На четвертой строчке оказались Нидерланды, не изменившие свою позицию за год. А вот Сингапур сместился на пятое с первого места, которое он занимал в течение двух предыдущих лет.

В последнее время Швейцария конкурирует с Сингапуром (стоит вспомнить хотя бы неудавшуюся попытку перенести ВЭФ из Давоса в Сингапур). Однако город-государство в Юго-Восточной Азии значительно пострадал с точки зрения экономики во время пандемии, поскольку зависит от экспорта и импорта услуг и мобильности людей, отмечается в докладе. Конфедерация же пользуется преимуществами европейского статуса, но ее маневренность объясняется отсутствием членства в Европейском Союзе. Другие европейские страны, возглавившие рейтинг, добились успеха, находясь либо вне ЕС, либо, по крайней мере, вне еврозоны. По словам директора Центра мировой конкурентоспособности IMD Артуро Бриса, независимость и одновременно близость к Европе в период, когда глобальные цепи поставок подвергались серьезному риску, были очень важны. С этой точки зрения, недавнее решение Федерального совета прекратить переговоры по рамочному соглашению с Брюсселем в попытке сохранить определенную долю независимости, видимо, оправдано.

США остались на 10-м месте, а Китай оказался на 16-й строчке, поднявшись с 20-й в прошлом году. Китай улучшает свои позиции в рейтинге за счет сокращения масштабов бедности, развития инфраструктуры и образования. Тем не менее, Поднебесная не входит в десятку самых конкурентоспособных экономик, несмотря на свои размеры и потенциал роста ВВП. «Но именно в этом и заключается конкурентоспособность – в процветании, а не обязательно в росте», - подытоживает Брис.

Добавим, что Украина заняла 54-ю строчку, очутившись в последней десятке списка. На семь позиций в рейтинге поднялся Казахстан (35-е место), значительно обогнавший Россию (45-е). По мнению авторов доклада, России необходимо обновить инфраструктуру, особенно транспортную, так как логистика неадекватна для самой большой страны в мире. Требуется также развивать современную цифровую экономику через поток рыночных инноваций мирового уровня. К основным социально-экономическим вызовам для России относится ускорение экономического роста, который в течение последнего десятилетия составлял менее половины от среднемирового. Проблему представляет, среди прочего, и борьба с бедностью и неравенством: в то время как некоторые регионы, такие как Москва или богатая нефтью Тюмень, достигли значительного прогресса, большая часть страны сильно отстает.