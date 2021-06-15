Несмотря на коронакризис количество супербогатых людей в мире не уменьшилось – их стало даже больше. Так, согласно недавнему докладу консалтинговой компании Boston Consulting, в прошлом году глобальные активы выросли на целых 8% и достигли рекордного уровня в 431 трлн долларов. Общее богатство включает финансовые активы, например, акции или облигации, а также материальные, например, недвижимость.

Исторический максимум был достигнут благодаря резкому росту чистых сбережений и бурному росту фондовых рынков, подпитываемому монетарной политикой центральных банков. В частности, объем наличных денежных средств и депозиты выросли почти на 11% по сравнению с предыдущим годом, что является самым большим годовым приростом за последние 20 лет. Это, к слову, нетипично, особенно по сравнению с предыдущими экономическими спадами. Например, во время финансового кризиса 2008 года активы упали почти на 8%, подчеркивают авторы доклада.

В период с 2015 по 2020 годы активы увеличивались на 4% в год. В глобальном масштабе ежегодный рост, вероятно, будет составлять около 5% в течение следующих нескольких лет, а общие активы достигнут отметки в 544 трлн к 2025 году, прогнозируют эксперты.

Почти половина мирового финансового богатства находится в руках очень большого числа миллионеров, а миллиардеры владеют 7% общего богатства. Эта доля выше в Швейцарии, где миллиардеры обладают 16% всех активов. Любопытно, что Конфедерация располагает примерно 1,2% мировых активов. По данным Global Wealth Report, сегодня в мире насчитывается 60 000 сверхбогатых, то есть людей, чье состояние превышает 100 млн долларов. Они владеют 22 трлн долларов, что составляет 15% всех инвестируемых активов в мире.

В ближайшие годы число миллионеров и миллиардеров в Швейцарии, вероятно, значительно увеличится – с 600 000 до 700 000 человек, что соответствует примерно 8% населения страны или 2,2% богатых людей в мире. По этому показателю Конфедерация оказалась на пятом месте. Рейтинг с большим отрывом возглавляют США, где число миллионеров, как ожидается, вырастет с 17,1 до 19,8 миллионов человек. Швейцарию опережают также Китай, Япония и Великобритания. Впрочем, ни в одной стране мира плотность миллионеров не является такой же высокой, как в Швейцарии – даже в США, где проживает около двух третей всех миллионеров мира. К концу десятилетия Китай, вероятно, обгонит США как страну с наибольшим числом богачей.

Конфедерация по-прежнему остается крупнейшим игроком в сфере трансграничного управления состоянием. Буквально «в спину» швейцарцам дышит Гонконг, который, как предполагают авторы исследования, вытеснит Швейцарию с этого пьедестала к 2025 году. Дело в том, что наибольший рост активов в настоящее время происходит в Азии. Если в настоящее время Швейцария управляет 2,4, а Гонконг – 2,1 трлн долларов, то благодаря сильному притоку средств из материкового Китая через четыре года активы в специальной китайской административной зоне достигнут 3,2 трлн долларов. В Швейцарии же рост находящихся в управлении активов в ближайшие годы составит лишь около 3%. В основном это связано с тем, что все меньше и меньше активов из Германии, Франции и Италии инвестируются в страну. В настоящее время 40% всех иностранных активов поступает из Западной Европы, 25% – из стран Ближнего Востока и Африки. Самый сильный рост притока активов в будущем будет происходить из стран Ближнего Востока и Африки, Азии, а также из Восточной Европы, добавляет Handelszeitung.