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вторник, 15 июня 2021 года   

Пандемия не затронула самых богатых|La pandémie n’a pas touché les plus riches

Автор: Заррина Салимова, Берн, 15. 06. 2021.

У входа в один из самых роскошных отелей Берна. Фото: Nashagazeta.ch

Согласно докладу «Global Wealth 2021», в Швейцарии активы выросли в прошлом году до рекордных пяти триллионов долларов, что на 4% больше, чем годом ранее.

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Selon le rapport Global Wealth 2021, en Suisse, les actifs ont atteint le chiffre record de cinq trillions de dollars en 2020, soit une hausse de quatre pour cent par rapport à l’année précédente.

Несмотря на коронакризис количество супербогатых людей в мире не уменьшилось – их стало даже больше. Так, согласно недавнему докладу консалтинговой компании Boston Consulting, в прошлом году глобальные активы выросли на целых 8% и достигли рекордного уровня в 431 трлн долларов. Общее богатство включает финансовые активы, например, акции или облигации, а также материальные, например, недвижимость.

Исторический максимум был достигнут благодаря резкому росту чистых сбережений и бурному росту фондовых рынков, подпитываемому монетарной политикой центральных банков. В частности, объем наличных денежных средств и депозиты выросли почти на 11% по сравнению с предыдущим годом, что является самым большим годовым приростом за последние 20 лет. Это, к слову, нетипично, особенно по сравнению с предыдущими экономическими спадами. Например, во время финансового кризиса 2008 года активы упали почти на 8%, подчеркивают авторы доклада.

В период с 2015 по 2020 годы активы увеличивались на 4% в год. В глобальном масштабе ежегодный рост, вероятно, будет составлять около 5% в течение следующих нескольких лет, а общие активы достигнут отметки в 544 трлн к 2025 году, прогнозируют эксперты.

Почти половина мирового финансового богатства находится в руках очень большого числа миллионеров, а миллиардеры владеют 7% общего богатства. Эта доля выше в Швейцарии, где миллиардеры обладают 16% всех активов. Любопытно, что Конфедерация располагает примерно 1,2% мировых активов. По данным Global Wealth Report, сегодня в мире насчитывается 60 000 сверхбогатых, то есть людей, чье состояние превышает 100 млн долларов. Они владеют 22 трлн долларов, что составляет 15% всех инвестируемых активов в мире.

В ближайшие годы число миллионеров и миллиардеров в Швейцарии, вероятно, значительно увеличится – с 600 000 до 700 000 человек, что соответствует примерно 8% населения страны или 2,2% богатых людей в мире. По этому показателю Конфедерация оказалась на пятом месте. Рейтинг с большим отрывом возглавляют США, где число миллионеров, как ожидается, вырастет с 17,1 до 19,8 миллионов человек. Швейцарию опережают также Китай, Япония и Великобритания. Впрочем, ни в одной стране мира плотность миллионеров не является такой же высокой, как в Швейцарии – даже в США, где проживает около двух третей всех миллионеров мира. К концу десятилетия Китай, вероятно, обгонит США как страну с наибольшим числом богачей.

Конфедерация по-прежнему остается крупнейшим игроком в сфере трансграничного управления состоянием. Буквально «в спину» швейцарцам дышит Гонконг, который, как предполагают авторы исследования, вытеснит Швейцарию с этого пьедестала к 2025 году. Дело в том, что наибольший рост активов в настоящее время происходит в Азии. Если в настоящее время Швейцария управляет 2,4, а Гонконг – 2,1 трлн долларов, то благодаря сильному притоку средств из материкового Китая через четыре года активы в специальной китайской административной зоне достигнут 3,2 трлн долларов. В Швейцарии же рост находящихся в управлении активов в ближайшие годы составит лишь около 3%. В основном это связано с тем, что все меньше и меньше активов из Германии, Франции и Италии инвестируются в страну. В настоящее время 40% всех иностранных активов поступает из Западной Европы, 25% – из стран Ближнего Востока и Африки. Самый сильный рост притока активов в будущем будет происходить из стран Ближнего Востока и Африки, Азии, а также из Восточной Европы, добавляет Handelszeitung.

 

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