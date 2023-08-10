Автор: Заррина Салимова, Берн, 10.08.2023.
При росте заработной платы увеличиваются и налоговые отчисления, причем непропорционально. Аналитический центр Avenir Suisse предлагает внести коррективы в эту систему.|
Lorsque les salaires augmentent, les contributions fiscales augmentent de manière disproportionnée. Le centre d’analyse Avenir Suisse propose de transformer ce système.
В своем новом исследовании экономисты из Avenir Suisse пришли к выводу, что средний класс платит слишком много налогов. Швейцария, как известно, имеет прогрессивную налоговую шкалу: человек, зарабатывающий 200 тысяч франков в год, имеет более высокую ставку налога, чем зарабатывающий 50 тысяч франков.
При этом, как выяснили аналитики, существует скрытый автоматизм, который приводит к тому, что средний класс вынужден платить государству больше налогов, чем это собственно предполагается. Это явление, обусловленное ростом производительности и благосостояния, получило название «теплой прогрессии».
В частности, при росте экономики заработная плата увеличивается. Так, в Швейцарии за период с 2010 по 2020 годы реальная заработная плата выросла на 8,4%. Логично было бы предположить, что в 2020 году Конфедерация должна была взыскать на 8,4% больше подоходного налога, чем в 2010-м. Однако авторы исследования подсчитали, что объем прямых федеральных налогов, уплаченных физическими лицами, вырос примерно на 16%, что соответствует увеличению на 800 млн франков.
Если каждый получает на 2% больше, то в системе оплаты труда ничего не должно было бы измениться. Однако в реальности увеличение заработной платы на несколько процентных пунктов может привести к гораздо большему росту налогового бремени: те, кто получают более высокую зарплату, попадают в категорию с более высокой налоговой ставкой.
В результате налоговые поступления выросли значительно больше, чем заработная плата. Упомянутые 800 млн франков касаются только прямого федерального налога. Но тот же механизм действует при расчете кантональных и муниципальных налогов.
Специалисты также различают такой феномен, как «холодная прогрессия», под которой понимается увеличение ставки налога за счет инфляции. Если налогооблагаемая зарплата увеличивается только за счет инфляции, то в реальном выражении налогоплательщик не получает в свое распоряжение больше денег, но он, тем не менее, переходит в более высокую налоговую группу. Чтобы компенсировать «холодную прогрессию», налоги ежегодно корректируются с учетом инфляции, т.е. индекса потребительских цен. По мнению Avenir Suisse, стоит компенсировать и «теплую прогрессию», приведя налоговые таблицы в соответствие с индексом номинальной заработной платы.
В скандинавских странах, например, в Швеции, Дании и Норвегии, механизм компенсации «теплой прогрессии» существует уже около тридцати лет: налоги и вычеты корректируются не только в зависимости от инфляции, но и от динамики доходов. В Швейцарии же ничего подобного не происходит. Как предполагают аналитики, это выгодно политикам, которые могут использовать дополнительные средства для финансирования различных расходов, не прибегая к мерам экономии.
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