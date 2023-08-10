В своем новом исследовании экономисты из Avenir Suisse пришли к выводу, что средний класс платит слишком много налогов. Швейцария, как известно, имеет прогрессивную налоговую шкалу: человек, зарабатывающий 200 тысяч франков в год, имеет более высокую ставку налога, чем зарабатывающий 50 тысяч франков.

При этом, как выяснили аналитики, существует скрытый автоматизм, который приводит к тому, что средний класс вынужден платить государству больше налогов, чем это собственно предполагается. Это явление, обусловленное ростом производительности и благосостояния, получило название «теплой прогрессии».

В частности, при росте экономики заработная плата увеличивается. Так, в Швейцарии за период с 2010 по 2020 годы реальная заработная плата выросла на 8,4%. Логично было бы предположить, что в 2020 году Конфедерация должна была взыскать на 8,4% больше подоходного налога, чем в 2010-м. Однако авторы исследования подсчитали, что объем прямых федеральных налогов, уплаченных физическими лицами, вырос примерно на 16%, что соответствует увеличению на 800 млн франков.

Если каждый получает на 2% больше, то в системе оплаты труда ничего не должно было бы измениться. Однако в реальности увеличение заработной платы на несколько процентных пунктов может привести к гораздо большему росту налогового бремени: те, кто получают более высокую зарплату, попадают в категорию с более высокой налоговой ставкой.

В результате налоговые поступления выросли значительно больше, чем заработная плата. Упомянутые 800 млн франков касаются только прямого федерального налога. Но тот же механизм действует при расчете кантональных и муниципальных налогов.

Примечательно, что «теплая прогрессия» оказывает наибольший эффект на домохозяйства со средневысокими доходами. Все большая часть из них переходит в более высокую налоговую категорию, что, в свою очередь, снижает вклад богатейших домохозяйств в налоговые поступления. Таким образом, средний класс заплатил больше, чем миллионеры.

Специалисты также различают такой феномен, как «холодная прогрессия», под которой понимается увеличение ставки налога за счет инфляции. Если налогооблагаемая зарплата увеличивается только за счет инфляции, то в реальном выражении налогоплательщик не получает в свое распоряжение больше денег, но он, тем не менее, переходит в более высокую налоговую группу. Чтобы компенсировать «холодную прогрессию», налоги ежегодно корректируются с учетом инфляции, т.е. индекса потребительских цен. По мнению Avenir Suisse, стоит компенсировать и «теплую прогрессию», приведя налоговые таблицы в соответствие с индексом номинальной заработной платы.

В скандинавских странах, например, в Швеции, Дании и Норвегии, механизм компенсации «теплой прогрессии» существует уже около тридцати лет: налоги и вычеты корректируются не только в зависимости от инфляции, но и от динамики доходов. В Швейцарии же ничего подобного не происходит. Как предполагают аналитики, это выгодно политикам, которые могут использовать дополнительные средства для финансирования различных расходов, не прибегая к мерам экономии.