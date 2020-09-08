Автор: Заррина Салимова, Цуг, 8. 09. 2020. Просмотров: 31
Такая возможность с февраля следующего года появится у налоговых резидентов кантона Цуг.|
Cette nouvelle option de paiement sera disponible aux résidents fiscaux du canton de Zoug à partir de février 2021.
Цуг станет первым кантоном в Конфедерации, где заплатить налоги можно будет криптовалютой. Ранее такая возможность предоставлялась только жителям столицы кантона, а также двух швейцарских городов: муниципалитет Кьяссо (кантон Тичино) начал принимать биткоины для оплаты налогов с 2018 года, а известный своим горнолыжным курортом Церматт (кантон Вале) – с начала этого года.
Новый вариант оплаты будет введен по инициативе кантональных властей, которые таким способом хотят укрепить репутацию цугской криптодолины (Crypto Valley) и поддержать многочисленные расположенные в кантоне финтех-компании. «Для нас, как для родины Crypto Valley, важно и дальше продвигать и упрощать использование криптовалют в повседневной жизни», - заявил глава цугского финансового департамента Хайнц Тэннлер.
К оплате будут приниматься биткоины и эфиры (ethereum), которые затем будут конвертироваться в швейцарские франки. Таким образом, власти ничем не рискуют – даже значительные колебания обменного курса не повлияют на оплату во франках. Однако сами налогоплательщики должны быть готовы к рискам, связанным с обменным курсом: если платить в тот момент, когда курс криптовалюты упал, то в биткоинах или эфирах придется заплатить больше.
Расчеты с помощью криптовалют будут доступны компаниям и частным лицам на сумму до 100 000 франков. Чтобы воспользоваться этим способом оплаты, нужно уведомить налоговые органы, которые затем по электронной почте вышлют необходимый QR-код. Частичные платежи не принимаются.
Нововведение стало возможным благодаря сотрудничеству цугского финансового департамента с основанной в 2013 году компанией Bitcoin Suisse, которая разработала специальное решение для приема криптоплатежей и, как подчеркивается в коммюнике кантональных властей, в значительной степени «сформировала экосистему блокчейна в Швейцарии и была движущей силой в развитии Crypto Valley и Crypto Nation Switzerland».
Добавим, что оплату в криптовалюте принимают не только некоторые швейцарские государственные структуры, но и многие фирмы. Например, в конце августа страховая компания Atupri объявила о том, что ее клиенты теперь могут вносить взносы за медстраховку в биткоинах или эфирах.
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