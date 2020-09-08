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вторник, 8 сентября 2020 года   

Заплатить налоги криптовалютой|Payer ses impôts en cryptomonnaie

Автор: Заррина Салимова, Цуг, 8. 09. 2020. Просмотров: 31

График изменения курса швейцарского франка к биткоину за год. Фото: NashaGazeta

Такая возможность с февраля следующего года появится у налоговых резидентов кантона Цуг.

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Cette nouvelle option de paiement sera disponible aux résidents fiscaux du canton de Zoug à partir de février 2021.

Цуг станет первым кантоном в Конфедерации, где заплатить налоги можно будет криптовалютой. Ранее такая возможность предоставлялась только жителям столицы кантона, а также двух швейцарских городов: муниципалитет Кьяссо (кантон Тичино) начал принимать биткоины для оплаты налогов с 2018 года, а известный своим горнолыжным курортом Церматт (кантон Вале) – с начала этого года.

Новый вариант оплаты будет введен по инициативе кантональных властей, которые таким способом хотят укрепить репутацию цугской криптодолины (Crypto Valley) и поддержать многочисленные расположенные в кантоне финтех-компании. «Для нас, как для родины Crypto Valley, важно и дальше продвигать и упрощать использование криптовалют в повседневной жизни», - заявил глава цугского финансового департамента Хайнц Тэннлер.

К оплате будут приниматься биткоины и эфиры (ethereum), которые затем будут конвертироваться в швейцарские франки. Таким образом, власти ничем не рискуют – даже значительные колебания обменного курса не повлияют на оплату во франках. Однако сами налогоплательщики должны быть готовы к рискам, связанным с обменным курсом: если платить в тот момент, когда курс криптовалюты упал, то в биткоинах или эфирах придется заплатить больше.

Расчеты с помощью криптовалют будут доступны компаниям и частным лицам на сумму до 100 000 франков. Чтобы воспользоваться этим способом оплаты, нужно уведомить налоговые органы, которые затем по электронной почте вышлют необходимый QR-код. Частичные платежи не принимаются.

Нововведение стало возможным благодаря сотрудничеству цугского финансового департамента с основанной в 2013 году компанией Bitcoin Suisse, которая разработала специальное решение для приема криптоплатежей и, как подчеркивается в коммюнике кантональных властей, в значительной степени «сформировала экосистему блокчейна в Швейцарии и была движущей силой в развитии Crypto Valley и Crypto Nation Switzerland».

В Crypto Valley зарегистрированы сотни компаний, создающие блокчейн-инфраструктуру и основанные на этой технологии приложения, и для некоторых из них коронакризис стал настоящим испытанием, сообщает журнал Bilanz. В частности, в состоянии неопределенности оказались стартапы, так как инвесторы сейчас проявляют осторожность и откладывают проекты по финансированию молодых компаний. Чтобы их поддержать и компенсировать нехватку ликвидности, кантон Цуг, в дополнение к федеральным займам, предпринял ряд шагов, выделив, например, 15 миллионов франков для блокчейн-компаний и других технологических проектов. По мнению экспертов, цугские стартапы ждет не массовое «вымирание», а скорее здоровая встряска. «От 50 до 100 из всех 600 компаний могут быть банкротами. Возможно, больше, если ситуация не улучшится. Те, кто сворачивает деятельность, рано или поздно, наверное, сделали бы это и не из-за кризиса», - считает кантональный советник Хайнц Тэннлер.

Добавим, что оплату в криптовалюте принимают не только некоторые швейцарские государственные структуры, но и многие фирмы. Например, в конце августа страховая компания Atupri объявила о том, что ее клиенты теперь могут вносить взносы за медстраховку в биткоинах или эфирах.

 

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