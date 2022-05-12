Текст инициативы вызвал ожесточенные дебаты, разделив водуазских политиков на два непримиримых лагеря. «За» предложение о снижении налогов проголосовали 72 депутата водуазского парламента, «против» высказались 53 парламентария, а семь человек воздержались.

В пользу снижения налогов выступали представители правых и центристских партий, которые подчеркивали, что власти могут себе позволить объявить о налоговых послаблениях, так как кантон обладает «блестящим финансовым состоянием». В середине апреля кантональный министр финансов Паскаль Брулис отчитался за прошлый год – уже 17-й раз подряд кантон может похвастаться положительным балансом. Профицит за 2021 год составил 14 млн франков – это, конечно, небольшая прибыль по сравнению с расходами в размере 11,864 млрд франков. Тем не менее, плюс оказался сюрпризом, поскольку в бюджете, принятом Большим советом, прогнозировался дефицит в размере 164,2 млн франков. Налоговые поступления в 2021 году увеличились на 166 млн франков по сравнению с 2020-м, причем в основном выросли личные налоги, тогда как корпоративные налоги снизились. В целом, с момента своего избрания в водуазский парламент в 2002 году Паскаль Брулис лишь трижды представлял кантональные отчеты с дефицитом – в первые три года своей карьеры в качестве министра финансов.

Финансовая стабильность кантона неизбежно порождает ожидания о налоговых послаблениях. Власти уже не раз заявляли, что будут рассматривать в приоритетном порядке налоговые изменения, затрагивающие вычеты на медицинское страхование, ставку кантонального коэффициента и расходы на уход за детьми, пока бюджет и геополитическая ситуация позволяют это сделать. И вот, наконец, момент настал.

«Это предложение не превратит кантон Во в налоговую гавань, но сделает его не таким налоговым адом», - резюмировал автор инициативы о снижении налогов и депутат от Народной партии Швейцарии (UDC/SVP) Филипп Жобен. Флоранс Гросс из Либеральной партии (PLR/FDP), в свою очередь отметила, что послабления помогут вернуть покупательную способность налогоплательщикам, которые в данный момент очень нуждаются в поддержке в связи с обусловленным войной в Украине ростом цен.

Действительно, согласно последним статистическим данным, в апреле инфляция выросла до 2,5% – этот показатель в Швейцарии не был таким высоким со времен финансового кризиса 2008 года. Инфляция, в основном, обусловлена импортными товарами, которые за год подорожали на 6,6%. Для тех товаров, которые производятся внутри страны, инфляция составляет всего 1,2%. Тем не менее, инфляция в Швейцарии все еще значительно ниже, чем в Еврозоне или США, где этот показатель составляет 7,5% и 8,5% соответственно. Одна из причин, по которой цены в Швейцарии до сих пор росли меньше, чем за рубежом, – это национальная валюта. Франк укрепился по отношению к другим валютам, что сделало импорт дешевле.

Против налоговых послаблений в кантоне выступили представители левых партий, назвавшие эту инициативу «популистской». По их мнению, это предложение слишком адресное, и принесет больше пользы сверхбогатым, чем среднему классу. Снижение налогов особенно порадует тех, чьи доходы составляют от 100 000 до 200 000 франков в год, тогда как самые бедные будут платить пропорционально больше всего налогов. Более того, кантональной казне ежегодно будет не хватать около 160 млн франков, которые можно было бы использовать для укрепления социальной политики или финансирования так называемого энергетического перехода. В любом случае, несмотря на все разногласия, парламент уже сказал свое слово: правительство внимательно изучит текст и включит его в свою дорожную карту по налогообложению.

Добавим, что реформа налогообложения грядет и в Невшателе. Жителям кантона уже в это воскресенье предстоит высказать свое мнение по инициативе, призывающей повысить налоги для самых богатых, чтобы помочь малоимущим. Авторы инициативы предлагают облагать доходы от 500 000 до 1 млн франков налогом в размере около 10% по сравнению с нынешними 7,2%. Суммы свыше 1 млн франков будут облагаться налогом по ставке 8,6% вместо 7,2%. Это должно увеличить налоговые поступления на 13,4 млн франков, которые будут использованы для укрепления сфер образования, здравоохранения, общественного транспорта и культуры, а также для «действительно амбициозного климатического плана». Противники инициативы опасаются того, что самые богатые налогоплательщики покинут кантон, если народ проголосует «за». Того же следует опасаться властям кантона Женева.