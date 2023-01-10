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вторник, 10 января 2023 года   

Рекорды швейцарской экономики|Les records économiques suisses

Автор: Заррина Салимова, Берн, 10. 01. 2023.

Здание Нацбанка в Берне. Фото: Nashagazeta.ch

Парадоксальные итоги 2022 года: Национальный банк Швейцарии понес исторические убытки, при этом уровень безработицы оказался на рекордно низком уровне.

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Bilan paradoxal pour 2022 : la Banque nationale suisse a enregistré des pertes historiques alors que le taux de chômage était à son plus bas niveau depuis vingt ans.

2022-й год оказался турбулентным и кризисным для многих стран: вызванные войной в Украине инфляция, колебания на финансовых рынках и рост цен на энергоносители оказали свое негативное воздействие и на сильную швейцарскую экономику.

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