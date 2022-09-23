В четверг Швейцарский национальный банк объявил о повышении ключевой процентной ставки с -0,25% до +0,5%. Напомним, что в июне Нацбанк уже сделал первый шаг к нормализации денежно-кредитной политики, впервые за 15 лет повысив ставку. Однако она все еще была отрицательной, тогда как новое повышение положило конец почти восьмилетнему периоду отрицательных процентных ставок. Этим решением BNS/SNB «противодействует инфляционному давлению, которое вновь усилилось». Как отмечается в официальном коммюнике, в будущем нельзя исключать дальнейшего повышения ставок для обеспечения стабильности цен в среднесрочной перспективе.

Пока инфляция в стране остается умеренной по сравнению с другими регионами. Общий индекс потребительских цен за август вырос в Швейцарии на 3,5% в годовом исчислении по сравнению с 9,1% в еврозоне и 8,3% в США. Однако Нацбанк пересмотрел в сторону повышения свои прогнозы на текущий и следующие два года. Ожидается, что инфляция достигнет 3,0% в 2022-м, 2,4% в 2023-м и 1,7% в 2024-м. Эти оценки основаны на предположении, что ключевая процентная ставка сохранится на уровне 0,5%.

Прогноз роста на 2022 год, с другой стороны, был снижен с 2,5% до 2,0%. BNS/SNB отметил значительное замедление темпов роста мировой экономики, которое вместе с обострением дефицита газа в Европе и нехваткой электроэнергии в Швейцарии являются самыми большими рисками.

Что касается швейцарского франка, то Нацбанк подчеркнул, что он по-прежнему готов проявлять активность на валютном рынке, если это необходимо для обеспечения соответствующих рыночных условий. В прошлом году банк купил иностранной валюты на 21,1 млрд франков.

Отрицательные ставки был введены в декабре 2014 года с целью предотвратить повышение курса франка, препятствуя иностранным инвестициям в швейцарскую валюту, но при этом способствовать потреблению. Эта мера была призвана стимулировать банки и инвесторов вливать свободный капитал в экономику, а не хранить его на счету. Таким образом те, кто хотел заработать на своих деньгах, были вынуждены их куда-либо вкладывать.

Сейчас же, когда инфляция находится на самом высоком уровне почти за 30 лет, защита сильного франка больше не является приоритетом. Это даже помогает сдерживать рост цен, несмотря на негативное влияние на экспорт. Так, согласно оценкам Credit Suisse, снижение курса евро к франку на 10% уменьшает инфляцию в Швейцарии на полпункта.

Повышение ставки коснется тех, кто выплачивает ипотеку. Во время отрицательных ставок проценты по ипотеке достигли исключительно низких уровней, однако сейчас ситуация изменится. Как отмечают эксперты, у тех, кто оформил ипотеку с фиксированной ставкой, нет причин для беспокойства, а у тех, кто взял ипотеку по переменной ставке, которая корректируется каждые три месяца, есть на то основания – процент повысится. По прогнозам профессора факультета бизнеса и экономики Университета Лозанны (HEC Lausanne) Филиппа Баккетта, спрос на недвижимость будет снижаться из-за роста стоимости денег, а часть инфляции будет перенесена на арендную плату. Кроме того, базовая ипотечная ставка, на основе которой устанавливается арендная плата, будет неизбежно корректироваться в сторону повышения.

Затронуты будут и некоторые взявшие кредиты компании. Речь идет о предприятиях, которые могли удерживаться на плаву только благодаря «дешевым деньгам». Пострадают пенсионные фонды с неудачной инвестиционной стратегией, из-за которой сейчас резервы съедаются по мере падения цен на акции. Повышение ставки может стать болезненным и для нежизнеспособных стартапов, выживавших только за счет инвестиций. «Отказ от дешевых денег иногда причиняет боль, но это означает отказ от восьми лет экономической иррациональности: ведь если долг вознаграждается, а сбережения наказываются, это создает неправильные стимулы и приводит к неправильному распределению средств», - подчеркивает экономический обозреватель SRF.

Конфедерация, кантоны и муниципалитеты значительно выиграли от низкой стоимости денег. Банки, с другой стороны, пострадали, поскольку им пришлось платить проценты с тех сумм, которые они хранили в Нацбанке. Все больше и больше банков перекладывали это бремя на плечи своих клиентов. Теперь же Нацбанк будет снова выплачивать банкам 0,5% по депозитам в пределах установленного лимита. Как уточняет Tribune de Genéve, каждое повышение ключевой процентной ставки на четверть процента будет стоить BNS/SNB 1,8 млрд франков, которые он должен будет выплатить банкам (в то время, когда резервный фонд, который используется для перераспределения прибыли между кантонами и Конфедерацией, практически опустел после зарегистрированного в первом полугодии убытка в размере 95 млрд франков). Это значит, что банки могут отменить отрицательные ставки для своих клиентов. Так, Postfinance объявил об отмене с октября 0,25%-ного сбора с превышающих 100 000 франков активов частных лиц. Крупные и институциональные клиенты смогут воспользоваться немедленной корректировкой с 23 сентября.

Значит ли это, что скоро в Швейцарии увеличатся проценты и по сберегательным вкладам? Организация защиты прав потребителей призвала банки повысить проценты по сберегательным счетам и снизить комиссии. В противном случае вкладчикам грозит «массовая потеря активов». По мнению аналитиков, если один или даже несколько крупных банков сделают шаг вперед, повысив процентные ставки по вкладам, то другие учреждения вскоре последуют их примеру. WIR-Банк уже заявил, что будет начислять 0,15% на сберегательные счета. В целом, ключевые процентные ставки должны еще значительно увеличиться, чтобы сберегатели почувствовали эффект. В долгосрочной перспективе вкладчикам стоит перейти в банк с более высокими процентными ставками.

Добавим, что повышение ставки произошло на фоне ужесточения кредитно-денежной политики в мире для борьбы с растущей инфляцией. В среду вечером Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ставку с 3,00% до 3,25%. Европейский центральный банк (ЕЦБ), в свою очередь, две недели назад принял решение о крупнейшем в своей истории повышении процентных ставок для борьбы с рекордной инфляцией – на 0,75 процентных пункта до 1,25%. Аналитики сходятся во мнении, что Швейцарский национальный банк снова повысит ключевую процентную ставку в декабре – до 0,75%.