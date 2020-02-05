Автор: Заррина Салимова, Берн, 5. 02. 2020. Просмотров: 608
С 1 января 2021 года вступают в силу новые правила фиксированного налогообложения. Отпугнет ли это состоятельных иностранцев?|
Le nouveau droit sur les forfaits fiscaux entre en vigueur le 1er janvier 2021. Les riches étrangers vont-ils quitter la Suisse?
Наша Газета уже не раз рассказывала, что в Швейцарии существует специальный налоговый режим для состоятельных иностранцев. Речь идет о так называемом «налогообложении по образу жизни», которое дает иностранным гражданам право платить фиксированный (паушальный) налог не с доходов, а с расходов.
Со следующего года эта система изменится. Прежде всего, оба супруга, ведущих совместное хозяйство, должны будут отвечать условиям предоставления права на налогообложение по расходам. Если один из супругов имеет швейцарское гражданство или осуществляет трудовую деятельность в Швейцарии, то второй теряет право на паушальный налог. Вышедшие на пенсию дипломаты, служащие консульств и международных организаций также не будут иметь права на налогообложение по расходам, добавляет TdG. Кроме того, с 1 января 2021 года расчет паушального налога будет производиться по новой формуле, в результате чего размер налоговых выплат значительно увеличится.
Ужесточение налогового законодательства коснется примерно 4 500 человек. По данным TagesAnzeiger за декабрь 2019 года, почти четверть всех состоятельных иностранцев, выплачивающих паушальный налог, проживает в кантоне Во (1 054 человека). Для сравнения: в Вале этой привилегией пользуются 966 человек, в Женеве – 577, в Берне – 191, в Цуге – 140. В кантоне Цюрих фиксированное налогообложение отменено. В 2018 году поступления от этого вида налога на коммунальном, кантональном и федеральном уровнях составили 821 млн франков.
Покинут ли миллиардеры Швейцарию, решат ли они платить более высокий фиксированный налог или предпочтут перейти на обычную схему налогообложения? Эти вопросы активно обсуждаются в швейцарских СМИ в последнее время.
От паушального налога, в частности, отказываются французы, обеспокоенные автоматическим обменом налоговой информацией между странами, а также тем, что франко-швейцарское соглашение об избежании двойного налогообложения не будет к ним применяться, а им придется платить налог дважды – фиксированный в Швейцарии и «обычный» во Франции, пишет Bilan.
Испанцы, впрочем, тоже не застрахованы от неприятностей. Резонансное дело сейчас рассматривается в мадридском суде. Испанскому гражданину, проживающему в Гштааде и выплачивающему паушальный налог, грозит суровое наказание на родине – 64 года лишения свободы и штраф в размере 1,2 миллиарда евро. Мадрид обвиняет миллиардера в уклонении от уплаты налогов, а ответчик в свою защиту ссылается на соглашение об отсутствии двойного налогообложения между Швейцарией и Испанией.
От редакции: Мы будем рады, если кто-то из наших читателей, уплачивающих паушальный налог, поделится личным опытом. Соблюдение анонимности гарантируем.
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