Автор: Лейла Бабаева, Женева-Лозанна, 19. 12. 2019. Просмотров: 8
В Конфедерации проживают сотни тысяч миллионеров, некоторые из них платят налоги по упрощенной схеме. Сколько таких богачей в разных кантонах?|
Des centaines de milliers de millionnaires vivent dans la Confédération, certains d’eux paient des impôts selon un schéma simplifié. Comment ces personnes sont-elles distribuées dans les cantons?
Мы писали об особом налоговом статусе, который могут получить в Швейцарии обеспеченные иностранцы: в этом случае взимаемая сумма зависит не от дохода и состояния, как в случае с рядовыми налогоплательщиками, а от затрат на проживание. Например, иностранец заявляет налоговой администрации, что ежегодно будет тратить 500 тыс. франков на жизнь в Женеве, включая расходы на еду, транспорт, услуги, путешествия и т.д. С этой суммы и будет взиматься подоходный налог, как если бы человек заработал полмиллиона франков за год.
Отметим, что точных цифр в этой сфере нет: сегодня неизвестно, ни сколько лиц в последние годы получили в Швейцарии особый налоговый статус, ни сколько богачей из этой категории переехали в другие кантоны или страны, пишет журнал Bilan. В статистике, опубликованной на сайте Конференции директоров кантональных финансовых департаментов (CDF), указано лишь общее число жителей альпийской республики, с которых налоги взимаются в соответствии с их расходами. Интересно, что число таких лиц постепенно сокращается: если в 2012 году их было 5634, то в 2018-м – уже 4557.
В коммюнике CDF подчеркивается, что, несмотря на это обстоятельство, сумма поступлений в бюджет растет: за вышеуказанный период она увеличилась с 695 млн до 821 млн франков. Кроме этого, на сайте CDF указано, сколько состоятельных людей платят налоги по такой схеме в разных частях страны, однако эксперты не собирают информацию ни о гражданстве, ни о переездах в другой кантон или государство, ни о добровольных переходах на обычное налогообложение. «У нас нет этих данных. Кантоны настояли на том, чтобы оставить за собой решение о публикации подобной информации», - заявил секретарь CDF Андреас Хубер-Шлаттер.
Интересно, что более половины лиц, имеющих особый налоговый статус, живут в Женеве (577), Вале (966) и Во (1054), при этом кантональные администрации по-разному реагируют на запросы журналистов о предоставлении подробных данных. В кантоне Во журналу Bilan ответили отказом, из Женевы прислали сведения за отдельные годы: число «особых» налогоплательщиков увеличилось здесь на 66 в 2011-м году, на 32 – в 2013-м, на 42 – в 2015-м и на 53 в 2017-м. В то же время, в 2011-м кантон лишился 33-х человек, плативших налоги в соответствии с расходами, в 2013-м – 30-ти, в 2015-м – 35-ти, в 2017-м – 22-х. Эти цифры учитывают не только переезды, но и разводы, смерть и т.д.
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