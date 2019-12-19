Мы писали об особом налоговом статусе, который могут получить в Швейцарии обеспеченные иностранцы: в этом случае взимаемая сумма зависит не от дохода и состояния, как в случае с рядовыми налогоплательщиками, а от затрат на проживание. Например, иностранец заявляет налоговой администрации, что ежегодно будет тратить 500 тыс. франков на жизнь в Женеве, включая расходы на еду, транспорт, услуги, путешествия и т.д. С этой суммы и будет взиматься подоходный налог, как если бы человек заработал полмиллиона франков за год.



Отметим, что точных цифр в этой сфере нет: сегодня неизвестно, ни сколько лиц в последние годы получили в Швейцарии особый налоговый статус, ни сколько богачей из этой категории переехали в другие кантоны или страны, пишет журнал Bilan. В статистике, опубликованной на сайте Конференции директоров кантональных финансовых департаментов (CDF), указано лишь общее число жителей альпийской республики, с которых налоги взимаются в соответствии с их расходами. Интересно, что число таких лиц постепенно сокращается: если в 2012 году их было 5634, то в 2018-м – уже 4557.



В коммюнике CDF подчеркивается, что, несмотря на это обстоятельство, сумма поступлений в бюджет растет: за вышеуказанный период она увеличилась с 695 млн до 821 млн франков. Кроме этого, на сайте CDF указано, сколько состоятельных людей платят налоги по такой схеме в разных частях страны, однако эксперты не собирают информацию ни о гражданстве, ни о переездах в другой кантон или государство, ни о добровольных переходах на обычное налогообложение. «У нас нет этих данных. Кантоны настояли на том, чтобы оставить за собой решение о публикации подобной информации», - заявил секретарь CDF Андреас Хубер-Шлаттер.



Интересно, что более половины лиц, имеющих особый налоговый статус, живут в Женеве (577), Вале (966) и Во (1054), при этом кантональные администрации по-разному реагируют на запросы журналистов о предоставлении подробных данных. В кантоне Во журналу Bilan ответили отказом, из Женевы прислали сведения за отдельные годы: число «особых» налогоплательщиков увеличилось здесь на 66 в 2011-м году, на 32 – в 2013-м, на 42 – в 2015-м и на 53 в 2017-м. В то же время, в 2011-м кантон лишился 33-х человек, плативших налоги в соответствии с расходами, в 2013-м – 30-ти, в 2015-м – 35-ти, в 2017-м – 22-х. Эти цифры учитывают не только переезды, но и разводы, смерть и т.д.





Самым прозрачным оказался Вале: представитель кантональной налоговой администрации Жорж-Этьен Немет завил, что «нам нечего скрывать». В 2013 году вышеупомянутую категорию налогоплательщиков пополнили 69 богачей, в 2014-м – 70, в 2015-м – 41, в 2016-м – 45, в 2017-м – 38. Параллельно этому число переездов, смертей и т.д. составило 93 в 2013 году, 78 в 2014-м, 100 в 2015-м, 60 в 2016-м и 57 в 2017-м. Жорж-Этьен Немет отметил, что в 2017 году среди таких налогоплательщиков больше всего было граждан Франции (348), Великобритании (151) и Бельгии (104), вместе они составляли 58% от общего числа.