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четверг, 2 февраля 2023 года   

Новый Казахстан? |Un tout nouveau Kazakhstan?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 2. 02. 2023.

Посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации Кайрат Саржанов. Берн, 26 января. Фото: Nashagazeta.ch

Центрально-азиатская республика, переживающая сейчас процесс политического обновления, стремится привлечь больше иностранных инвестиций, в том числе швейцарских.

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La république d’Asie centrale, qui connaît actuellement un processus de renouvellement politique, souhaite attirer davantage d’investissements étrangers, y compris de la Suisse.

Берн и Астану разделяют 5 474,7 километров, но, несмотря на такое большое расстояние, у Швейцарии и Казахстана немало общих связей. Как отмечается на сайте Федерального департамента иностранных дел, отношения между двумя странами «очень хорошие и могут быть еще более укреплены».

Из пяти республик Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан) именно Казахстан стал самым важным швейцарским торговым партнером. В свою очередь, Швейцария с общим двусторонним торговым оборотом почти в 2,8 миллиарда долларов занимает пятое место среди наиболее значимых экономических партнеров Казахстана и остается третьим по значимости иностранным инвестором (после Нидерландов и США). Швейцария экспортирует в основном химико-фармацевтическую продукцию и точные приборы, а импортирует нефть и природный газ. О тесных экономических связях между странами говорит и реакция Швейцарии на протесты, охватившие Казахстан в январе прошлого года: некоторые эксперты опасались, что это может оказать влияние на швейцарскую энергобезопасность.

Около 40 швейцарских компаний уже обосновались в Казахстане – потенциал для роста огромен, и он особенно усилился после начала войны в Украине. С политической точки зрения, Казахстан призывает стороны прекратить боевые действия, а международное сообщество и международные организации – оказать всемерную поддержку дипломатическому урегулированию. Что касается экономической составляющей, то Казахстан пытается предотвратить негативное влияние принятых в отношении России санкций на развитие собственной экономики. «В силу очевидных политических, экономических и географических причин мы не присоединяемся к западным санкциям. В то же время мы не предпринимаем никаких действий, чтобы позволить России каким-то образом избежать введенные санкции», - отмечается в заявлении посольства Казахстана в Швейцарии.

Казахстан заинтересован в привлечении иностранных компаний, в том числе покинувших в результате санкций российский рынок, и готов создать благоприятные условия для предприятий, которые разместят свои офисы и откроют производственные линии в стране. Так, в ноябре прошлого года швейцарская химическая компания Clariant открыла представительство в Алматы. Фармахолдинг Roche со штаб-квартирой в Базеле планирует производить в Казахстане противоопухолевые препараты. Кроме того, в декабре производитель поездов из Восточной Швейцарии Stadler получил крупный заказ от Казахстанских железных дорог: компания поставит 537 спальных и купейных вагонов и обеспечит их техническое обслуживание. Stadler также возьмет на себя управление местным производством в Астане, на котором работает около 100 человек. Сумма контракта составляет 2,3 миллиарда евро. Напомним, что несколько лет назад Stadler приводил свой завод под Минском в качестве примера успешных инвестиций в Беларусь. Из-за санкций производство было полностью перенесено в другие страны, например, в Польшу. 

В целом, по данным казахстанских СМИ, 2022 год может стать рекордным за последние 10 лет по объему привлеченных в страну инвестиций. Казахстану, безусловно, есть что предложить инвесторам. Бывшая советская республика входит в двадцатку крупнейших нефтедобывающих стран и является мировым лидером по производству урана. Кроме того, страна обладает значительным транзитным потенциалом: за последние пять лет в транспортный сектор Казахстана было инвестировано почти 35 миллиардов долларов, и, по официальным данным, было построено 2 500 километров новых железных дорог. Через территорию Казахстана проходят тринадцать международных коридоров, включая пять железнодорожных и восемь автомобильных. Одним из приоритетов является развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), известного как Средний коридор. Этот маршрут, соединяющий Китай и Европу и проходящий через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, уже опробован для поставок нефти и урана в западные пункты назначения.

Однако некоторые инвесторы сохраняют настороженность, помня о недавнем авторитарном прошлом страны. Демократические преобразования Казахстану, как и практически всем постсоветским странам, даются непросто. Так, в составляемом женевской консалтинговой компанией Global Risk Profile (GPR) рейтинге стран по уровню коррупции и экономической преступности Казахстан занял 113-е место (для сравнения: Россия оказалась на 125-й строчке, Украина – на 126-й, а Беларусь – на 129-й). Общественные организации, такие как Public Eye, также не дремлют, периодически публикуя расследования о том, как Швейцария привлекает представителей «элиты авторитарной центральноазиатской страны», которые хранят здесь значительные активы, приобретают дорогостоящую недвижимость и даже пытаются оказать давление на швейцарскую судебную систему, прибегая к помощи лоббистов.

Смогут ли Конфедерация и Казахстан усилить экономическое сотрудничество? Очевидно, что ответ на этот вопрос во многом будет зависеть от того, какой политический курс возьмет страна в ближайшее время. На состоявшемся 26 января в Берне брифинге новый посол Казахстана Кайрат Саржанов подробно рассказал приглашенным журналистам о процессе политического обновления страны и серьезных реформах, запущенных президентом Касымом-Жомартом Токаевым. Отныне президент может быть избран только на один семилетний срок без права переизбрания, а его близким родственникам запрещено занимать высокие должности в правительстве. Статус и полномочия первого президента были исключены из Конституции. Более того, процесс регистрации политических партий был упрощен, в результате чего их число увеличилось до семи, а для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями при распределении депутатских мандатов установлены 30-процентные квоты. Изменения предусматривают и снижение доли государства в экономике до 14% к 2025 году. Возвратом средств, незаконно выведенных за рубеж, будет заниматься специальная комиссия: по состоянию на декабрь 2022 года, государству были возвращены активы на сумму 1,36 миллиарда долларов. Наконец, смертная казнь запрещена Конституцией.

Реформы выглядят многообещающе, но только время покажет, что из этих планов и обещаний действительно претворится в жизнь. Заключительным этапом цикла политического обновления, инициированного президентом Казахстана, станут досрочные выборы в мажилис (нижняя палата парламента) и маслихаты (местные административные органы), которые пройдут 19 марта. Напомним, что Касым-Жомарт Токаев распустил мажилис и прекратил полномочия маслихатов 19 января. Для заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве западных, в том числе швейцарских, компаний важны политическая стабильность в стране и наличие в ней реальных демократических институтов. По этой причине иностранные инвесторы наверняка будут с особым вниманием следить за результатами выборов – от их прозрачности, активности гражданского населения и удовлетворенности наблюдателей будет зависеть принятие многих будущих важных решений.

 

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