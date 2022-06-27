Вызов Швейцарии брошен из Санкт-Петербурга? |Le challenge pour la Suisse lancé depuis Saint-Pétersbourg ?

В июне 2019 года главный редактор Нашей Газеты приняла участие в работе Петербургского международного экономического форума – тот факт, что наше маленькое независимое издание получило приглашение наряду с солидными китами, вызывал гордость. Однако опубликованный нами репортаж не был лицеприятным.