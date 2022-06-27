Автор: Надежда Сикорская, Женева, 27. 06. 2022.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), проходивший с 15 по 18 июня, не особенно заинтересовал швейцарскую прессу, но один эпизод показался нам достойным вашего внимания.|
Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg qui a eu lieu du 15 au 18 juin, n’a pas attiré trop d’attention de la part de la presse suisse. Mais un épisode au moins le mérite, à notre avis.
В июне 2019 года главный редактор Нашей Газеты приняла участие в работе Петербургского международного экономического форума – тот факт, что наше маленькое независимое издание получило приглашение наряду с солидными китами, вызывал гордость. Однако опубликованный нами репортаж не был лицеприятным.
Жить в контейнере?По мере того как число зарегистрированных в Швейцарии украинских беженцев приближается к 60 000 человек, власти задумываются над вариантами их размещения и возводят жилье из контейнеров.
ЦЕРН прекращает сотрудничество с Россией и БеларусьюРешение было принято на 208-м заседании Совета Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН)
Откуда берется российское золото?Этот вопрос не перестает волновать швейцарские неправительственные организации, а с ними и журналистов.
Война, голод и нищетаВ своем новом отчете группа ООН по реагированию на глобальные кризисы (GCRG) пришла к выводу, что война в Украине привела к крупнейшему кризису стоимости жизни в 21 веке.
Новый статус для всех беженцев?Швейцарская организация по оказанию помощи беженцам (OSAR) предлагает ввести новый тип разрешения для просителей убежища, чтобы устранить неравенство по сравнению с теми, кто имеет право на получение статуса S.
Гисбах : yникальный водопад и самый старый фуникулер ЕвропыМы продолжаем серию публикаций о развитии горного туризма в Швейцарских Альпах.
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