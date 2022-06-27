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понедельник, 27 июня 2022 года   

Вызов Швейцарии брошен из Санкт-Петербурга?|Le challenge pour la Suisse lancé depuis Saint-Pétersbourg ?

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 27. 06. 2022.

Касым-Жомарт Токаев на ПМЭФ-2022 (скриншот)

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), проходивший с 15 по 18 июня, не особенно заинтересовал швейцарскую прессу, но один эпизод показался нам достойным вашего внимания.

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Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg qui a eu lieu du 15 au 18 juin, n’a pas attiré trop d’attention de la part de la presse suisse. Mais un épisode au moins le mérite, à notre avis.

В июне 2019 года главный редактор Нашей Газеты приняла участие в работе Петербургского международного экономического форума тот факт, что наше маленькое независимое издание получило приглашение наряду с солидными китами, вызывал гордость. Однако опубликованный нами репортаж не был лицеприятным. 

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среда, 31 августа 2022 года
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