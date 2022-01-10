Политический кризис в Казахстане - последствия для Швейцарии

Автор: Заррина Салимова, Берн, 10. 01. 2022.
Протесты в Казахстане могут оказать влияние на энергоснабжение в Швейцарии, так как центральноазиатская республика является одним из самых крупных экспортеров нефти и урана в мире.|
Les troubles au Kazakhstan pourraient avoir un impact sur l’approvisionnement énergétique de la Suisse, la république d’Asie centrale étant l’un des principaux exportateurs de pétrole et d'uranium au monde.
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