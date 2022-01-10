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вторник, 11 января 2022 года   

Политический кризис в Казахстане - последствия для Швейцарии|Crise politique au Kazakhstan et ses conséquences pour la Suisse

Автор: Заррина Салимова, Берн, 10. 01. 2022.

Город Нур-Султан в более спокойные времена. Фото: Snowscat,Unsplash

Протесты в Казахстане могут оказать влияние на энергоснабжение в Швейцарии, так как центральноазиатская республика является одним из самых крупных экспортеров нефти и урана в мире.

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Les troubles au Kazakhstan pourraient avoir un impact sur l’approvisionnement énergétique de la Suisse, la république d’Asie centrale étant l’un des principaux exportateurs de pétrole et d'uranium au monde.

Из стран постсоветского пространства продолжают поступать «тревожные новости»: Грузия

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