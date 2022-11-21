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вторник, 22 ноября 2022 года   

Швейцария и преступники в «белых воротничках»|La Suisse et les criminels en cols blancs

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 21. 11. 2022.

© Global Risk Profile

Опубликованный на прошлой неделе ежегодный рейтинг стран по уровню коррупции и экономической преступности наводит на размышления.

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Le classement annuel des pays selon leur niveau de corruption et de criminalité économique publié la semaine dernière pose des questions.

Женевская компания Global Risk Profile (GPR) – лидер в области «экономического разума», то есть наблюдения за соблюдением этики и разумной осторожности при ведении бизнеса и с учетом вопросов охраны окружающей среды и социальных аспектов. Выпускаемый ею Глобальный индекс коррупции (The Global Corruption Index, GCI) охватывает 196 стран, он составляется на основе 42 признанных критериев и включает в себя данные двух под-индексов, известных как «Коррупция» и «Беловоротничковые преступления». Стоит уточнить, что вторая категория касается экономических преступлений и преступных махинаций, таких как отмывание денег, мошенничество, финансирование терроризма и т.д. Страны расположены в индексе по школе от 0 до 100, где 0 соответствует самому низкому риску, а 100 самому высокому.

 Несмотря на то, что Швейцария по-прежнему находится с «хорошей» стороны списка, показатели ее ощутимо снизились. В Глобальном индексе она опустилась с 12 на 20 место, а в под-индексе «Коррупция» переместилась с 6 на 9 строчку. При этом сами составители не бьют тревогу, а объясняют способные удивить показатели не резко ухудшившейся ситуацией, а скорее изменением в самом восприятии коррупции, ставшим более строгим по сравнению с прошлым годом. «Этот показатель рассчитывается на основе опросов, проводимых среди граждан и экспертов, в частности НПО Transparency International и Всемирным банком, - объяснила на страницах газеты Le Temps сотрудница Global Risk Profile Соня Турнер. Полученный Швейцарией результат связан прежде всего с некоторым отставанием по сравнению с другими странами, занимающими верхние строчки в рейтинге. Некоторые из них, как Канада и Япония, улучшили свои показатели, заняв 14 и 15 места соответственно и увеличив разрыв со стагнирующей Швейцарией». Самый разительный контраст, однако, демонстрируют две соседствующие Кореи: в то время как Южная занимает в Глобальном индексе 28 место (низкий риск), то Северная расположилась на предпоследней, 195-й, строчке, уступив пальму печального первенства Сирии.

Интересно отметить и тот факт, что, если по части коррупции Швейцария сохраняет хороший рейтинг, оставаясь в числе топ-10 государств, то проблема беловоротничковых преступлений касается ее гораздо больше: по степени риска она значительно опережает многие другие европейские страны, хоть и сохраняет 47 место в индексе. Самый лучший результат в этом индексе продемонстрировала Эстония, а Швейцария оказалась позади не только Франции (5 место), Испании (8-е) и Великобритании (16-е), но даже Египта и Саудовской Аравии, расположившихся на 43 и 45 строчках. Может, избыток белых воротничков повышает и вероятность их скатывания на скользкую дорожку? Специалисты видят проблему в другом. По их мнению, Швейцария должна повысить прозрачность в экономической сфере, например, в том, что касается идентификации бенефициантов предприятий. Кроме того, они считают, что закон об отмывании денег применяется слишком узко: он касается практически лишь банков и финансовых посредников, обязанных проводить тщательную процедуру due diligence и информировать компетентные органы о малейших подозрениях. При секторы недвижимости, люкса, искусства, консалтинга и услуг от этой обязанности освобождены, и закон об отмывании денег, который вступит в силу в 2023 году со всеми внесенными поправками, положения не изменит.

Как всегда, мы обратили внимание на позиции в Глобальном индексе коррупции стран постсоветского пространства. Абсолютным чемпионом среди них оказалась Эстония, занявшая почетное пятое место после Норвегии, Финляндии, Швеции и Дании. Остальные интересующие нас страны расположились в таком порядке: Литва (23), Латвия (33), Грузия (46), Армения (62), Молдавия (112), Казахстан (113), Россия (125), Украина (126), Беларусь (129), Азербайджан (142), Туркмения и Узбекистан (149), Киргизия (156), Таджикистан (158).

 

 

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Комментарии (1)

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Alexander.N_ ноября 21, 2022

Если банки Швейцарии не будут подпитывать войну в Украине, то они будут куда лучше банков Америки. + + + Уважаемые Господа, Позвольте с глубочайшим уважением воспользоваться Конституцией Швейцарии. Статья 33:1. Предоставляет каждому лицу (надеюсь, и мне) право обращаться к властям с петициями, (предполагаю, тем более к гражданам Швейцарии). Статья 2:1. … охраняет независимость и безопасность страны. 4. Она выступает за … за мирный и справедливый международный порядок. Статья 185:1. … принимает меры для сохранения внешней безопасности, независимости и нейтралитета Швейцарии. + + + Продолжающаяся война в Украине угрожает безопасности Вашей страны и каждому гражданину Швейцарии, в случае применения атомного оружия. Вероятность его применения в условиях войны исключить невозможно. Только состояние МИР сохранит безопасность всех граждан Швейцарии. Если Швейцария выступает «за мирный и справедливый международный порядок», то, она не может поставлять вооружения или финансировать одну из сторон конфликта. Ибо подробные действия противоречат Статье 185:1. … принимает меры для сохранения … нейтралитета Швейцарии. Давайте подумаем. НЕЙТРАЛИТЕТ. Представьте себе весы, в виде качелей, со стрелочкой посередине направленной вверх. НЕЙТРАЛИТЕТ = 0 – НОЛЬ. Стрелка не отклонится ни в ЛЕВУЮ, ни в ПРАВУЮ сторону. Это может быть только в двух случаях. Ничего или равенство в чашах. Если Швейцария положила на чашу ВОЙНЫ некую сумму, то она обязана, во исполнение Своей Конституции положить точно такую же сумму на чашу МИРА. Более того, банки Швейцарии не имеют права, на основании НЕЙТРАЛИТЕТА Швейцарии, переводить в США деньги российских бизнесменов, подпавших под санкции. Ибо США являются прямым поставщиком летальных вооружений в Украину. Следовательно, финансовые средства, пусть частично, но падают на чашу ВОЙНЫ. + + + Если Швейцария докажет НЕЙТРАЛЬНОСТЬ по отношению к ВОЙНЕ и МИРУ, то я бы предложил перевести из США (как сторонника ВОЙНЫ) в банки Швейцарии все замороженные государственные средства России. К МИРУ это не приведет, но однозначно уменьшит подпитку войны. А когда народы устанут от войны, тогда начнут думать о МИРЕ. МИР Вам, МИР Вашему Дому, МИР ВСЕМ. A#

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