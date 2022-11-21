Автор: Надежда Сикорская, Женева, 21. 11. 2022.
Опубликованный на прошлой неделе ежегодный рейтинг стран по уровню коррупции и экономической преступности наводит на размышления.|
Le classement annuel des pays selon leur niveau de corruption et de criminalité économique publié la semaine dernière pose des questions.
Женевская компания Global Risk Profile (GPR) – лидер в области «экономического разума», то есть наблюдения за соблюдением этики и разумной осторожности при ведении бизнеса и с учетом вопросов охраны окружающей среды и социальных аспектов. Выпускаемый ею Глобальный индекс коррупции (The Global Corruption Index, GCI) охватывает 196 стран, он составляется на основе 42 признанных критериев и включает в себя данные двух под-индексов, известных как «Коррупция» и «Беловоротничковые преступления». Стоит уточнить, что вторая категория касается экономических преступлений и преступных махинаций, таких как отмывание денег, мошенничество, финансирование терроризма и т.д. Страны расположены в индексе по школе от 0 до 100, где 0 соответствует самому низкому риску, а 100 – самому высокому.
Интересно отметить и тот факт, что, если по части коррупции Швейцария сохраняет хороший рейтинг, оставаясь в числе топ-10 государств, то проблема беловоротничковых преступлений касается ее гораздо больше: по степени риска она значительно опережает многие другие европейские страны, хоть и сохраняет 47 место в индексе. Самый лучший результат в этом индексе продемонстрировала Эстония, а Швейцария оказалась позади не только Франции (5 место), Испании (8-е) и Великобритании (16-е), но даже Египта и Саудовской Аравии, расположившихся на 43 и 45 строчках. Может, избыток белых воротничков повышает и вероятность их скатывания на скользкую дорожку? Специалисты видят проблему в другом. По их мнению, Швейцария должна повысить прозрачность в экономической сфере, например, в том, что касается идентификации бенефициантов предприятий. Кроме того, они считают, что закон об отмывании денег применяется слишком узко: он касается практически лишь банков и финансовых посредников, обязанных проводить тщательную процедуру due diligence и информировать компетентные органы о малейших подозрениях. При секторы недвижимости, люкса, искусства, консалтинга и услуг от этой обязанности освобождены, и закон об отмывании денег, который вступит в силу в 2023 году со всеми внесенными поправками, положения не изменит.
Как всегда, мы обратили внимание на позиции в Глобальном индексе коррупции стран постсоветского пространства. Абсолютным чемпионом среди них оказалась Эстония, занявшая почетное пятое место – после Норвегии, Финляндии, Швеции и Дании. Остальные интересующие нас страны расположились в таком порядке: Литва (23), Латвия (33), Грузия (46), Армения (62), Молдавия (112), Казахстан (113), Россия (125), Украина (126), Беларусь (129), Азербайджан (142), Туркмения и Узбекистан (149), Киргизия (156), Таджикистан (158).
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Alexander.N_ ноября 21, 2022