Женевская компания Global Risk Profile (GPR) – лидер в области «экономического разума», то есть наблюдения за соблюдением этики и разумной осторожности при ведении бизнеса и с учетом вопросов охраны окружающей среды и социальных аспектов. Выпускаемый ею Глобальный индекс коррупции (The Global Corruption Index, GCI) охватывает 196 стран, он составляется на основе 42 признанных критериев и включает в себя данные двух под-индексов, известных как «Коррупция» и «Беловоротничковые преступления». Стоит уточнить, что вторая категория касается экономических преступлений и преступных махинаций, таких как отмывание денег, мошенничество, финансирование терроризма и т.д. Страны расположены в индексе по школе от 0 до 100, где 0 соответствует самому низкому риску, а 100 – самому высокому.

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Transparency International

Le Temps

Global Risk Profile

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Несмотря на то, что Швейцария по-прежнему находится схорошейстороны списка, показатели ее ощутимо снизились. В Глобальном индексе она опустилась с 12 на 20 место, а в под-индексе «Коррупцияпереместилась с 6 на 9 строчку. При этом сами составители не бьют тревогу, а объясняют способные удивить показатели не резко ухудшившейся ситуацией, а скорее изменением в самом восприятии коррупции, ставшим более строгим по сравнению с прошлым годом.Этот показатель рассчитывается на основе опросов, проводимых среди граждан и экспертов, в частности НПОи Всемирным банком, - объяснила на страницах газетысотрудницаСоня Турнер.Полученный Швейцарией результат связан прежде всего с некоторым отставанием по сравнению с другими странами, занимающими верхние строчки в рейтинге. Некоторые из них, как Канада и Япония, улучшили свои показатели, заняв 14 и 15 места соответственно и увеличив разрыв со стагнирующей ШвейцариейСамый разительный контраст, однако, демонстрируют две соседствующие Кореи: в то время как Южная занимает в Глобальном индексе 28 место (низкий риск), то Северная расположилась на предпоследней, 195-й, строчке, уступив пальму печального первенства Сирии.

Интересно отметить и тот факт, что, если по части коррупции Швейцария сохраняет хороший рейтинг, оставаясь в числе топ-10 государств, то проблема беловоротничковых преступлений касается ее гораздо больше: по степени риска она значительно опережает многие другие европейские страны, хоть и сохраняет 47 место в индексе. Самый лучший результат в этом индексе продемонстрировала Эстония, а Швейцария оказалась позади не только Франции (5 место), Испании (8-е) и Великобритании (16-е), но даже Египта и Саудовской Аравии, расположившихся на 43 и 45 строчках. Может, избыток белых воротничков повышает и вероятность их скатывания на скользкую дорожку? Специалисты видят проблему в другом. По их мнению, Швейцария должна повысить прозрачность в экономической сфере, например, в том, что касается идентификации бенефициантов предприятий. Кроме того, они считают, что закон об отмывании денег применяется слишком узко: он касается практически лишь банков и финансовых посредников, обязанных проводить тщательную процедуру due diligence и информировать компетентные органы о малейших подозрениях. При секторы недвижимости, люкса, искусства, консалтинга и услуг от этой обязанности освобождены, и закон об отмывании денег, который вступит в силу в 2023 году со всеми внесенными поправками, положения не изменит.

Как всегда, мы обратили внимание на позиции в Глобальном индексе коррупции стран постсоветского пространства. Абсолютным чемпионом среди них оказалась Эстония, занявшая почетное пятое место – после Норвегии, Финляндии, Швеции и Дании. Остальные интересующие нас страны расположились в таком порядке: Литва (23), Латвия (33), Грузия (46), Армения (62), Молдавия (112), Казахстан (113), Россия (125), Украина (126), Беларусь (129), Азербайджан (142), Туркмения и Узбекистан (149), Киргизия (156), Таджикистан (158).