Неужели в Женеве понизят налоги? |Une baisse d’impôts à Genève, vraiment ?

Наша Газета уже не раз лестно отзывалась о министре финансов кантона Женева Натали Фонтане, успешно выделяющейся на фоне местных политиков-управленцев прагматичностью, здравым смыслом и, как нам кажется, искренним желанием сделать жизнь в кантоне лучше. В конце прошлой недели она вновь порадовала хорошей новостью, касающейся фискальной политики.