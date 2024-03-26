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24.03.2024 - 07:07Помолчим!

Неужели в Женеве понизят налоги? |Une baisse d’impôts à Genève, vraiment ?

Автор: , Женева, .

Photo © Nashagazeta

По итогам 2023 года в кантоне зафиксировано 1,8 миллиарда дополнительных налоговых поступлений. Министр финансов Натали Фонтане говорит о снижении налогов и бесплатный проезд в общественном транспорте для молодежи.

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Les comptes 2023 enregistrent 1,8 milliard de rentrées fiscales supplémentaires. La conseillère d’État Nathalie Fontanet annonce une probable baisse d’impôts et transports publiques gratuits pour les jeunes.

Наша Газета уже не раз лестно отзывалась о министре финансов кантона Женева Натали Фонтане, успешно выделяющейся на фоне местных политиков-управленцев прагматичностью, здравым смыслом и, как нам кажется, искренним желанием сделать жизнь в кантоне лучше. В конце прошлой недели она вновь порадовала хорошей новостью, касающейся фискальной политики.

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фискальная политика Женевы
налогообложение в швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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