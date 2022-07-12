Должны ли богатые платить больше налогов? |Les riches doivent-ils payer plus d’impôts?

Изменение климата, пандемия, война и беженцы – кризисы сменяют друг друга, государственная казна пустеет, и в качестве дополнительных источников финансирования власти некоторых кантонов присматриваются к самым богатым налогоплательщикам. Так происходит, в частности, в Женеве, где в настоящее время идут жаркие дебаты по вопросу увеличения налога на состояние.