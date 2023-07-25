Автор: Надежда Сикорская, Женева, 25.07.2023.
Все больше критики раздается в адрес политики города, «выталкивающего» крупных налогоплательщиков.|
Plusieurs personnalités critiquent la politique de la Ville de Genève qui « repousse » les importants contribuables.
Наша Газета уже не раз писала о расхождениях во взглядах на фискальную политику Женевы представителей левых (много лет находившихся у руля) и правых политических сил. Да, за последнее время одна за другой провались инициативы «левых», направленные, прежде всего, на увеличение налогов для так называемых богатых, а нынешний министр экономики Женевы Натали Фонтане действительно предпринимает попытки облегчить налоговое бремя для жителей и предпринимателей кантона. Но пока эта сказка сказывается, дело-то уже делается…
Crédit Agricole next bank, BNP Paribas, Lombard Odier, Rothschild – это лишь несколько банков, чье руководство приняло решение переехать из центра города, один из кварталов которого так и называется – «Квартал банков», на периферию, в другие коммуны, явно более гостеприимно встречающие надежных налогоплательщиков. Кто уезжает совсем, кто-то оставляет в центре представительский офис, но тенденция налицо, и распространяется она не только на банки, но и на трейдинговые и прочие компании, меняющие место прописки в Ville de Genève на менее престижное – Pont-Rouge, Petit-Lancy или Grand-Saconnex.
Станет ли «Квартал банков» лишь частью женевской истории? Не будем торопить события, но уже известно, что за один лишь 2024 год он потеряет трех важных «жителей». Если о переезде штаб-квартиры банка Lombard Odier с улицы Corraterie в Бельвю (кантон Женева) было известно давно, то недавние сообщения о релокации банков BNP Paribas и Edmond de Rotschild стали неприятным сюрпризом.
Не только «старые» банки размышляют о возможных переменах, но и новые. Конкретный пример – с января 2024 года цифровой банк FlowBank, появившийся в 2020 году, разместится в комплексе Alto Pont-Rouge: суперсовременное здание, построенное с учетом всем экологических норм и принципов устойчивого развития, примет 130 его сотрудников. «Мы переезжаем, поскольку не может больше вместить весь штат в одном месте: за три года число сотрудников выросло с 60 до 130. Мы хотим работать вместе, как единая команда. Мы выбрали этот квартал из-за удобной системы общественного транспорта, а еще потому, что современная и инновационная архитектура Alto Pont-Rouge отражает имидж организации, устремленной в будущее, что полностью соответствует нашей компании», - пояснила свой выбор руководитель службы маркетинга FlowBank Каролин Пюдер-Леви.
Кстати, сюда же переедет, в 2025 году, банк Pictet: 90-метровая башня примет 2500 его специалистов.
Городские власти отчасти разделяют озабоченность этим вопросом, ведь речь идет о крупных налогоплательщиках. Но больше всего их беспокоит потеря почти 3000 хорошо оплачиваемых сотрудников: о конкретных последствиях судить рано, но не исключено, что дополнительное налоговое бремя в итоге ляжет на физических лиц.
Нынешний мэр Женевы Альфонсо Гомес, состоящий в партии Зеленых и по совместительству отвечающий за городские финансы, отметает все разговоры об исходе из Женевы и о ее слишком высоких налогах, а в конкретном случае банков не видит никакой фискальной выгоды для них в планируемых переездах. На его взгляд, речь идет лишь о том, чтобы воспользоваться представившейся возможностью. «Они переезжают в новые кварталы, с экологически сертифицированными зданиями к их услугам, с удобным общественным транспортом. Эти переезды не свидетельствуют конкретно о желании покинуть город», - заявил он недавно в эфире RTS, как раз и перечислив то, чего не хватает в Женеве.
Статистика опровергает уверения мэра. Число предприятий, расположенных на территории города Женева, сократилось лишь за один год, с 2019 по 2020, с 23 176 до 22 961 – к сожалению, более свежих цифр пока нет, но и так понятно.
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