Идея минимального налогообложения для крупных компаний, к внедрению которого призывают Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и G20, заключается в том, что ведущие активную международную деятельность предприятия должны повсюду облагаться как можно более одинаковыми налогами, что ограничило бы налоговую конкуренцию между странами. Как уже рассказывала Наша Газета, реформа направлена на введение 15%-го налога для транснациональных корпораций с оборотом более 750 млн евро. Если какое-либо из государств не будет придерживаться этой линии, то дополнительные налоги могут потребовать в другой стране. Установить налоги на уровне не менее 15% – в интересах самой страны, которая в противном случае потеряет часть своих налоговых поступлений в пользу других стран. В целом, отказ от внедрения этого нового международного стандарта создаст правовую неопределенность, что не будет способствовать экономическому росту.

В июле Федеральный совет представил план внедрения правил ОЭСР и G20, согласно которому новые поступления должны быть разделены по следующему принципу: четверть доходов будет поступать в Конфедерацию, остальное – в кантоны. Сейчас вопрос нового корпоративного налогообложения рассматривается в парламенте. Если Совет кантонов одобрил предложение правительства, то Национальный совет, не оспаривая необходимость введения минимального налога, выступил за распределение средств поровну между Конфедерацией и кантонами. В противном случае федеральные финансы могут уйти в минус, тогда как власти берут на себя все больше задач и нуждаются в новых ресурсах для финансирования своих расходов – от армии и вакцин до борьбы с изменением климата.

По данным Федерального департамента финансов, повышение налогов принесет Швейцарии от одного до двух миллиардов франков в год. Кто же должен получить миллиарды дополнительных налоговых поступлений? Кантоны, где компаниям приходится платить более высокие налоги? Или же федеральная казна, которая таким образом могла бы финансировать расходы на нужды населения? Ожидается, что принятие окончательного решения останется за швейцарским народом, поскольку необходимо внести поправку в конституцию. Голосование по налоговой реформе должно состояться в середине 2023 года. По мнению сторонников разделения средств по принципу «50 на 50», референдум можно выиграть только при сбалансированном распределении доходов. Без этого разрыв между кантонами с низкими и высокими налогами может увеличиться. Как отметил депутат Национального совета и сопредседатель Социалистической партии Седрик Вермут, смысл минимального налогообложения заключается не в том, чтобы перераспределить дополнительные налоговые поступления непосредственно в штаб-квартиры компаний, а в том, что «жителям этой страны, наконец, придется вносить немного меньший вклад, потому что крупные компании до сих пор не вносили свою справедливую долю в финансирование общественной инфраструктуры».

Против разделения средств поровну выступают некоторые эксперты, в частности президент кантональных финансовых директоров Эрнст Штокер, подчеркнувший в интервью SRF, что деньги можно использовать там, где они накапливаются. По его словам, дело также в том, чтобы компании остались в Швейцарии. «Это должно быть главной целью, как для богатых, так и для бедных кантонов», - уверен специалист.

Любопытно, что сегодня в большинстве франкоязычных кантонов, за исключением Вале и Юры, прибыль транснациональных корпораций облагается налогом в размере менее 15%, то есть предприятиям придется платить больше с 2024 года. По словам вице-президента Ассоциации транснациональных корпораций (GEM) Пьера де Пена, ни одна компания в настоящее время не думает о том, чтобы покинуть Швейцарию из-за повышения налогов. «Мы считаем, что для большинства компаний влияние не будет системным, но Швейцарии придется быть осторожной, чтобы сохранить свою конкурентоспособность по другим элементам помимо налогообложения», - отметил специалист в комментарии RTS. Что же он имеет в виду? Речь идет об определенных компенсациях, которые компании ожидают получить в обмен на будущее повышение налогов. Кантоны и Конфедерация, например, должны будут инвестировать в поддержку инноваций, исследований и разработок, что особенно важно из-за неопределенных отношений с Европейским Союзом.

Такого же мнения придерживается и женевский министр финансов Натали Фонтане. «Кантоны нуждаются в этих средствах для компенсации транснациональным корпорациям. Кантоны должны быть в состоянии реализовать меры, поддерживающие их привлекательность, поскольку мы знаем, что в Швейцарии стоимость рабочей силы высока, как и стоимость жизни», - считает политик.

Следя за этими обсуждениями, невольно думаешь: «Всем бы такие проблемы!». Видимо, в Швейцарии все действительно очень хорошо, если здесь так много спорят не о том, где найти пару дополнительных миллиардов, а о том, как их распределить.