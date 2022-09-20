Наша Газета уже обращала внимание читателей на попытки министра экономики Женевы Натали Фонтане добиться большего равенства между чиновниками и «простыми смертными» и умерить аппетиты левых партий, надеющихся решить все проблемы самым простым, с их точки зрения, и привычным способом – за счет обложения «богачей» дополнительным налогом на состояние. Результаты девятого исследования, проведенного Торгово-промышленной палатой кантона (CCIG) и озаглавленного «Государственные финансы и налогообложение: как избежать банкротства Женевы?», говорят в пользу как г-жи Фонтане, так и народной мудрости о том, что «сколько веревочке не виться, а конец будет» или, в швейцарском аналоге, «даже у самой терпеливой коровы может лопнуть терпение, если ее все время доить».

Авторы опубликованного коммюнике не постеснялись в выражениях, уже в первых строках текста констатировав, что, с момента проведения первого подобного исследования в 1991 году, «Женева неуклонно оказывается на подиуме самых расточительных, алчных в области налогообложения и увязших в налогах кантонов Швейцарии».

Всем известно, что налоговая привлекательность поощряет смелое предпринимательство, что при наличии необходимых финансовых ресурсов предприятия охотнее делают инвестиции и создают новые рабочие места. Наши читатели знают, что, согласно рейтингу Credit Suisse, Женева занимает четвертое место среди других кантонов по привлекательности для бизнеса, но может быстро опуститься вниз списка, если не прекратит вынуждать самых обеспеченных своих жителей менять прописку.

Основываясь на федеральных и кантональных данных, генеральный директор Торгово-промышленной палаты Винсент Субилия называет Женеву «кантоном всех излишеств» в области налогообложения. Пропорционально к числу жителей, именно этот кантон взымает больше всего налогов с каждого из них – до 17 000, что в два раза больше, чем в Берне, и в три раза больше, чем в Люцерне. Такое сравнение показывает, что реформы, направленные на сокращение налогов, повышают экономическую динамику и не приводят к автоматическому понижению доходов.

Предварительное подведение итогов за 2021 год, представленное Государственным советом кантона в марте 2022-го, демонстрирует рекордные налоговые сборы, и это несмотря на пандемию коронавируса. При этом расходы кантона постоянно растут. В 2016 году только кантон Базель-городской обогнал Женеву по расточительности, и с тех пор ситуация не изменилась: по данным за 2019 год, государственные органы управление потратили на каждого жителя в среднем по 22 000 франков, что значительно превышает показатели других кантонов, за исключением того же Базеля. По мнению авторов исследования, это связано с особенностями состава Большого совета Женевы, в котором «одно большинство голосует за снижение налогов, а другое – за увеличение расходов».

Еще одна проблема – это хрупкость фискальной пирамиды, которая выглядит скорее «как треугольник, стоящий на одной точке». Объясняется это тем, что почти 40% жителей Женевы освобождены от уплаты налогов, а всего 490 налогоплательщиков приносят в казну 21% всей суммы, собираемой в виде налога на состояние. «Сегодня именно эти люди подвергаются атакам со всех сторон, – предупреждает Винсент Субилия. Царит климат «против богачей». Но стоит 120 из главных налогоплательщиков покинуть кантон, чтобы его доходы сократились на 5%, а это будет иметь очень конкретные последствия.» При этом уезжать им есть куда – от кантона Во до Цуга, если не говорить о дальних райских островах. И они уезжает. По данным, полученным газетой Le Temps от кантональной налоговой службы, за последние десять лет число лиц, располагающих подлежащими налогообложению доходами свыше 1 млн франков, сократилось по двум направлением: их общее количество уменьшилось на 8%, до 740 человек, а также уменьшилось пропорционально к другим категориям налогоплательщиков, с 0,29 до 0,22%.

Вряд ли стоит удивляться, что представители левого политического крыла отметают результаты исследования Торгово-промышленной палаты, как «карикатурные». Исход «богачей» их также не пугает: «За последнее десятилетие число физических лиц, обладающих большими состояниями, в Женеве лишь растет. А вот фискальная пирамида, действительно, не сбалансирована, и это вызывает тревогу, но не из-за угрозы отъезда состоятельных людей, а потому, что она свидетельствует о значительном неравенстве доходов», – рассуждает социалист Ромен де Сент-Мари.

Тем не менее, крупнейшие налогоплательщики среди физических лиц и компаний создали Фонд для привлекательности кантона Женева с символическим для русского уха названием FLAG, Fondation pour l’attractivité du canton de Genève, который будет официально представлен публике завтра, с цифрами на руках. Расположенный в предместье Женевы Ланси он объединил таких лидеров индустрии, как Firmenich, Rolex, MSC, Pictet и Caran d’Ache.

Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Посмотрим, кому будет не до смеха.