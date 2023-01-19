Автор: Надежда Сикорская, Женева, 19. 01. 2023.
Согласно проведенному газетой Tages Anzeiger сравнительному анализу, самый высокий подоходный налог платят жители кантона Невшатель, а самый низкий – кантона Цуг. Но для объективной картины нужно разобраться в деталях.|
Selon un comparatif publié par le Tages Anzeiger, Neuchâtel est le canton où les impôts sur le revenu sont les plus élevés, à l'opposé de Zoug, où ils sont le plus bas. Mais pour être juste il faut rentrer dans les détails.
Все хотят платить меньше налогов – это, согласитесь, аксиома. Иностранцев, избравших местом жительства Швейцарию, справедливо удивляет разнобой в правилах от кантона к кантону, создающий впечатление вопиющей несправедливости. Впрочем, не только иностранцев. Коренные швейцарцы тоже не прочь подыскать себе место такое под альпийским солнцем, где доходы не таяли бы на глазах, буквально просачиваясь сквозь пальцы в виде налогов. Выбор места жительства «по собственному желанию» – привилегия, доступная не всем, однако игра стоит свеч: по подсчетам журналистов Tages Anzeiger, в некоторых случаях переезд из одного кантона в другой позволяет сэкономить более 80% налогов!
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