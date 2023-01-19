Все в Цуг? |Tous à Zoug ?

Все хотят платить меньше налогов – это, согласитесь, аксиома. Иностранцев, избравших местом жительства Швейцарию, справедливо удивляет разнобой в правилах от кантона к кантону, создающий впечатление вопиющей несправедливости. Впрочем, не только иностранцев. Коренные швейцарцы тоже не прочь подыскать себе место такое под альпийским солнцем, где доходы не таяли бы на глазах, буквально просачиваясь сквозь пальцы в виде налогов. Выбор места жительства «по собственному желанию» – привилегия, доступная не всем, однако игра стоит свеч: по подсчетам журналистов Tages Anzeiger, в некоторых случаях переезд из одного кантона в другой позволяет сэкономить более 80% налогов!