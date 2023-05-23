Фискальная политика Женевы: крен вправо или здравый смысл? |La politique fiscale de Genève : une inclinaison vers la droite ou le sens commun ?

Наша Газета уже рассказывала об усилиях, предпринимаемых министром экономики Женевы Натали Фонтане для повышения привлекательности кантона и облегчения налогового груза для его жителей. В течение нескольких лет ей приходилось преодолевать сопротивление «левого» большинства в органах исполнительной власти, стабильно предлагавшего идти по наиболее легкому пути – повышать налоги «богатых». К счастью, избиратели кантона с самым высоким процентным обложением капитала в стране не раз демонстрировали здравый смысл, отказываясь рубить сук, на котором им так комфортно сидится - 40% вообще освобождены от уплаты налогов. Два последних примера: отказ поддержать так называемую «инициативу 179», призывавшую отменить привилегии крупных акционеров, и совсем недавняя победа «буржуазных» партий на выборах в Большой совет.