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вторник, 23 мая 2023 года   

Фискальная политика Женевы: крен вправо или здравый смысл? |La politique fiscale de Genève : une inclinaison vers la droite ou le sens commun ?

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 23. 05. 2023.

"Жизнь в Женеве становится невозможной" - еще в начале весны предупреждала партия Mouvement citoyens genevois (MCG)Photo © Nashagazeta

18 июня жители кантона должны будут высказаться по вопросам, которые могут коснуться многих наших читателей.

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Le 18 juin la population du canton se prononcera sur les questions qui peuvent concerner certains de nos lecteurs.

Наша Газета уже рассказывала об усилиях, предпринимаемых министром экономики Женевы Натали Фонтане для повышения привлекательности кантона и облегчения налогового груза для его жителей. В течение нескольких лет ей приходилось преодолевать сопротивление «левого» большинства в органах исполнительной власти, стабильно предлагавшего идти по наиболее легкому пути повышать налоги «богатых». К счастью, избиратели кантона с самым высоким процентным обложением капитала в стране не раз демонстрировали здравый смысл, отказываясь рубить сук, на котором им так комфортно сидится - 40% вообще освобождены от уплаты налогов. Два последних примера: отказ поддержать так называемую «инициативу 179», призывавшую отменить привилегии крупных акционеров, и совсем недавняя победа «буржуазных» партий на выборах в Большой совет.

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